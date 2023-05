Werbung

Immer mehr, eigentlich branchenfremde Hersteller strecken ihre Fühler nach dem professionellen Gaming-Sektor aus – mit Porsche und Mercedes Benz haben bereits zwei Größen aus dem Automobilsektor die Branche für sich entdeckt. Im Rahmen der Computex 2023, welche in diesen Stunden in Taipei ihre Pforten eröffnet hat, präsentierte MSI eine limitierte Auflage seines schlanken Stealth-Notebooks, die gemeinsam mit Mercedes-AMG entwickelt wurde.

Nach Aussagen beider Hersteller soll die Kooperation aus der gemeinsamen Leidenschaft für Technik, höchste Handwerkskunst und maximale Performance beider Marken entstanden sein. Das erste Produkt dieser Zusammenarbeit ist das MSI Stealth 16 in der Mercedes-AMG-Motorsport Special Edition. Das Gerät setzt auf einen dunklen Grauton in Selenitgrau, der mit einem exklusiven AMG-Rautenmuster verziert wurde und das natürlich die typischen Motorsport-Logos des Herstellers prominent platziert hat. Obendrein kommt das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung daher, was in dieser Kombination einen edlen und kraftvollen Eindruck nach Außen tragen soll.

Natürlich versucht man auch unter der Haube einige PS auf die Straße zu bringen. So kombinieren die beiden Hersteller einen flotten Intel-Core-i9-Prozessor mit der neuesten NVIDIA-GeForce-RTX-40-Grafik. Konkret kommen ein Intel Core i9-13900H und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop mit 8 GB GDDR6-Videospeicher zum Einsatz. Dazu gibt es 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 2-TB-SSD mit PCI-Express-4.0-Technik. Das Display kommt auf eine Diagonale von 16 Zoll und setzt auf die kontraststarke OLED-Technik im 16:10-Format und hochauflösenden 3.840 x 2.400 Bildpunkten.

Moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4, Killer-Netzwerkchips, 2,5-Gbit/s-Ethernet und WiFi 6E sowie ein starker 99-Wh-Akku für die Stromversorgung unterwegs gehören ebenfalls zur Grundausstattung des neuen Gemeinschaftsproduktes. Ein integrierter Fingerabdrucksensor und eine Infrarot-fähige Webcam dienen quasi als Autoschlüssel zum neuen AMG-Produkt.

Trotz der potenten Hardware bleibt das Gerät mit 356 x 260 x 19,9 mm und einem Gewicht knapp unter 2,0 kg recht kompakt und leicht. Möglich wird dies dank des MSI-Cooler-Boost-5-Kühlsystems mit zwei Lüftern und fünf Heatpipes. Eine RGB-Beleuchtung der SteelSeries-Tastatur fehlt ebenfalls nicht.

„Für uns ist Luxus-Gaming mehr: Es geht nicht nur darum, Spiele zu spielen“, kommentierte Eric Kuo, Executive Vice President & General Manager der Notebook-Division von MSI. „Wenn Nutzer ein MSI-Notebook öffnen, ist das der Beginn einer Luxusreise. Sie werden von der überragenden Verarbeitungsqualität und dem eleganten Design, das eine luxuriöse Ästhetik ausstrahlt, begeistert sein.“



Christoph Sagemüller, Leiter von Mercedes-AMG Motorsport, fügt hinzu: „Für uns war es entscheidend, einen Partner zu finden, der unsere Werte und Ambitionen teilt. MSI, eine führende Marke in der Technologie- und Spieleindustrie, erwies sich als die perfekte Wahl. Das Unternehmen zeigt ein starkes Engagement für Innovation und eine Leidenschaft für Hochleistungsprodukte.“

Abgerundet wird die Special Edition durch ein besonderes Zubehörpaket mit praktischen Utensilien im passenden Branding. Dazu gehören eine Maus, ein Mauspad, ein USB-Stick und eine Tasche. Selbst Postkarten und gebrandete Kabelbinder wollen MSI und Mercedes-AMG anbieten.

Das MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13VG wird voraussichtlich ab Juli oder August in den Verkauf gehen. Dann soll die limitierte Auflage zu einem Preis ab etwa 3.299 Euro angeboten werden.