Ohne Arbeitsspeicher ist kein System lauffähig, doch bei der immensen Auswahl an unterschiedlichsten Modulen und über 2.300 Angeboten an UDIMMs ist es natürlich nicht leicht, die richtige Wahl zu treffen. Aus diesem Grund haben wir eine Arbeitsspeicher-Kaufberatung ins Leben gerufen, um die Auswahl ein wenig zu erleichtern.

Die Angebote an DDR4-UDIMMs reichen von 2.133 MHz bis 4.800 MHz und von 2 GB bis 32 GB Kapazität pro Modul, während es Speicherkits mit zwei, vier oder auch acht DIMMs für die derzeitigen Dual- und Quad-Channel-Plattformen von AMD und Intel zu kaufen gibt. Dann gibt es DIMMs mit RGB-LED-Beleuchtung und auch DIMMs ohne jedwede Lightshow. Gerade für Einsteiger, die sich zum ersten Mal einen PC zusammenstellen, ist das natürlich sehr unübersichtlich. Dabei steht auch die Entscheidung im Raum, welche Taktfrequenz und welche Gesamtkapazität für die eigenen Anforderungen angemessen sind.

Die in dieser Kaufberatung empfohlenen Arbeitsspeicher-Produkte beziehen sich selbstredend ausschließlich auf durch Hardwareluxx getestete Module, die sich besonders hervorgehoben haben und auch meistens einen Award ergattern konnten. Daher können wir diverse Modul-Empfehlungen auch ausschließlich im DIMM-Format aussprechen.

Wir starten unsere Kaufberatung mit der absoluten Luxus-Klasse:



Purer Luxus: G.Skill Trident Z Royal Silber DDR4-4000

Die G.Skill Trident Z Royal Silber DDR4-4000 bieten per XMP nicht nur von Haus aus eine beachtliche Geschwindigkeit von effektiv 4.000 MHz bei sehr straffen Timings mit CL17-17-17-37, sondern haben in unserem Test auch ein sehr hohes Overclocking-Potential offenbart und zumindest mit unseren DIMMs konnten wir zusammen mit dem ASUS ROG Maximus IX Apex einen Speichertakt von 4.600 MHz erreichen. Der Grund hierfür sind auch die verbauten und sehr beliebten Samsung B-Dies. Darüber hinaus bieten die G.Skill Trident Z Royal Silber zudem auch eine RGB-LED-Beleuchtung an.

Je nach Speicher-Kapazität fällt der Preis natürlich entsprechend hoch aus. Für das 16-GB-Kit sind es mindestens 248 Euro, für 32 GB werden hingegen über 500 Euro fällig.

Zum Hardwareluxx-Test: G.Skill Trident Z Royal Silber 16 GB DDR4-4000

