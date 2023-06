Werbung

Zur Computex gibt es Zuwachs bei Lian Lis beliebter O11-Serie: Darunter das O11 Vision, das mit drei Glasseiten noch mehr Einblicke erlaubt und gerade mit RGB-Produkten bestückt ein Hingucker ist. Lian Li entwickelt mit dem DK-07 aber auch ein neues Tischgehäuse und stellt zudem die Galahad II-AiOs in verschiedenen Varianten vor.

Die O11-Serie ist für Lian Li so wichtig, dass immer wieder neue Modelle aufgelegt werden. Im Video zeigen wir das O11D EVO XL als größere Ausführung. Es bietet vor allem beachtliche Kühlmöglichkeiten mit gleich drei 360/420-mm-Radiatorenplätzen unter dem Deckel, an der Seite und auf dem Boden. Die Grafikkarte darf ganze 46 cm lang und der CPU-Kühler immerhin bis zu 16,5 cm hoch sein. Dafür wächst es auf 304 x 531,9 x 522 mm (B x H x T) an. Lian Li plant den Verkaufsstart für das dritte Quartal 2023.

Es wird eine schwarze Version für 234,99 Dollar und eine weiße Version für 244,99 Dollar geben.

Etwas auffälliger wird schon das O11D EVO RGB mit seinen beiden L-förmigen Leuchtstreifen an Deckel und Boden. Diese RGB-Variante des regulären O11D EVO soll ab dem vierten Quartal für 169,99 Dollar (schwarz) bzw. 179,99 Dollar (weiß) verfügbar werden.

Der eigentliche Hingucker unter den O11-Modellen ist aber das O11 Vision - zumindest, wenn es so bestückt wird, wie am Messestand. Bei diesem Modell ersetzt Lian Li den Stahldeckel durch einen Glasdeckel. Damit hat das O11 Vision sogar drei Glasseiten und ist damit noch mehr Showgehäuse als die anderen O11-Modelle. Allerdings fallen natürlich so auch die Lüfterplätze unter dem Deckel weg. Das besonders gläserne O11 soll im dritten Quartal verfügbar werden und sowohl in Schwarz als auch in Weiß 139,99 Dollar kosten.

Neben der O11-Serie will Lian Li auch seine DK-Serie erweitern. Diese Tischgehäuse kombinieren bekanntlich die Funktion von Tisch und PC-Gehäuse. Das neue DK-07 lässt sich als Stehtisch nutzen. Es bietet Features wie eine Glasabdeckung, die elektrisch durchsichtig bzw. undurchsichtig geschaltet werden kann, einen USB-Hub oder auch einen gekühlten Tassenhalter. Im Inneren findet ein E-ATX-System Platz, für dessen Kühlung unter anderem mehrere Radiatoren verbaut werden können. Allein an der Front finden zwei 360- oder 280-mm-Radiatoren Platz. Links gibt es einen weiteren 360/280-mm-Radiatorenplatz und unten noch einen 240/280-mm-Radiatorenplatz.

Zu Preis und Verfügbarkeit kann Lian Li bei diesem Modell noch keine Angaben machen.

Im Kühlungsbereich haben wir uns die Galahad-II-Serie angesehen. Lian Li nutzt hierfür eine Asetek-Pumpe der achten Generation. Geplant sind verschiedene Varianten: Galahad II Trinity, Galahad II Trinity SL-INF, Galahad II Trinity Performance und Galahad II LCD. Je nach Unterserie gibt es verschiedene Radiatorgrößen, immer und maximal aber 360 mm.

Die ersten drei genannten Unterserien sollten zeitnah verfügbar werden (Lian Li gibt das eigentlich abgelaufene zweite Quartal 2023 an), die LCD-Variante mit Display auf dem Pumpendeckel ist für das dritte Quartal geplant. Die US-Preisspanne reicht von 119,99 bis 249,99 Dollar.