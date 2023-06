Werbung

Der Spezialist für Speichertechnologie KLEVV hat auf der Computex 2023 unter anderem seine neuste PCIe 5.0 SSD vorgestellt, die KLEVV CRAS C950 GEN5x4 M.2.

Die CRAS C950 verfügt über den Phison Controller E26 und soll damit insgesamt eine Bandbreite von bis zu 12 GB/s ermöglichen. Die SSD wird voraussichtlich in Kapazitäten von 1 bis 4 TB erhältlich sein. Besonders an der CRAS C950 ist die Tatsache, dass sie keine aktive Kühlung oder einen übergroßen Passivkühler benötigen soll. Nach verschiedenen Designoptionen, unter anderem auch mit aktiven Lüftern, hat sich KLEVV für einen kompakten Passivkühler für die SSD entschieden. Trotz seiner kleinen Größe soll dieser ausreichen, um die Komponenten der SSD effektiv zu kühlen. Dies gelingt dem Hersteller durch ein cleveres Kühlerdesign und kleinen Veränderungen an der Firmware.

Trotz des kleinen Kühlers soll die SSD aber nicht in ein thermisches Limit laufen können, was notfalls eine Reduzierung der Leistung zur Folge hätte. Ein weiterer Vorteil des kompakten Passivkühlers ist das Verhindern von Kompatibilitätsproblemen auf dem Mainboard mit anderen Komponenten.

Daneben zeigt KLEVV auf der Messe auch noch seine neusten Arbeitsspeicher. Darunter der CRAS V RGB DDR5, der auf der Veranstaltung mit 8.600 MHz, einem der schnellsten Speicher auf der Messe, vorgeführt wurde. Für den Massenmarkt verfügbar sollen schließlich Versionen mit 6000 bis 8000 MHz in unterschiedlichen Größen sein. Die RGB-Optik des CRAS V ist dabei insgesamt recht dezent gehalten.

Für Nutzer, die auf eine RGB-Beleuchtung keinen Wert legen oder diese sogar vermeiden wollen, bietet sich der KLEVV Bolt V Arbeitsspeicher an. Dieser misst nur 34 mm in der Höhe und wird gänzlich ohne weitere Beleuchtungselemente ausgestattet. Durch seine niedrige Höhe passt das Speicherkit problemlos unter nahezu jeden CPU-Kühler, ohne dass dabei Kompatibilitätsprobleme auftreten sollen. Der KLEVV Bolt V soll in verschiedenen Kapazitäten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.800 MHz auf den Markt kommen.