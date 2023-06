Werbung

Wir waren auch bei ASRock auf der Computex 2023 und konnten auch dort einige Neuerungen entdecken und haben diese für unsere Leser festgehalten. Nicht nur AMD-Grafikkarten wurden auf dem Stand ausgestellt, sondern auch zahlreiche Monitore und auch die technischen Eigenschaften zum Z790 Nova WiFi7 konnten wir in Erfahrung bringen.

ASRock zeigte auf das Computex auch weiße Grafikkarten für helle Builds, die immer mehr im Trend sind. So gibt es auch die Taichi-Version der Radeon RX 7900XTX in weiß, was auch für die Radeon RX 7600 aus der Steel-Legend-Riege gilt. Ein Highlight war dann die Radeon RX 7900XTX in der Aqua-Edition, die jedoch schon seit etwa sechs Monaten auf dem Markt ist. Ausgestattet ist die Grafikkarte natürlich mit einem 24 GB großen GDDR6-Speicher samt 384-Bit-Speicherinterface. Mit dem X570 Aqua (Hardwareluxx-Test) hatte ASRock die Wasserkühlung-Serie ins Leben gerufen.

Der Vorteil liegt dabei auf der Hand: Die Wasserkühlung ist je nach Radiatorgröße deutlich effektiver und die Grafikkarte ist somit besser zu kühlen. Aus diesem Grund wurde das Power-Limit der Radeon RX 7900XTX Aqua auf 400 W angehoben. Die GPU wird von 22 Phasen angesteuert. Dabei sind die Default-Taktraten der GPU und des VRAMs unangetastet. Mittels LED-Switch können die vorhandenen RGB-LEDs auf Wunsch auch einfach deaktiviert werden.



ASRock ist nun mit großen Schritten im Monitor-Segment unterwegs, wie wir vor Ort feststellen konnten. Das Unternehmen hatte in diesem Bereich viel zu zeigen. Beispielsweise einen gigantischen 55-Zoll-Monitor (PG558KF), dessen IPS-Display mit 7.680 x 4.320 Pixel (8K) auflöst. Eine ordentliche Nummer kleiner geht es mit dem PG32UMF aus der Phantom-Gaming-Serie. Das Mini-LED-Display bietet eine Größe von 31,5 Zoll und löst mit 3.840 x 2.160 Pixel auf. Die maximale Bildwiederholrate wurde mit 144 Hz angegeben. Mit HDR1400-Zertifizierung eignet sich dieser Monitor hervorragend für die HDR-Wiedergabe. Dabei beträgt das Farbspektrum 97 % DCI-P3. Zu den Anschlussmöglichkeiten zählen jeweils zweimal DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1. Ab Ende des Jahres soll der Phantom Gaming PG32UMF erhältlich sein, wobei kein Preis genannt wurde.



Zu einem vergleichsweise schmalen Taler wird ASRock auch den PG27QF2A in den nächsten Monaten in den Handel schicken. Das IPS-Display mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) unterstützt AMDs Freesync Premium und kommt bis auf 165 Hz im Maximum. Die Reaktionszeit beträgt wie beim PG32UMF 1 ms. Einmal DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.0 werden beim PG27QF2A als Grafikeingänge angeboten.

Wie wir bereits anfangs beschrieben haben, konnten wir auch die technischen Eigenschaften zum ASRock Z790 Nova WiFi auffinden. Diese technischen Eigenschaften haben wir in der News zum anfangs angeteaserten Z790 Nova WiFi7 als News-Update näher beschrieben.