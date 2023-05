Werbung

Heute ging es auf der Computex 2023 auch zum Stand von Patriot. Der US-amerikanische Speicherhersteller zeigt dort aktuell seine neuesten Produkte im Bereich RAM und SSD.

Los geht es mit den aktuellen DDR5 RAM Viper Xtreme 5. Diese RAM-Riegel hatten gerade im Mai das Finale der European Hardware Awards für Best System Memory Series erreicht. Die Riegel sind auf Overclocking ausgelegt und XMP-Profile von 7.600 MHz, 7.800 MHz und sogar 8.000 MHz sind verfügbar. Die Kits haben entweder eine Größe von 32 oder 48 GB. Mit dem Ziel, High-End-Systeme zu unterstützen sind sie auch mit flüssigen Kühlsystemen kompatibel. Sie werden in Kürze mit oder ohne RGB verfügbar sein. Für die RGB-Edition gibt es auch die eigens für den Viper Extreme entwickelte RGB-3.0-App.

Neben dem RAM wird am Stand auch die neueste PCIe-5-SSD vorgeführt. Die Viper PV553 soll eine der dünnsten SSDs der 5. Generation werden. Trotz der eingeschränkten Fläche wird besonderer Wert auf die ideale Kühlung der Einheit gelegt. Die Lesegeschwindigkeit beträgt bis zu 12.400 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit bis zu 11.800 MB/s. Die verfügbare Größe reicht von 1 bis 4 TB. Die Viper ist aktuell noch in der finalen Entwicklungsphase und soll in Kürze veröffentlicht werden. Patriot zielt darauf ab, mit den Viper-Produkten ihre eigene Flaggschiffreihe im Gaming-Bereich zu schaffen.