Werbung

Phanteks stellt zur Computex Neuheiten aus ganz unterschiedlichen Segmenten vor. Besonders auffällig sind zwei neue Showgehäuse aus der NV-Serie, darunter das neue Top-Modell NV9. Daneben kündigt Phanteks aber auch Neuheiten aus den Bereichen Kühlung, Netzteile und Zubehör an.

Als erstes NV-Modell hatte Phanteks im Frühjahr das NV7 vorgestellt. Dieses Gehäuse soll gleichzeitig hervorragend als Showgehäuse funktionieren und trotzdem ein flexibles Kühlsystem bieten. Phanteks ist vom grundlegenden Konzept so überzeugt, dass die NV-Serie gleich um zwei Modelle erweitert wird.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das NV9 wird noch über dem NV7 angesiedelt und damit das Top-Modell der NV-Serie. Der Full-Tower zeigt sich in einem ähnlichen Design, also ebenfalls mit Glasfront und Glasseitenteil. Er kann bis zu neun 120- oder bis zu elf 140-mm-Lüfter aufnehmen. Alternativ stehen drei 420-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung. Seitlich ist auch ein 480-mm-Radiator möglich. A-RGB-Produkte können über einen integrierten Controller mit zwei Kanälen gesteuert werden. Wie beim NV7 soll auch beim NV9 ein besonders effektives Kabelmanagement geboten werden.

Als kompaktere Midi-Tower-Alternative wird das NV5 vorgestellt. Auch dieses NV-Modell erlaubt einen Panoramablick auf die verbaute Hardware. Es unterstützt maximal acht 120-mm-Lüfter und kann einen 360-mm-Radiator unter dem Deckel und an der Seite aufnehmen. Auch wenn das NV5 kleiner als seine größeren Geschwister wird, bietet es laut Phanteks genig Platz für aktuelle Grafikkarten. Ein Bodenlüfter soll die Grafikkartenkühlung unterstützen. Das A-RGB-Beleuchtungssystem lässt sich laut Phanteks einfach synchronisieren.

Neue AiO-Kühlungen und 140-mm-Lüfter aus der D30-Serie

Als neue AiO-Kühlung wird die Glacier One D30 vorgestellt. Innerhalb dieser Serie gibt es Modelle mit 240- und mit 360-mm-Radiator. Bei beiden Modellen kommen beleuchtete D30-Lüfter zum Einsatz. Eine große Kupferbodenplatte und die genutzte Kühlerstruktur sollen für eine hohe Kühlleistung sorgen. Gleichzeitig verspricht Phanteks optimale Kompatibilität zu Mainboard und Arbeitsspeicher. Die D30-Lüfterfamilie wächst zudem um 140-mm-Modelle an. Die D30-140 nutzen ebenfalls Verbindungselemente und erlauben so die Anbindung von mehreren Lüftern über ein einzelnes Kabel. Auch die intensive HALOS-Beleuchtung darf nicht fehlen. Phanteks wird die D30-140 sowohl in Schwarz und Weiß als auch mit regulärem und gedrehtem Rotor anbieten.

Kabellose Netztteile und beleuchtete Grafikkartenhalterung

Gerade im Modding-Bereich werden von Nutzern die regulären Netzteilkabel ignoriert und stattdessen alternative Kabel z.B. von CableMod genutzt. Phanteks will diesen Nutzern entgengenkommen, in dem man Revolt-Netzteile auch ohne Kabel anbietet. Die Nutzer sparen sich damit den Kauf von Kabeln, die sie ohnehin nicht benötigen. Wie viel günstiger die kabellosen Varianten werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Phanteks wird entsprechende Modelle mit 1.000 bis 1.600 W Leistung und mit 80 Plus Platinum- bzw. Titanium-Zertifizierung anbieten.

Schließlich kommt als Zubehör die Premium GPU Bracket auf den Markt. Diese Grafikkartenhalterung sorgt wahlweise für eine vertikale Orientierung der Grafikkarte oder für ein Ankippen um bis zu 30 Grad. Die Halterung selbst wird beleuchtet und soll so ein zusätzlicher Hingucker werden.

Genauere Angaben zu Verfügbarkeit und Preisen der Neuheiten macht Phanteks aktuell noch nicht.

Update 31.05.2023: Wir konnten die neuen Phanteks-Produkte nun direkt in Taipeh kennenlernen - und haben unsere News entsprechend um ein Video ergänzt. Spannend sind dabei vor allem auch die Beispielsysteme, die Phanteks in den NV-Gehäusen präsentiert und die die Möglichkeiten dieser Showmodelle veranschaulichen. Zum NV9 konnten wir noch in Erfahrung bringen, dass es gegen Ende Oktober für etwa 300 Euro in den Handel kommen soll.