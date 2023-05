Werbung

Neben seinem ersten Laptop im Mercedes-AMG-Design hat MSI unter dem Motto "The Leap to Singularity" zum Auftakt der Computex 2023 in Taiwan das Raider GE78 HX Smart Touchpad vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Version des beliebten Gaming-Notebooks, das jedoch um ein sogenanntes Smart Touchpad erweitert wurde.

Letzteres soll dem Benutzer noch mehr Komfort bieten und vieles einfacher machen, denn rechts neben dem klassischen Mausersatz lassen sich viele Zusatztasten und weitere Bedienelemente einblenden. So lassen sich unter anderem typische FN-Funktionen wie beispielsweise die Regulierung der Lautstärke oder die Helligkeit der integrierten RGB-Beleuchtung und die des Displays über separate Schnellwahl-Elemente ersetzen, aber auch häufig benutzte Programme per Schnellwahl starten. Weitere Funktionen, wie die Kamera, der Windows-Explorer oder die Bluetooth-Einstellungen lassen sich über das neue Smart-Touchpad ebenfalls zugänglich machen. Obendrein können programmierbare Makro-Hotkeys eingeblendet werden, um beim Spielen verschiedene Tastenkombinationen schnell durchführen zu können.

Ansonsten hat der neue Raider-Ableger den optischen Facelift der aktuellen Generation erhalten, was ihm ein futuristisches Äußeres und eine schicke Matrix-RGB-Leuchtleiste an der Front als typisches Erkennungsmarkmal beschert. In den Handel kommen wird die neue Variante allerdings ausschließlich mit 17 Zoll großem Bildschirm, der wahlweise eine QHD-Auflösung mit schnellen 240 Hz und hoher Farbraumabdeckung bietet, oder aber eine FHD+-Auflösung mit 165 Hz vorzuweisen hat.

Auf Seiten der Hardware kombiniert MSI einen Raptor-Lake-Prozessor bis hin zum Intel Core i9-13980HX mit einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop samt 8 GB Videospeicher und den vollen 140 W TGP. Die Kühlung ist auf eine kombinierte Abwärme von bis zu 215 W ausgelegt. Dazu gibt es maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Platz für zwei schnelle NVMe-SSDs im M.2-Steckkartenformat. Eine RGB-hintergrundbeleuchtete SteelSeries-Tastatur, Lautsprecher von Dynaudio sowie moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, Killer-Netzwerkchips und WiFi 6E und Bluetooth 5.3 runden das Gesamtpaket ab. Sogar einen SD-Kartenleser hat MSI nicht ausgespart. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein kapazitätsstarker 4-Zellen-Akku mit 99 Wh unter der Haube.

Wie das MSI Raider GE78 kommt auch die neue Variante mit Smart Touchpad auf Abmessungen von 380 x 298 x 23 mm und stemmt rund 3,1 kg auf die Waage.