Montech zeigen an seinem Stand auf der Computex gleich mehrere neue Gehäuse. Im Video werfen wir einen Blick auf vier der kommenden Modelle.

Als erstes gibt es das neue Sky 3 zu sehen. Blickfang ist natürlich das kantenlose Design mit zwei Seiten aus Tempered-Glass. Außerdem kann alles nach Wunsch angepasst werden. Der Platz lässt den Einbau einer GeForce-Grafikkarten der 40er-Serie zu. Sollte man jedoch eher auf Speicherplatz angewiesen sein, ist es möglich, bis zu 12 Festplatten einzusetzen. Wer sich das Sky 3 zulegen möchte, muss sich noch etwas gedulden, da hier nur ein Prototyp gezeigt wird. Das Gehäuse kommt in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst Anfang 2024 auf den Markt. Bis dahin ist das Sky 2 verfügbar, das Hardwareluxx kürzlich getestet hat.

Als nächstes geht es zum Air 903 Max. Das Gehäuse setzt auf einen günstigen Preis von 75 Euro zur Markteinführung in zwei Wochen. Es ist in schwarz oder weiß verfügbar und kommt ab Werk bereits mit vier 140-mm-Lüftern und einigen Features wie einem Staubfilter. Das Air 903 Max bietet ebenfalls genug Platz für den Einbau einer GeForce 4090.

Mit viel Glas und in schlichtem weiß kommt auch das King 95. Es soll Ende des Jahres für ca. 100-120 Euro auf den Markt kommen. Eye-Catcher ist hier die abgerundete Kante der linken Front. Die gesamte Front kann wahlweiße als Fenster oder luftdurchlässiges Panel ausgeführt werden. Wie auch schon die Vorgänge bietet das Gehäuse sehr viel Platz für große GPUs und Lüfter.

Wer es gerne so variabel wie irgend möglich haben möchte, wird bei den Open-Frame-Chassis fündig. Die kleinen Gehäuse bieten einfachsten Zugriff auf alle Komponenten und sind somit speziell für Bastler gedacht. Wer es transportabel möchte, kann einen Griff montieren.

Neben den Gehäusen gibt es an dem Stand auch das Montech-Titan-Netzteil mit satten 1200 W zu sehen. Das Modell wird von Seasonic hergestellt und bringt neben den üblichen Features einen Eye-Catcher mit: Es ist in reinem Weiß verfügbar. Wer also auf einen Custom-Build in Weiß aus ist, wird hier fündig. Auch der mitgelieferte Kabelsatz ist komplett in Weiß gehalten.