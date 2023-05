Werbung

Parallel zur Pressekonferenz am Dienstag, die man hauptsächlich der AMG-Motorsport-Edition seines Stealth 16 widmete, aber auch zahlreiche weitere Notebook-Serien bediente, hat MSI auf der Computex 2023 seinen Stand eröffnet. Der fällt im Vergleich zu vielen anderen riesig aus und ist damit im vierten Stock von Halle 1 im Nangang Exhibition Center in Taipei ein echter Publikumsmagnet. Kein Wunder, schließlich deckt MSI längst nicht mehr nur Mainboards, Grafikkarten und Laptops ab, sondern ist beinahe zum Vollsortimenter für Spieler geworden.

Wir werfen einen Blick auf die ausgestellten Computex-Neuheiten.

Viele klassische Komponenten

Zentraler Baustein für einen leistungsfähigen Spielerechner sind natürlich Mainboards und hier hat MSI vor allem seine neuen Max-Ableger der Z790-Serie im Messeangebot. Das MSI MEG Z790 MAX stellt das Flaggschiff der Reihe dar und kann mit Vollausstattung punkten, die bis hin zu 24 Phasen, drei PCI-Express-x16-Steckplätzen und einem aufwendigen Kühlsystem reicht. Darunter angesiedelt sind das MSI MPG Z790 EDGE MAX WIFI und das MPG Z790 CARBON MAX WIFI. Nicht fehlen an der Mainboard-Wand darf das MSI MEG Z790 GODLIKE mit noch mehr Features speziell für das Overclocking.

Im Bereich der Grafikkarten stellt man ebenfalls nahezu sein gesamtes Portfolio aus, wobei der Fokus natürlich auf den erst kürzlich vorgestellten Varianten der NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti und Non-Ti liegt, welche bereits im Vorfeld der Messe präsentiert wurden und die die Ada-Lovelace-Generation preislich und leistungsmäßig nach unten hin abrunden. Im Fokus stehen die Modelle der Ventus- und Gaming-X-Serie, die allesamt mit eigenem Custom-Kühler mit mindestens zwei Axiallüftern und einer werksseitigen Übertaktung gegenüber der Founders Edition aufwarten können.

Vor noch nicht allzu langer Zeit stieg MSI ins SSD-Geschäft ein und rief hierfür seine Spatium-Reihe ins Leben, die natürlich die neueste Technik wie PCIe 5.0 und höchste Leseraten verspricht. Möglich wird dies dank eines aufwendigen Kühlsystems, das die bisherigen Passivkühler teilweise deutlich übersteigen kann, dafür jedoch einiges Platz nach oben hin benötigt, denn MSI schnallt teilweise ganze Heatsinks mit 6 mm dicken Kupfer-Heatpipes auf, um die Temperaturen gegenüber den Standardmodellen um bis zu 30 °C abzusenken. Die Frozr+-Varianten können sogar mit einem aktiven Lüfter der hauseigenen Trox-Fan-5.0-Serie aufwarten. Dafür können Datenübertragungsraten von über 12 GB/s und Kapazitäten von 4 TB erzielt werden. Auf dem Stand gibt es sogar ein RAID-System, das im CrystalDiskMark auf eine Leserate von über 22.000 MB/s kommt.

Monitore, Netzwerk und Mini-PCs

Im wahrsten Sinne des Wortes große Schritte macht MSI im Monitor-Segment, denn hier zeigt man auf der Computex 2023 einen 49 Zoll großen Curve-Gaming-Monitor, der nicht nur eine riesige, um 1800R gekrümmte Bildschirmfläche bietet, sondern trotz OLED-Technik auch eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz erreichen soll. Obendrein unterstützt das Ultrawide-Panel HDR-Inhalte und soll in der Spitze bis zu 1.000 Nits erreichen.

Mit dem MSI MAG 323UPF bedient man hingegen eher preissensitive Anwender, welcher trotzdem eine hohe UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten bei 160 Hz sowie viele Schnittstellen wie zweimal HDMI 2.1, USB-C oder drei klassische USB-A-Schnittstellen haben wollen. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich bequem über die Intelligence-App per Software steuern.

Für den professionelleren Betrieb, bzw. für all diejenigen, die auch unterwegs aus produktiven Gründen nicht auf ein zusätzliches Display verzichten möchten, hält MSI den PRO MP161 bereit. Das portable FullHD-Display kommt auf 15,6 Zoll und soll im Laufe des dritten oder erst vierten Quartals auf den Markt kommen. In Zukunft will man höherpreisige Modelle mit besserer Ausstattung und Auflösung nachschieben.

Daran anschließen lassen sich für den normalen Arbeitsalltag die neuen Mini-PCs der Cubi-Familie, die MSI in drei unterschiedlichen Größen- und Leistungsklassen auf der Computex 2023 ausstellt. Theoretisch sind in den bis zu 2,3 Liter großen, bzw. 1,1 Liter kleinen Systemen klassische Desktop-Prozessoren bis hin zum Intel Core i7-13700 möglich, wobei in der Regel eher die effizienten P-CPUs mit ihren integrierten Grafiklösungen zum Einsatz kommen.

Wer es etwas schicker haben möchte, für den hält man mit dem Modern MD271UL ein edles 4K-Display im Unibody-Design aus Aluminium bereit, welches auf der Rückseite einige Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort, USB-C oder auch 3,5-mm-Klinke bereithält. Der 27-Zöller bietet nativ 3.840 x 2.160 Bildpunkte, soll speziell für Creator eine hohe Farbraumdichte bieten, aber auch für die Schonung der Augen entsprechende Techniken bereithalten.

Gaming-Router und Mesh-Produkte

Highlight-Produkt aus dem Netzwerksektor ist auf dem Computex-Stand von MSI der MSI RadiX AXE6600 WiFi 6E Tri-Band Gaming-Router, welcher im Rahmen der European Hardware Awards bereits ausgezeichnet wurde. Er verspricht dank 6-GHz-Frequenzband Datenübertragungsraten von bis zu 6.600 MB/s im Netzwerk und dank sechs Antennen gute Reichweiten. Passend dazu gibt es von MSI den AXE5400 WiFi Adapter, der entsprechende Geräte schnell darüber anbinden kann.

Den Netzwerksektor bespielt MSI allerdings nicht nur mit klassischen Gaming-Geräten, sondern hat erstmals auch ein Mesh-System in petto, womit sich selbst großzügige Wohnungen und ganze Häuser problemlos versorgen lassen. Per AI soll das System sogar die bestmöglichen Aufstellpunkte eigenständig finden können. Erhältlich werden die trapezförmigen Geräte in mehreren verschiedenen Farben sein, um sich so unauffällig in die Wohnungseinrichtung integrieren zu können.