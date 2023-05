Werbung

Noctua ist endlich soweit und präsentiert auf der Computex 2023 seinen neuen verbesserten 140-mm-Lüfter. Dieser ist bereist seit 2015 in Entwicklung und wie Jakob Dellinger im Interview verraten hat, gestaltete sich die Optimierung des Lüfter als nicht gerade einfach. Denn der Lüfter positioniert sich genau zwischen dem bereits hochoptimierten 140-mm-Lüfter A-14 und dem leistungsstarken A-12x25. Aus diesem Grund soll allein die Entwicklung eines aerodynamischen Designs gut fünf Jahre in Anspruch genommen haben, damit eine signifikante Verbesserung gegenüber den bisherigen Modellen auch erreicht werden kann.

Eine weitere Schwierigkeit bildete das Material. Schon beim A-12 beträgt der Abstand zwischen Lüfterschaufel und Rahmen nur noch 0,7 mm. Dies wird bei einem 140er-Modell zum Problem, weil gegenüber einem Lüfter mit 120 mm noch einmal andere Kräfte wirken. Das Problem verschärft sich noch weiter durch Zugkräfte, denen der Rahmen ausgesetzt wird, etwa durch das Montieren auf einem Radiator oder dem Anbringen von Lüfterklammern. Durch die plastische Verformung des Rahmens kann so der Spalt des Laufrands so klein werden, dass der Lüfter nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten kann.

Um diesen Effekt zu vermeiden, will Noctua bei seinen neuen 140-mm-Lüftern sowohl beim Rahmen, als auch dem Propeller auf ein einheitliches Material setzen, Sterrox LCP (liquid-crystal-polymer). Bisher verwendet das Unternehmen dafür eine Kombination aus ABS und PBT. Der Produktionsstart des neuen Lüfters soll voraussichtlich noch dieses Jahr erfolgen, der fertige Lüfter dann Anfang 2024 auf den Markt kommen.

Mit dem neuen Lüfter ist zudem auch eine neue Generation des Kühlers NH-D15 möglich. Durch die verbesserte Druckcharakteristik des neuen Lüfters lässt sich der Lamellenabstand des Kühlers von bisher 1,9 mm auf nur noch 1,6 mm absenken. Dadurch gewinnt der Kühler 20 % mehr Oberfläche, ohne dass er in der Größe angepasst werden muss.

Ein weiteres Highlight am Noctua-Stand bildeten die neuen Halertungssysteme für die AMD Ryzen 7000 CPUs. Bei den CPUs sind die Core-Complex-Dies auf dem PCB etwas nach unten gewandert, was die Prozessoren generell schwieriger zu kühlen macht. Die neuen Halterungen verschieben den installierten Kühler deshalb auch nach unten, um so den idealen Anpressdruck auf den zentralen Hotspot der CPU zu bringen. Daneben ermöglicht dies laut Noctua auch eine homogenerer Hitzeverteilung innerhalb der Kühlerplatte.

Die neuen Halterungen lassen sich an allen bisher erhältlichen Kühlern von Noctua nachrüsten und sollen zwischen Mitte bis Ende Juli für 3,90 Euro auf der Website des Herstellers verfügbar sein.