Werbung

Auch auf der Computex 2023 haben wir wieder zahlreiche Videos eingeplant, um weitere Eindrücke von der Messe in Taipeh vermitteln zu können. Einer unserer ersten Besuche fand auf dem be-quiet!-Stand statt, auf dem wir Gehäuse-Neuheiten entdecken können, die zeitnah erhältlich sein sollen. Abseits des Dark Base 701 und den drei Shadow-Base-800-Varianten wird es als Flaggschiff auch das Dark Base Pro 901 geben.

Mit dem Dark Base 701 präsentierte be quiet! ein neues Oberklasse-Gehäuse. Platz ist für ein Mainboard bis zu einer Größe von ATX vorhanden und auch einige Silent-Wings-4-Lüfter sind bereits verbaut und müssen nicht separat erworben werden. Die Anzahl der Lüfter kann durch den verbauten PWM-Controller bis auf acht Stück erweitert werden. Und damit man die verbaute Hardware zudem jeder Zeit bestaunen kann, hat be quiet! auch ein Seitenfenster berücksichtigt. Das Dark Base 701 wird es in den Farben Schwarz und Weiß geben.

Und dazu passend, hatten wir auch das Straight Power 12 mit der 80-Plus-Platinum-Zertifizierung in der Hand. Los geht es ab 750 W und geht hoch bis 1.500 W. Letzteres bietet dabei gleich zwei PCIe-5.0-Stromstecker für die Grafikkarte(n), wohingegen die Modelle mit weniger Leistung nur mit einem Stecker auskommen müssen, doch in der Regel reicht auch das aus.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die brandneue Shadow-Base-800-Serie beinhaltet gleich drei verschiedene Gehäuse-Varianten. So gibt es eine klassische, eine Airflow- und eine FX-Version. Wie der Begriff Airflow bereits aufzeigt, ist diese Version für eine gute Belüftung innerhalb des Gehäuses ausgelegt, währenddessen in der FX-Variante Pure-Wings-4-Lüfter mit RGB-LED-Ring verbaut wurden. In der klassischen und in der Airflow-Variante es hingegen normale Pure-Wings-4-Lüfter.

Dark Base Pro 901 als neues Flaggschiff

Schließlich hat be quiet! auch ein neues Flaggschiff-Gehäuse zur Computext mitgebracht. Das Dark Base Pro 901 wird bereits ab Juni hierzulande erhältlich sein und bietet natürlich die beste Ausstattung, die der Hersteller derzeit zu bieten hat. So ist alleine das Frontpanel und auch der Deckel auf den jeweiligen Wunsch hin anpassbar, denn neben den geschlossenen Abdeckungen liefert be quiet! auch jeweils eine Mesh-Abdeckung mit. Für die Grundbelüftung wurden drei Silent-Wings-4-Lüfter vorgesehen, deren Anzahl sich natürlich auch erweitern lässt.

Preise zu den Gehäusen hat uns be quiet! keine genannt. Zumindest für das Dark Base Pro 901 gilt eine Verfügbarkeit ab kommenden Monat.