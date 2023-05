Werbung

Auf dem Computex-Stand von Seasonic haben wir wieder einmal Nils Stallmach getroffen. Kurz und bündig hat er uns die Neuigkeiten vermittelt. Die Prime-TX-Netzteile konnten wiederholt den European-Hardware-Award in der Kategorie Beste-Netzteil-Serie gewinnen und bietet eine sehr effiziente 80-Plus-Titanium-Zertifizierung. Die neuesten Modelle bieten auch die neuen PCIe-5.0-Stromstecker. Dies gilt nun auch für die überarbeitete Focus-Netzteil-Reihe.

Seasonic bietet nun auch mit den neuen Revisionen der Focus-Serie den PCIe-5.0-Stecker für NVIDIAs RTX-4000-Grafikkarten und nicht mehr ausschließlich bei den High-End-Netzteilen. Das neue Modell wird es in den Wattstufen 750, 850 und 1.000 W geben. In Sachen Effizienz wurden die Gold- und Platinum-Zertifizierung genannt. Vermarktet werden die Netzteile dann wahrscheinlich wieder als Focus GX (80-Plus Gold) und Focus PX (80-Plus Platinum). Der Verkaufsstart ist August in diesem Jahr.

Seasonic ist auch jüngst im Lüfter-Segment unterwegs und möchte dieses in Zukunft auch weiter ausbauen. Zur Präsentation auf der Computex 2023 wurden uns zwei Premium-Lüfter gezeigt: Einmal mit und einmal ohne RGB-LED-Beleuchtung. Die Besonderheit liegt darin, dass sich die Lüfter mittels proprietärem Anschluss- und Stecksystem einfach zusammenstecken lassen und im Daisy-Chain-Verfahren arbeiten. Gerade bei größeren Radiatoren für die Wasserkühlung ist dies sinnvoll, da lediglich ein Kabel zu den Lüftern führt.

Ferner sind gerade die Lüfter ohne RGB-Beleuchtung für die Radiatoren sinnvoll, da diese mit einem größeren Luftdruck verfügen, wobei die RGB-LED-Versionen dank anderem Lüfter-Design eher für optimalen Airflow geeignet und gleichzeitig leiser sind.