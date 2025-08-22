Werbung

Gestern ist mit der gamescom die größte Spielemesse der Welt offiziell eröffnet worden. Austragungsort ist wie schon in den vorherigen Jahren die Kölnmesse. Entsprechend werden große Mengen an Besuchern erwartet. So kamen im letzten Jahr ganze 335.000 Besucher nach Köln. In diesem Jahr werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar mehr sein. Damit war die vergangene Messe die zweitgrößte in Deutschland. Mehr Besucher hatte 2024 nur die IdeenExpo mit 430.000.

Nachdem Fachbesucher und Presse bereits am Mittwoch die Gelegenheit hatten, erste Termine wahrzunehmen und sich die Spiele in etwas ruhigerem Umfeld anzusehen, öffneten sich am Mittwoch um 10:00 Uhr die Tore für das allgemeine Publikum. Wer Glück hatte und eine sogenannte Wildcard ergattern konnte, konnte ebenfalls schon am Mittwoch ab 13:00 Uhr über die Messe schlendern.

Geöffnet ist das Areal Donnerstag und Freitag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Vorher dürfen nur Fachbesucher die Messer schon ab 9:00 Uhr betreten. Am Wochenende sind die Öffnungszeiten für alle von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Bei der Anzahl der Aussteller haben die Veranstalter in diesem Jahr abermals einen neuen Rekord zu vermelden: Mehr als 1.500 Händler, Entwickler und Publisher nehmen am Event teil. Neben hunderten von Indie-Entwicklern sind etliche große Namen der Branche vor Ort. In diesem Jahr ist Nintendo wieder mit einem Stand vertreten. Sony hingegen bleibt der Messe fern. Neben Spiele-Ständen gibt es wieder diverse Essens-Angebote und Gelegenheiten, an verschiedenen Events teilzunehmen und Influencer vor Ort zu treffen. Netflix hat sich in Halle 8 einen großen Bereich gesichert, um für Eigenproduktionen wie One Piece und Wednesday zu werben.

Neu ist in diesem Jahr die vergrößerte Cards-&-Boards-Area. Wie zuvor befinden sich Ausstellungs- und Verkaufsstände in Halle 5. Nun können sich Fans von Brett- und Kartenspielen vor Halle 5 treffen, um an buchbaren Tischen gegeneinander zu spielen. Wer noch kein Ticket für einen Besuch hat, könnte leer ausgehen. Heute morgen waren bereits alle Tage außer Sonntag vollständig ausverkauft. Entsprechend groß ist der Andrang in den Gängen. Fans großer Spiele sollten sich auf lange Wartezeiten bei begehrten Titeln einstellen. Etwas mehr Glück kann man in der Indie- und Retro-Area haben.