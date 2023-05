In Win F5 und Mod Free-Serie

Werbung

In Win nutzt die diesjährige Computex vor allem, um flexible Gehäusekonzepte vorzustellen. Während man beim F5 einfach die Optik anpassen kann, geht die Mod Free-Serie noch ein ganzes Stück weiter. Sie erlaubt es, unterschiedliche Gehäusemodule miteinander zu kombinieren. So kann ein vorhandenes Gehäuse auch einfach erweitert werden. Das POC wird hingegen in Einzelteilen ausgeliefert und vom Nutzer zusammengebaut.

Das F5 präsentiert sich optisch aufgeräumt. Dabei lässt es dem Nutzer aber auch die Wahl, wie er die Front gestaltet. Die einzelnen Frontbereiche können abgenommen und so angeordnet werden, wie es den persönlichen Vorlieben entspricht. Dabei gibt es offenbar sowohl dezentere Elemente (teils auch in Holzoptik) als auch etwas auffälligere Elemente. Mit der Verfügbarkeit des F5 ist allerdings erst um den nächsten Jahreswechsel herum zu rechnen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Mod Free-Konzept umfasst hingegen gleich verschiedene Gehäusemodule. Ausgehend von einem Basismodul im Midi-Tower-Format können weitere Module angebaut werden. Damit ist es beispielsweise möglich, ein Mini-ITX-System als Zweitsystem zu ergänzen. Zudem gibt es auch ein Kühlmodul mit Lüfter- bzw. Radiatorenplätzen. Die Zusatzmodule können flexibel am Basismodul platziert und angeschraubt werden. Die Module sind offen gestaltet. Mit diversen Coverelementen können sie aber außen verkleidet werden - z.B. auch mit gehärtetem Glas.

Auch die Mod Free-Module sollen auf den Markt kommen. Dabei plant In Win, dass der Nutzer sich seine Mod Free-Konfiguration individuell per App zusammenstellt.

Schon bekannt ist schließlich das POC. Dieses farbenfrohe Mini-ITX-Gehäuse wird flach verpackt in Einzelteilen ausgeliefert und vom Nutzer selbst zusammengebaut.