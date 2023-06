Werbung

Bei Aerocool hatten wir das Vergnügen mit Jürgen Urbantat, der uns viele neue Produkte vorstellen konnte, die teilweise noch nicht finalisiert sind und von Aerocool noch weiterentwickelt werden. Das Highlight stellt die neue Designsprache APNX (Aerocool Performance Nexus) dar, die nach und nach eingeführt werden soll. Abseits von einigen noch nicht fertigen Kühler und Lüftern war gerade das APNX-C1-Gehäuse einen Blick wert.

Das erste Gehäuse mit der neuen Designsprache APNX ist das APNX-C1, in dem ein Mainboard bis hoch zu ATX eingesetzt werden kann. Bis zu zehn Gehäuselüfter können in dem Gehäuse verwendet werden, wobei vorne drei 120-mm-Lüfter vorinstalliert sind. Am Heck befindet sich ein weiterer Lüfter. Bei den Lüftern selbst handelt sich es um den APNX F1 120, mit dem APNX F1 140 gibt es auch eine 140-mm-Version.

Der Deckel, die Front sowie auch die beiden Seitenteile lassen sich auf einfach Weise entnehmen. Auf der Mainboard-Rückseite hat Aerocool auch jede Menge Platz gelassen, sodass auch das Kabel-Management berücksichtigt wurde. Erhältlich sein wird das APNX-C1 ab Mitte des dritten Quartals zu einem Preis von 139 Euro.

Aerocool hatte jedoch auch die APNX-P1-Gold-Netzteile und diverse Lüfter dabei. Die technischen Eigenschaften und das Design sind jedoch noch nicht finalisiert. Aerocool erlaubt sich noch etwas Entwicklungszeit, um das bestmögliche Produkt zu erhalten.

Auch einen Luftkühler für Intels LGA1700-Plattform hatte Aerocool dabei. Im Video war es die Version mit vier Heatpipes. Später soll es auch noch eine Variante mit fünf Heatpipes geben, die natürlich mehr Abwärme abtransportieren kann.