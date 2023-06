Werbung

Mit Project D konnte uns Ducky die Plattform vorstellen, auf deren Grundlage man neue mechanische Oberklassetastaturen anbieten wird.

Mit Project D sollen DIY-Enthusiasten die Möglichkeit erhalten, mit unterschiedlichen hochwertigen Materialien zu experimentieren. So können sie ihre Tastatur noch individueller zu gestalten. So soll für das Gehäuseuntere z.B. Carbon eine Option sein. Am Messestand zeigt Ducky die unterschiedlichen Schichten, aus denen Project D zusammengesetzt werden kann.

Im Inneren wirken drei Schaummstofflagen dämpfend wirken. Auch eine RGB-Beleuchtung ist ab Werk integriert. Die Tastatur wird vom Nutzer selbst zusammengebaut. Dafür gibt es eine abgestimmte Werkzeugbox. Schmiermittel und Pinsel gehören ebenfalls zum Zubehör.

Noch ist der Verkaufspreis für Project D nicht final. Ducky geht aber für den US-Markt von einer Preisspanne um die 299 bis 399 Dollar aus.