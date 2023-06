Werbung

Hinter der Hardwareluxx-Redaktion liegt eine hektische Pfingstwoche. Der Grund ist schnell gefunden: In Taiwan fand in diesen Tagen endlich wieder die Computex mit internationaler Zuschauerbeteiligung statt.

Unser Team war mit vier Personen in Taipeh unterwegs und hat jeden Tag frische News und Videos aus den Messehallen mitgebracht. Gleichzeitig haben sich unsere Redakteure in Deutschland darum gekümmert, das ganze Material aufzubereiten und online zu bringen. Damit in der News-Flut nichts untergegangen ist, möchten wir an dieser Stelle einen Überblick über die Videos und einige News der Woche bringen.

Neben einem Blick in unsere Computex-Sektion empfiehlt sich auch ein Besuch unseres YouTube-Kanals und auf unserem Instagram-Account gibt es das ein oder andere Backstage-Bild.

Alle Videos der Computex 2023

Zur News: be quiet! auf der Computex 2023

Zur News: Patriot auf der Computex 2023

Zur News: Noctua auf der Computex 2023

Zur News: Seasonic auf der Computex 2023

Zur News: Kioxia auf der Computex 2023

Zur News: Enermax auf der Computex 2023

Zur News: In Win auf der Computex 2023

Zur News: MSI Max-Mainboards auf der Computex 2023

Zur News: Viele neue MSI-Notebooks auf der Computex 2023

Zur News: Neue MSI-Monitore auf der Computex 2023

Zur News: MSI Raider GE78 HX auf der Computex 2023

Zur News: Silverstone auf der Computex 2023

Zur News: Corsair auf der Computex 2023

Zur News: Phanteks auf der Computex 2023

Zur News: Fractal Design auf der Computex 2023

Zur News: FSP auf der Computex 2023

Zur News: Klevv auf der Computex 2023

Zur News: Montech auf der Computex 2023

Zur News: Thermaltake auf der Computex 2023

Zur News: Streacom auf der Computex 2023

Zur News: Iceberg Thermal auf der Computex 2023

Zur News: Streamplify auf der Computex 2023

Zur News: Endgame Gear auf der Computex 2023

Zur News: Aerocool auf der Computex 2023

Zur News: ThunderX3 auf der Computex 2023

Zur News: Ducky auf der Computex 2023

Zur News: AverMedia auf der Computex 2023

Zur News: ASRock auf der Computex 2023

Zur News: Lian Li auf der Computex 2023

Zur News: Zotac auf der Computex 2023

Zur News: QNAP auf der Computex 2023