Streacom kann zur Computex gleich zwei bemerkenswerte Besonderheiten vorstellen. Das SG10 ist ein luftiges Gehäuse, das auch leistungsstarke Hardware passiv kühlen soll. Mit dem VU1 hat man hingegen kleine Retro-Anzeigen entwickelt, mit denen man Systemdaten im Auge behalten kann.

Das SG10 basiert auf einem gescheiterten Kickstarter-Projekt - dem Calyos NSG S0. Streacom hat dieses Projekt übernommen und nutzt die Technik für ein eigenes Gehäuse. Das SG10 sieht optisch ganz anders als das Calyos-Gehäuse aus. Es übernimmt aber die grundlegende Technologie: Loop-Heat-Pipes. Diese führen die Abwärme von CPU und GPU zu den großflächigen Kühlrippen des luftig gestalteten Gehäuses. Maximal sollen sowohl Prozessoren als auch Grafikkarten mit 300 W Leistungsaufnahme gekühlt werden können. Auch Grafikkartenspeicher und die Spannungswandler der Grafikkarte werden gekühlt.

Damit lässt sich vom ATX-Gehäuse prinzipiell selbst leistungsstarke Hardware passiv und damit lautlos kühlen. Das in Taipeh gezeigte Demo-System lief tatsächlich auch mit einer Leistungsaufnahme von knapp 600 W. Während Front, Deckel und Rückwand des SG10 sehr offen gestaltet wurden, können die Seiten mit Scheiben aus gehärtetem Glas verschlossen werden. An der Front sitzt ein I/O-Panel mit zweimal USB 3.0 und einmal USB-C, das in der Höhe verschoben werden kann.

Laut Streacom wird das SG10 bis Ende des Jahres auf den Markt kommen. Einen Preis nennt man noch nicht. Für das Calyos NSG S0 wurden im Rahmen der Kickstarter-Kampagne seinerzeit mindestens 549 Euro angesetzt. Sicherlich wird auch das SG10 kein günstiges Gehäuse werden. Es ist aber allemal bemerkenswert und erfreulich, dass ein Hersteller das Calyos-Projekt übernommen hat und bis zur Marktreife bringen will.

Als Zubehör hat Streacom kleine Retro-Displays entwickelt. Das kompakte VU1 nutzt ein E-Ink-Display und ein Analoginstrument, um Systemdaten oder alle möglichen anderen Daten wie z.B. die Anzahl ungelesener E-Mails anzuzeigen. Über ein Hub lassen sich bis zu 256 VU1 in Serie miteinander verbinden. Zu Preis und Verfügbarkeit haben wir noch keine Informationen.