Auf dem Thermaltake-Stand konnten wir nicht nur zahlreiche Gehäuse ausfindig machen, sondern auch ein günstiges Netzteil inklusive ATX-3.0- und PCIe-5.0-Unterstützung. Hinzu kommt ein Curved-Monitor mit 32 Zoll mit VA-Panel, von dem es auch eine 27-Zoll-Version mit IPS-Panel geben wird.

Thermaltakes Tower 200 bietet keinen gewöhnlichen Formfaktor, sondern ist im Hochkant-Format entworfen worden. Trotz des zunächst anmutenden Platzmangels passt dort laut Thermaltake selbst eine GeForce RTX 4090 hinein. Auf der Messe ist zwar ein Mini-ITX-Mainboard verbaut, aber selbst Micro-ATX-Platinen sollen im Inneren ihren Platz finden. Generell wird von unten frische und kalte Luft eingesogen und oben mittels Lüfter wieder aus dem Gehäuse hinausbefördert. Für Wasserkühlungen kann dort ein Radiator bis 280 mm eingebaut werden.

Gänzlich neu ist die Farbe Matcha Green, die für frischen Wind bei der Farbauswahl sorgt. Um die verbaute Hardware auch geschlossen bestaunen zu können, hat Thermaltake auch ein Seitenfenster berücksichtigt.

Ferner gab es von Thermaltake auch das Ceres 300 TG in zwei Versionen zu begutachten. Ein Hingucker war natürlich die TUF-Edition, die für das ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 mit rückseitig angebrachten Anschlüssen ideal ist. Doch abseits davon wird es auch eine normale Version für alle gängigen Mainboards bis hoch zum ATX-Format geben. Alle beiden Gehäuse sind für einen guten Airflow optimiert. So kann oben im Deckel ein Radiator bis 360 mm und an der Front ein weiterer Radiator bis 280 mm installiert werden. Erhältlich sein werden beide Gehäuse ab August für einen guten Preis von 99 Euro.

Optional kann zusätzlich auch ein Seitendisplay für einen Preis von 79 Euro erworben und eingebaut werden.

Günstig soll es bei Thermaltake auch im Netzteil-Segment weitergehen. Mit dem Smart BM3 möchte der Hersteller auch das niedrigere Preissegment inklusive ATX-3.0- und PCIe-5.0-Unterstützung bedienen. Das Netzteil wird es in den Wattstufen 550 W, 650 W, 750 W und 850 W geben. Die Effizienzklasse entspricht dem 80-Plus-Bronze-Zertifikat. Der Preis bewegt sich je nach Modell zwischen 80 und 120 Euro. Verkaufsstart ist auch in diesem Fall der August.

Schließlich wurde auch ein 32-Zoll-Gaming-Monitor aufgestellt, der ein Curved-VA-Panel besitzt und auch alle gängigen Gaming-Features vorweisen kann. Beispielsweise auch G-Sync-Compatible bei bis zu 165 Hz Bildwiederholrate und eine Reaktionszeit von 1 ms. Auch ist er höhenverstellbar. Wer hätte es gedacht: Auch der Monitor wird ab August zu haben sein. Preislich wird er bei etwa 299 Euro liegen. Und wem der Monitor zu groß ist, für den wird Thermaltake auch eine 27-Zoll-Variante mit einem IPS-Panel anbieten.