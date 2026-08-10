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Bei der Vielzahl an verschiedenen Mainboards können gerade Einsteiger schnell die Übersicht verlieren und nicht wissen, welches Mainboard das richtige für ihr Vorhaben ist. Abhilfe schafft unsere große Kaufberatung zu aktuellen AMD-Mainboards für den Sockel AM5, die wir bereits getestet haben.

Update August 2026: Wir haben die neuesten Mainboard-Tests der letzten Monate berücksichtigt und die AMD-Mainboard-Kaufberatung entsprechend auf den neuesten Stand gebracht.

Unsere umfangreiche Testdatenbank aktueller Mainboards ist hier zu finden.

Wie bereits erwähnt, werden wir aus offensichtlichen Gründen ausschließlich Mainboards berücksichtigen, die wir auch selbst in der Redaktion hatten und die sich im Parcours behaupten mussten. Derzeit ist der Sockel AM5 für die die Ryzen-7000-, Ryzen-8000- und Ryzen-9000-Prozessoren geläufig.

In der unten stehenden Tabelle sind die AMD-800-Chipsätze im Vergleich einsehbar:

Die AMD-800-Chipsätze für den Sockel AM5 im Überblick Key-Feature X870E X870 B850 B840 CPU-PCH-Anbindung PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCH(s) 2x Promontory21 1x Promontory21 1x Promontory21 1x Promontory19 PCI-Express PCIe-4.0/5.0-Konfiguration (CPU) 1x16 oder 2x8

(PCIe 5.0) 1x16 oder 2x8

(PCIe 5.0) 1x16 oder 2x8

(PCIe 4.0) 1x16

(PCIe 4.0) Max. PCIe-4.0-Lanes (PCH(s)) 12 8 8 0 Max. PCIe-3.0-Lanes (PCH(s)) 8 (oder 8x SATA) 4 (oder 4x SATA) 4 (oder 4x SATA) 10 (davon bis 4x SATA) Max. PCIe-5.0-Lanes (CPU) 24 24 4 (NVMe, dGPU optional) 0 Max. PCIe-4.0-Lanes (CPU) 0 0 20 20 Max. PCIe-3.0-Lanes (CPU) 0 0 0 0 USB USB4 (über ASM4242) 2 2 0 0 Max. USB-3.2-Gen2x2-Ports 2 1 1 0 Max. USB-3.2-Gen2-Ports 16 10 10 2 Max. USB-3.2-Gen1-Ports 0 0 0 6 Max. USB-2.0-Ports 12 6 6 6 Sonstiges Max. SATA-6GBit/s-Ports 8 4 4 4 RAM Channel/DIMMs pro Kanal 2/2 2/2 2/2 2/2 CPU-Overclocking Ja Ja Ja Nein RAM-Overclocking Ja Ja Ja Ja RAID (0, 1, 10) Ja Ja Ja Ja Precision Boost Overdrive Ja Ja Ja Nein

Für helle Builds: ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi

Auch das ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi kommt ohne USB4 aus und kann die 24 PCIe-5.0-Lanes von der Ryzen 7000/9000-CPU ohne Lane-Sharing verteilen. PCIe 5.0 wird beim ROG Strix B850-A Gaming WiFi für eine moderne Grafikkarte und für eine PCIe-SSD unterstützt. Durch die weiße Optik ist das ROG Strix B850-A Gaming WiFi natürlich hervorragend für helle Builds geeignet.

Doch auch die restliche Ausstattung weiß mit zahlreichen USB-Ports, einem 2,5-Gbit/s-LAN-Port, WiFi 7 und dem guten ALC4080-Audio-Codec zu überzeugen.

Das ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi wechselt zu einem Preis von ab 225 Euro den Besitzer.

Hardwareluxx-Test: ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi

Hat alles, was man braucht: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II

Für den grundlegende Inbetriebnahme eines AM5-Prozessors müssen keine 400 Euro oder mehr ausgegeben werden, um mit dem System glücklich zu werden. Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II bringt für den Mainstream alles Wichtige mit und dazu auch ein von 32 auf 64 MB vergrößertes BIOS. Die ATX-Platine bietet vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, sodass der Arbeitsspeicher bis 256 GB aufgerüstet werden kann.

Der immer wichtiger werdende PCIe-5.0-Standard wird sowohl auf dem metallverstärkten PEG-Slot als auch auf zwei M.2-M-Key-Schnittstellen unterstützt, natürlich nur mit einem Ryzen-7000/9000-Prozessor. Doch auch beim Thema Netzwerk gibt sich die Platine keine Blöße. Neben einem 5-GbE-Anschluss wird auch WiFi 7 (inklusive 6-GHz-Band) mitgeliefert.

MSIs MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI ist zu einem Preis ab 262 Euro erhältlich.

Hardwareluxx-Test: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II

Luxus-Board mit 2x 64 MB BIOS: MSI MEG X870E ACE MAX

Durch die Anwesenheit des X870E-Chipsatzes ist beim MSI MEG X870E ACE MAX auch der ASM4242-USB4-Controller mit an Bord, der am I/O-Panel gleich zwei USB4-Ports mit jeweils 40 GBit/s bereitstellt. Bei der Grundausstattung erhält der Käufer eine absolute Luxus-Platine mit allerlei Onboard-Komfort, unter anderem auch einen BIOS-Switch, der zwischen den beiden 64-MB-BIOS-ROMs umschalten kann. PCIe 5.0 ist für eine Grafikkarte und bis zu zwei PCIe-SSDs nutzbar.

Über den X870E-Chipsatz werden drei weitere M.2-Anschlüsse mit jeweils PCIe 4.0 x4 zur Verfügung gestellt. Großzügig ausgelegt ist auch der VRM-Bereich mit dem 18+2+1-Phasendesign und 110-A-Power-Stages. 10 GbE, 5 GbE und WiFi 7 sind fester Bestandteil des MSI MEG X870E ACE MAX, neben dem ALC4082-Audio-Codec von Realtek.

Das MSI MEG X870E ACE MAX ist ab einem Preis von 647 Euro erhältlich.

Hardwareluxx-Test: MSI MEG X870E ACE MAX

Dunkler Refresh mit neuem UEFI: ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero

Mit dem ROG Crosshair X870E Dark Hero hat auch ASUS ein Refresh-Modell aus der Oberklasse neu aufgelegt. Und in der Tat macht der Zusatz "Dark" der Platine alle Ehre, wenn man von der I/O-Panel-Abdeckung absieht. Die AM5-CPU bekommt es mit einem leistungsstarken 20+2+2-Phasendesign mit 110-A-Wandlern zu tun. Genau wie bei den anderen Empfehlungen, kann auch das ROG Crosshair X870E Dark Hero bis zu 256 GB an DDR5-Arbeitsspeicher aufnehmen.

Zweimal USB4 über den ASM4242 werden natürlich auch bei diesem Brett geboten, sowie PCIe 5.0 mit Ryzen 7000/9000 zwei PEG- und zwei M.2-Slots. Mit einher geht auch eine überarbeitete UEFI-Oberfläche, die jedoch rein funktional nichts einbüßen muss und weiterhin jede Menge Stellschrauben bereitstellt. Jeweils einmal 10 GbE und 5 GbE sowie auch WiFi 7 und der ALC4082-Audio-Codec werden auch hier geboten.

Für das ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero müssen 684 Euro eingeplant werden.

Hardwareluxx-Test: ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero