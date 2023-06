Werbung

Auch Iceberg Thermal war mit vielen neuen Produkten auf der diesjährigen Computex vertreten.

Den Anfang macht dabei die IceFLOE Oasis All-in-One-Wasserkühlung. Diese soll voraussichtlich in vier verschiedenen Größen angeboten werden. Da es sich derzeit aber noch nicht um finale Produkte handelt, könnte es auch noch zu kleinen Änderungen kommen. Iceberg Thermal setzt bei seinen Wasserkühlungen dabei auf eine Asetek-Pumpe. Freunde von RGB kommen bei den präsentierten Kühlungen ebenfalls nicht zu kurz, mit an Bord sind nämlich die neuen ARGB 2.0 Fans von Iceberg Thermal, die mit allen Modellen ausgeliefert werden. In den Markt kommen die Kühlungen wahrscheinlich gegen Ende des Jahres.

Ebenfalls mit neuen Gehäusen präsentierte sich der Hersteller. Mit dabei waren das Invisible 415 und das Airflow 430. Die Gehäuse sind von ihren Features her identisch, unterscheiden sich aber in der Front. Das Invisible 415 setzt dabei auf eine spiegelnde Frontscheibe die halb durchsichtig ist. Das Airflow 430 ist dagegen mit einer Front aus Mesh ausgestattet. Beide Gehäuse sollen sowohl ich schwarz wie auch in weiß bald verfügbar sein.

In den Gehäusen lässt sich sowohl im Deckel wie auch in der Front ein 360 mm Radiator installieren. Das Netzteil verschwindet in den Gehäusen hinter einer installierten Shroud. Die Gehäuse stehen kurz vor der Markteinführung.

Ein Highlight am Stand von Iceberg Thermal bildete die Präsentation des neuen Lüftkühlers IceSLEET G6 Stealth. Dieser kommt als großer Kühlerblock daher, der im Inneren über eine Mulde verfügt, in der ein 140 mm Lüfter installiert werden kann. Dazu wird der entsprechende Lüfter einfach durch ein Klippsystem am Deckel des Kühlers eingerastet und in den Kühler versenkt. So arbeitet der an sich voluminöse Kühler letztlich mit einem unsichtbaren Lüfter.

Wie Iceberg Thermal in Tests festgestellt haben will, senkt die Anzahl an montierten Lüftern an einem Kühler nur minimal die Temperatur der zu kühlenden Komponente, während sich aber die Geräuschkulisse dadurch deutlich verschlechtert.

Ebenfalls mit am Stand war die neue FUZEIce-Plus-Wärmeleitpaste. Sie soll nach Herstellerangaben auf einem ähnlichen Niveau liegen wie derzeit aktuelle High-End-Pasten und sich durch die breite Öffnung an der Tube sehr einfach auftragen lassen.