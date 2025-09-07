Werbung

Auch abseits der Messenews zur IFA 2025 gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir stellten nicht nur das ASUS ExpertBook P3 oder das Acer Predator Helios 16S auf den Prüfstand, sondern testeten auch das FSP U691 Premium, spielten das neue God Game Fata Deum an und hatten die G.Skill Trident Z5 NEO RGB im Test. Aber auch das Fractal Design Epoch, die Intel Intel Arc Pro B50 und das MSI MPG B850I EDGE TI WIFI stand bei uns in diesen Tagen auf dem Testprogramm.

Freitag, 29.08.2025: Der Stand von Microsoft Xbox

Die gamescom 2025 ist zu Ende - und wir haben noch einen Rückblick auf dem Microsoft-Stand. Mehr als 357.000 Besucher waren vor Ort, um sich die Neuheiten der Spielemesse anzusehen oder an Events mit ihren Lieblings-Influencern teilzunehmen. Einen der größten Stände auf der Messe hatte sich auch in diesem Jahr wieder Microsoft, beziehungsweise Xbox gesichert... [weiterlesen]

Freitag, 29.08.2025: ASUS ExpertBook P3 im Test

Das ASUS ExpertBook P3 (P3405) will ein preislich attraktives, aber auch gut ausgestattetes und vor allem leistungsfähiges Alltagsgerät für das Business-Umfeld sein. Für knapp unter 1.000 Euro bietet der 14-Zöller mit einem Core-i7-Prozessor, 16 GB an Arbeitsspeicher und einer 512-GB-SSD das Wesentliche, kann jedoch mit Fingerabdruck-Sensor, modernen Schnittstellen und einem FullHD+-Panel punkten. Wir haben dem Gerät ausführlich auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Samstag, 30.08.2025: Zu Besuch bei Apogee Entertainment

Im Zuge der gamescom, die vor kurzem in Köln stattfand, konnten wir dem Stand von Apogee Entertainment einen Besuch abstatten. Dort hatten wir Gelegenheit, uns zwei der Spiele des Publishers anzuschauen. Dabei hat uns ein ordentliches Kontrastprogramm erwartet. Als erstes ging es zu Quest Master. Der Titel im Retro-Look befindet sich seit Mai 2024 im Early Access und soll noch Ende dieses Jahres erscheinen. Vor Ort hat uns der Programmierer persönlich durch das Spiel geführt. Danach haben wir eine Runde Total Chaos gespielt. Der Horror-Shooter-Mix aus der Ego-Perspektive ist nichts für schwache Nerven und kommt von Trigger Happy Interactive, den Entwicklern von Turbo Overkill... [weiterlesen]

Sonntag, 31.08.2025: FSP U691 Premium im Test

Maximale Transparenz - die soll das FSP U691 Premium bieten. Das Showgehäuse eröffnet durch gleich drei Glasseiten Blicke auf die verbaute Hardware. Und die kann unter anderem mit einem großen 480-mm-Radiator gekühlt werden. Ob das Gehäuse überzeugt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Montag, 01.09.2025: Das neue God Game Fata Deum

Das God-Game-Genre besteht bereits seit den 80er-Jahren. Auch wenn es wenige Beiträge gibt, sind viele Spiele aus dieser Nische bis heute Kult. Dazu zählen neben Black and White auch Populous und andere. Seit einigen Jahren ist es aber ruhig um die Götterspiele geworden.

Montag, 01.09.2025: G.Skill Trident Z5 NEO RGB im Test

Während eine Speicherkonfiguration mit 2x 16 GB über Jahre als ausreichend galt, sind wir inzwischen in den Empfehlungen bei 2x 24 GB angekommen und wer auch für die Zukunft sichergehen möchte, der entscheidet sich für 2x 32 GB. Längst muss man auch bei höheren Taktraten auch keine größeren Kompromisse mehr eingehen. Auch die Kits mit den höheren Kapazitäten können inzwischen mit hohen Transferraten und niedrigen Timings punkten. G.Skill brachte kürzlich Kits mit 2x 64 GB auf den Markt. Mit dem G.Skill Trident Z Neo RGB 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 haben wir uns ein solches Kit im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 02.09.2025: Halloween - The Game

Während der Future Games Show, die im Rahmen der diesjährigen gamescom stattfand, wurde Halloween: The Game enthüllt. Das Spiel wird von Entwickler und Publisher IllFonic und Co-Publisher Gun Interactive in Zusammenarbeit mit Compass International Pictures und Further Front entwickelt... [weiterlesen]

Dienstag, 02.09.2025: Drag x Drive das etwas andere Sportspiel

Am 05. Juni startete die neue Konsole von Nintendo in den Verkauf. Eines der neuen Features der Switch 2 ist die Mausfunktion der neuen Joycons. Sie können auf der langen Seite auf verschiedene Untergründe aufgesetzt werden, um sie dann wie eine Maus zu steuern. L und ZL beziehungsweise R und ZR werden dann als Maustasten genutzt... [weiterlesen]

Dienstag, 02.09.2025: Fractal Design Epoch im Test

Das neue Fractal Design Epoch soll ein klares, zeitgemäßes Design mit ebenso zeitgemäßem Airflow verbinden. Vor allem aber ist der Midi-Tower ein interessantes Beispiel dafür, wie ein altbekanntes Gehäuse durch sehr überschaubare Anpassungen zu etwas Neuem gemacht werden kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.09.2025: Drei Mini-PCs von ACEMAGICIAN im Angebot [Anzeige]

In den nächsten zwei Wochen können Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder beim Kauf eines von drei Mini-PCs von ACEMAGICIAN kräftig sparen. Ob für einfache Office-Arbeiten und das Web-Surfen oder für anspruchsvollere Alltags-Aufgaben bis hin zu einem optisch gänzlich ungewöhnlichen Modell mit Gaming-Ambitionen: Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei! Die Angebote sind direkt über Amazon erhältlich und damit schon wenige Tage nach der Bestellung zu Hause. Die Codes gelten bis einschließlich 14. September 2025... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.09.2025: Intel Arc Pro B50 im Test

Mit der Vorstellung der ersten Arc-Grafikkarten auf Basis der Battlemage-Architektur, genauer gesagt der Arc B580 (Test), konnte Intel zumindest durch Preis und Speicherausstattung überzeugen. Auch die Effizienz der Battlemage-Architektur konnte verbessert werden und zusammen mit den weiteren Verbesserungen von Xe2 ergibt sich ein rundes Gesamtbild, auch wenn Intel auch mit der zweiten Generation nicht nach der Leistungskrone greifen konnte. Nun wurde die Arc-Pro-Serie ebenfalls auf Battlemage aktualisiert. Mit der Arc Pro B50 schauen wir uns heute die kleinste Variante der Workstation-Karte an... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.09.2025: MSI MPG B850I EDGE TI WIFI im Test

MSIs MPG B850I EDGE TI WIFI ist ein kleines Mainboard im Mini-ITX-Format, das gerade für Speichertakt-Jäger interessant sein könnte. Nicht nur deswegen, weil die beiden DDR5-UDIMM-Speicherbänke platzbedingt sehr dicht am Sockel AM5 platziert sind. Viel mehr ist interessant, das MSI das MPG B850I EDGE TI WIFI bis 10.000 MT/s freigegeben hat. Wir haben das kleine Mainboard getestet und es gegen die anderen AM5-Mainboards antreten lassen... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.09.2025: Unser Besuch bei Nintendo

Zur gamescom hatte uns Nintendo zu einem Termin vor Ort eingeladen. Wir haben die Gelegenheit erhalten, drei Spiele aus dem Portfolio für die Switch 2 auszuprobieren. Nach der Switch 2 Version von Kirby und das vergessene Land standen noch Metroid Prime 4: Beyond und das brandneu vorgestellte Kirby: Air Riders auf dem Programm. Insgesamt hatten wir eine Stunde, um uns einen ersten Eindruck der Titel zu verschaffen... [weiterlesen]

Freitag, 05.09.2025: Acer Predator Helios Neo 16S AI OLED im Test

Das Acer Predator Helios Neo 16S AI OLED ist nicht ganz das Flaggschiff, dafür als Slim-Variante aber ein gutes Stück kompakter. Dennoch bietet es dank Core-Ultra-Prozessor und GeForce-RTX-50-Grafik mehr als genug Leistung für aktuelle Spieletitel. Mt Blick auf das hochauflösende OLED-Display kann es sogar mit einer überdurchschnittlichen Leistung punkten. Ob das auch für die Praxis gilt, klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben eine rund 2.500 Euro teure Testkonfiguration durch unseren altbekannten Parcours geschickt... [weiterlesen]