Seit 2008 liefert AVerMedia mit Sitz in Taipeh Zubehör für Streaming und Kommunikation. Natürlich darf der Hersteller bei der Computex 2023 nicht fehlen. Am Stand werfen wir einen näheren Blick auf die Hardware von zwei der vorgestellten Streaming-Setups.

Zu den Kernelementen eines guten Setups zählt vor allem ein gutes Mikrofon. Hier gibt es das Live Streamer Mic 350, kurz AM350, zu sehen. Eine Besonderheit ist die Option, zwischen präziser Aufnahme und Umgebungsaufnahme per Knopfdruck zu wechseln. Zwei Drehknöpfe ermöglichen die Lautstärkeregelung des PCs und direkten Zugriff auf den Aufnahmepegel des Mikros. In der Software versteckt sich zudem noch eine KI-Einbindung, die Geräusche herausfiltern soll. Das Gerät soll demnächst für 199 Euro auf den Markt kommen.

Die BU113, auch als Live Streamer Cap 4K geführt, soll den einfachen Anschluss von DSLR-Kameras ermöglichen. Über HDMI kann die Capture-Card maximal 30 FPS in 4K weiterleiten. Zu dem Show-Setup zählen auch der Live Streamer Arm BA311 und eine regulierbare Beleuchtung.

Das zweite Setup legt den Fokus auf Streaming-Karten. Hier gibt es die Live Gamer Ultra 2.1 (GC553G2) und die interne Live Game 4K 2.1 (GC575) zu bewundern. Beide Lösungen bieten einen Ausgang von 4K144 und versprechen keine Latenz. Dadurch ist eine Aufnahme am PC mit 4k 60 FPS möglich. Beide Optionen sollen für rund 300 Euro auf den Markt kommen. Die externe Lösung wird in insgesamt vier Farben verfügbar sein: Schwarz, Weiß, Pink oder Rot. Die interne Version kommt entweder in Weiß oder Pink. Hardwareluxx wird sich die Karten in Kürze in einem Test genauer ansehen.