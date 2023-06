Werbung

Zotacs Präsentation auf der Computex stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Kooperation des Herstellers mit Sony bezüglich des aktuellen Films Spider-Verse. Daraus resultieren neue Grafikkarten der RTX 4000er Serie im Spider-Man-Design, die als limitierte Versionen neben ihren regulären Modellen verfügbar sein werden. Den Grafikkarten liegt unter anderem eine spezielle Spider-Man-Backplate mit bei, die mittels Magneten einfach auf die bereits installierte Backplate montiert werden kann. Daneben befinden sich bei allen Modellen noch verschiedene Aufkleber mit im Karton, mit denen die Karte individuell gestaltet werden kann.

Der GeForce RTX 4070Ti wird dazu noch eine kleine Figur als Collectors-Item beiliegen. Die neuen Grafikkarten kommen mit einer Übertaktung ab Werk daher und drei Jahren Garantie, die sich bei einer Registrierung um weitere zwei Jahre verlängern lässt.

Ebenfalls mit dabei hatte Zotac eine neue Version seiner Magnus One Barebones, ausgestattet mit einer neuen NVIDIA-RTX-4000-Grafikeinheit und einem Intel Core i7 der 13. Generation. Die Neuauflage des Magnus One wird sowohl in Weiß wie auch in Schwarz mit durchsichtigem Seitenteil angeboten werden und wohl pünktlich zur Gamescom zur Verfügung stehen.

Der Hersteller hatte auch die kleinere Variante, die Magnus EN-Serie mit am Stand, welche ihrerseits mit einer aktuellen NVIDIA-GPU ausgestattet ist. Die Magnus-Barebones eignen sich sowohl für Gamer, Kreative oder für den professionellen Einsatz. Angekündigt wurde zudem eine neue AMD-Box, die im September mit einem Ryzen 7 auf den Markt kommen soll.

Ein Highlight bei Zotac auf der Computex war die Präsentation der neuen ZBOX Pico-Serie, die auf die neue Kühlertechnologie Names AirJet setzt. Der von Force Systems stammende AirJet-Kühler kommt dabei ohne bewegliche Teile aus und erzeugt einen Luftstrom, indem elektrisch eine Membran in Schwingung versetzt wird. Dadurch ist von dem Kühler selbst kein Geräusch zu vernehmen, lediglich von der ausströmenden Luft. Ein einzelner AirJet kann dabei 5 W an Wärmeleistung abführen. Für die ZBOX Pico-Serie kommen zwei AirJets zum Einsatz, was es Zotac erlaubt hat, die Leistung des Gerätes anzuheben. Statt einem Intel Celeron setzt die Pico-Serie mit dem AitJet auf einen i3-N300 Prozessor. Ebenfalls kann statt einem fest verbautem eMMC-Speicher nun auch auf eine M.2-SSD gesetzt werden. Auch DDR5 schafft so den Einzug in den kleinen Barebone.

Damit ist Zotac das erste Unternehmen auf der Welt, was ein Produkt mit der neuen Kühlertechnologie AirJet auf den Markt bringt.