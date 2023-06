Werbung

Endgame Gear will sein Angebot an Gaming-Mäusen weiter ausbauen. Mit der OP1 reagiert man auf Nutzer, die sich eine kleinere und vor allem schmalere Maus gewünscht haben. Endgame Gear bringt die verschlankte OP1 zuerst in einer kabellosen Variante auf den Markt. Im Inneren wird ein PixArt PAW3370-Sensor verbaut. Unter den Haupttasten sitzen Kailh GO Optical Switches.

Den Akku hat Endgame Gear gegenüber der XM2w für ein besseres Balancing etwas verkleinert. Seine Kapazität sinkt von 410 auf 335 mAh. Die Laufzeit soll trotzdem nicht weit unter einer Woche liegen. Beim Gewicht landet man bei 58,5 g. Die XM2w kommt hingegen auf 63 g.

Die kabellose OP1we wird laut Endgame Gear in Deutschland ab Ende Juni verfügbar werden. Eine kabelgebundene Variante soll etwas später folgen. Weil sie ohne Akku auskommt, sinkt ihr Gewicht auf nur noch 50,5 g. Endgame Gear verbaut in ihr anstelle des PAW3370 einen PAW3395. Zudem wird es von ihr auch eine RGB-Variante geben.