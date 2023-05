Werbung

Den Besuch bei MSI haben wir nicht nur für ein spaßiges Tanzspiel, sondern vor allem auch für einen Blick auf neue Produkte genutzt. Ein Hingucker ist dabei vor allem Project Zero - eine Kombination aus Gehäuse und Mainboard, die das Thema Kabelmanagement neu denkt. Neue Max-Mainboards aus der Z790-Serie und die neue PCIe-5.0-SSD Spatium M570 sind aber ebenfalls einen Blick wert.

Beim typischen Mainboard werden die Kabel auf der Vorderseite angeschlossen, sie müssen dann aber möglichst elegant hinter den Mainboardträger geführt werden. Project Zero kennt dieses Problem nicht. Das Mainboard, ein B650M Project Zero, hat etliche Anschlüsse einfach auf der Rückseite. Darunter sind nicht nur die Anschlüsse für die Netzteilkabel, sondern z.B. auch die für das I/O-Panel oder die Lüfter. Natürlich benötigt dieses Mainboard ein passendes Gehäuse, das Aussparungen über den einzelnen Anschlüssen aufweist. Für das Demo-System nutzt MSI deshalb ein MAG Vampiric Project Zero. In diesem Gehäuse mit Panoramaglasflächen macht sich das elegante Kabelmanagement besonders stark bemerkbar.

Vorerst plant MSI nur die Produktion genau des einen AMD-Mainboards und des einen Gehäuses. Sollten die ersten Project Zero-Produkte erfolgreich sein, könnten aber sicherlich weitere folgen.

Die neuen Max-Mainboards aus der Z790-Serie haben jedenfalls ihre Anschlüsse noch ganz konventionell auf der Vorderseite. Es gibt vorerst drei Modelle: Das MSI Z790 ACE MAX als High-End-Modell mit Wi-Fi 6E und die etwas einfacher ausgestatteten Modelle MPG Z790 EDGE MAX WIFI und das MPG Z790 CARBON MAX WIFI.

Im Storage-Bereich ist MSIs Highlight die PCIe-5.0-SSD Spatium M570 Pro. Im CrystalDiskMark erreicht sie auf MSIs Messesystem eine Leserate von über 22.000 MB/s und eine Schreibrate von über 23.000 MB/s - allerdings im RAID 0. Wie schnell eine einzelne Spatium M570 Pro ist, müssen noch unabhängige Benchmarks zeigen. Positiv fällt zumindest auf, dass die MSI-SSD passiv gekühlt wird und entsprechend nicht mit einem Lüftergeräusch stören kann. Der von MSI genutzte Passivkühler fällt dafür aber relativ groß aus.