Werbung

Advertorial / Anzeige:

In den nächsten zwei Wochen können Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder beim Kauf eines von drei Mini-PCs von ACEMAGICIAN kräftig sparen. Ob für einfache Office-Arbeiten und das Web-Surfen oder für anspruchsvollere Alltags-Aufgaben bis hin zu einem optisch gänzlich ungewöhnlichen Modell mit Gaming-Ambitionen: Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei! Die Angebote sind direkt über Amazon erhältlich und damit schon wenige Tage nach der Bestellung zu Hause. Die Codes gelten bis einschließlich 14. September 2025.

ACEMAGICIAN Vista Mini V1 Mini PC

Regulär ist der ACEMAGICIAN Vista Mini V1 Mini PC bei Amazon zu einem Preis von rund 230 Euro erhältlich. Mit dem Code „26E564EQ“ können ihn Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder schon für 143 Euro bestellen und erhalten damit einen Preisnachlass von 38 %. Der Mini-PC richtet sich an all diejenigen, die einen kompakten Office-Rechner für Büro-, Medien- und einfache Alltagsanwendungen suchen.

Mit einem Intel-Alder-Lake-N97-Prozessor, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 256 GB fassenden SSD kombiniert der Winzling eine gute Effizienz mit ausreichend Leistung für den täglichen Gebrauch. Für die 3D-Beschleunigung ist eine Intel UHD Graphics mit 24 Execution-Einheiten integriert, welche ruckelfreie 4K-Wiedergabe verspricht.

Dabei macht der ACEMAGICIAN Vista Mini V1 dank silbergrauem Unibody-Design mit schick abgerundeten Ecken und Kanten sowie einem modernen und edlen Design auf dem Schreibtisch eine gute Figur. Mit Abmessungen von lediglich 100 x 100 x 33 mm ist das Gerät so kompakt, dass es problemlos auf die Rückseite eines Monitors oder dezent auf jeden Schreibtisch passt – eine passende VESA-Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Im Karton befinden sich zudem ein Netzteil, ein HDMI-Kabel und eine Bedienungsanleitung, sodass der Start unkompliziert gelingt.

Trotz der kompakten Maße verspricht das Kunststoffgehäuse reichhaltige Schnittstellen: Dazu gehören zwei USB-3.2-Ports, zwei ältere USB-2.0-Schnittstellen für Peripherie, eine Gigabit-LAN-Buchse und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Externe Displays lassen sich wahlweise per DisplayPort 1.4 oder HDMI 2.0 anschließen. Drahtlos wird per WiFi und Bluetooth kommuniziert. Wer den Speicherplatz noch erweitern möchte, kann ohne Schwierigkeit eine größere M.2-SSD einbauen – oder im Bedarfsfall den Arbeitsspeicher tauschen. Diese Flexibilität ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich.

ACEMAGICIAN Vista Mini V1 Mini PC Hardware Prozessor: Intel Alder Lake N97 Mainboard: Alder Lake-N Arbeitsspeicher: 1x 16 GB DDR4 Grafikkarte: Intel UHD Graphics Massenspeicher: 1x 256 GB M.2 Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Vista Mini CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 143,00 Euro (mit Code "26E564EQ")

Mit dem Code "26E564EQ" bekannt man den ACEMAGICIAN Vista Mini V1 Mini PC im Zeitraum vom 1. September bis zum 15. September 2025 schon zu einem Preis von 143 Euro und damit mit einem satten Preisnachlass von 86 Euro, bzw. 38 %!

ACEMAGICIAN AM06Pro Mini PC

Wer für den Arbeitsalltag mehr Leistung benötigt, bekommt in den nächsten zwei Wochen auch den ACEMAGICIAN AM06Pro deutlich günstiger. Er richtet sich besonders an anspruchsvolle Nutzer, die hohe Leistung und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten benötigen. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, einer 512 GB M.2-SSD und vorinstalliertem Windows 11 Pro bietet der Mini-PC erheblich mehr Performance. Der Ryzen-Chip stellt acht Kerne und 16 Threads mit einer Turbofrequenz von bis zu 4,5 GHz bereit, die AMD Radeon RX Vega 8 beschleunigt 3D- und Multimedia-Inhalte sowie professionelle Anwendungen. Bis zu drei Displays können in 4K/60-Hz-Auflösung angeschlossen werden.

Dennoch fällt er mit etwa 130 x 130 x 50 mm sowie einem Gewicht von unter 500 g nur unwesentlich größer und schwerer aus und ist damit noch immer äußerst platzsparend und lässt sich nahezu überall unterbringen: Ob hinter Monitoren oder auf beengten Schreibtischen. Das Kunststoffgehäuse kommt in einem matten Schwarzton daher, dessen Optik hier und dort durch einige Einkerbungen und Designelemente aufgelockert wird.

Dafür bietet der AM06Pro einige Anschlussmöglichkeiten: So lässt sich der Kompaktrechner kabelgebunden per Dual-Ethernet mit bis zu 2,5 GBit/s oder drahtlos per WiFi 6 ins heimische Netzwerk anbinden, während Bildschirme per DisplayPort, HDMI oder Typ-C verbunden werden können. Von letzteren stehen gleich zwei Schnittstellen bereit. Aber auch vier USB-A-Ports und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse sowie ein Kensington-Schloss gehören zur Grundausstattung. Besonders hervorzuheben ist auch hier die Möglichkeit, sowohl Arbeitsspeicher als auch SSD zu erweitern – bis zu 64 GB RAM und bis zu 4 TB Gesamtspeicherplatz sind möglich. Sogar ein zusätzliches 2,5-Zoll-Laufwerk lässt sich unterbekommen.

ACEMAGICIAN AM06Pro Mini PC Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 5825U Mainboard: Cezanne Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 8 Massenspeicher: 1x 512 GB M.2 Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: AM06PRO CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 272,00 Euro (mit Code "VANOMOAE")

Der ACEMAGICIAN AM06Pro bietet als leistungsstarker, vielseitiger und erweiterbarer Mini-PC ein gutes Gesamtpaket für viele Anwendergruppen – egal ob Büro, Heimkino, Kreativanwendungen oder vernetzte Arbeitsumgebungen. Regulär wird er bei Amazon zu einem Preis von 459,99 Euro angeboten. Mit dem Code "VANOMOAE" bekommt man ihn schon ab 272 Euro und damit mit einem Preisnachlass von stolzen 41 %!

ACEMAGICIAN S3A Mini PC

Der ACEMAGICIAN S3A Mini PC mit AMD Ryzen 7 8745HS vereint moderne Hochleistungstechnologie in einem kompakten Gehäuse und richtet sich an professionelle Nutzer, Kreative und Gaming-Fans, die eine hohe Performance im Micro-Desktop-Format suchen. Mit 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher, einer 512 GB großen NVMe-PCIe-4.0-SSD sowie der integrierten AMD-Radeon-780M-Grafik bietet er einen Funktionsumfang, der viele klassische Mini-PCs übertrifft.

Herzstück des ACEMAGICIAN S3A Mini PC ist ein AMD Ryzen 7 8745HS mit acht Zen-4-Kernen, 16 Threads und ein bis zu 4,9 GHz schneller Takt. Unterstützt wird er von einer AMD Radeon 780M mit zwölf Compute-Units und RDNA3-Architektur, die sich ihren Videospeicher direkt vom Hauptspeicher abzwackt. Hierfür bietet der kompakte Alleskönner bereits ab Werk 5.600 MHz schnelle DDR5-Module im SO-DIMM-Format und Dual-Channel-Ausführung und einer Gesamtkapazität von 32 GB. Auf Wunsch lässt sich dieser später auf bis zu 96 GB aufrüsten. Während die beiden anderen Systeme meist noch über SATA-SSDs verfügen, gibt es hier eine schnelle NVMe-SSD mit einer Kapazität von 512 GB. Für ein späteres Upgrade ist ebenfalls ein zweiter Slot vorhanden, der mit bis zu 4 TB großen Modulen ausgerüstet werden kann. Damit bleibt der ACEMAGICIAN S3A Mini flexibel und zukunftssicher.

Das stabile Gehäuse lässt sich werkzeuglos öffnen und ermöglicht eine besonders einfache Wartung durch eine magnetische Seitentür. Für einen Mini-PC dieser Art ist das Design ungewöhnlich. Es erinnert an ein aufgeschlagenes Buch, das mit dem Einband nach oben hin wie ein Zelt aufgestellt wurde. Zudem sorgt eine RGB-Beleuchtung an gleich mehreren Seiten für einen modernen Look. Trotzdem bleibt das System mit Abmessungen von 135 x 160 x 72 mm sehr kompakt.

Der SoC mit seiner TDP von 54 W stemmt nicht nur Anwendungen vom Business-Alltag bis hin zu fordernden Kreativ- und Office-Workloads mühelos, sondern kann obendrein den einen oder anderen Spieletitel darstellen. Theoretisch lassen sich dank HDMI 2.0, DisplayPort und USB4 bis zu drei Bildschirme mit 4K und 120 Hz oder mit 8K und 60 Hz anschließen. Sogar eine externe eGPU für noch mehr Grafikpower kann angedockt werden. Dank des einstellbaren 3-Modi-Systems (Silent / Balanced / Performance) kann das Verhalten von Hardware und Kühlung individuell an Effizienz- oder Leistungsbedarf angepasst werden.

Insgesamt geizt der ACEMAGICIAN S3A Mini nicht mit Anschlussvielfalt: Sechs USB-A-Ports, ein USB4 Typ-C, HDMI 2.0, DisplayPort 2.0, 2,5-Gbit/s-LAN, WiFi 6, Bluetooth 5.2 und 3,5-mm-Klinke bieten höchste Flexibilität – auch für Profis mit viel Peripherie. Dank mitgeliefertem Windows 11 Pro ist das System sofort einsatzbereit.

ACEMAGICIAN S3A Mini PC Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 8745HS Mainboard: Hawk Point Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon 780M Massenspeicher: 1x 512 GB M.2 Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: S3A CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 509,00 Euro (mit Code "CA9BVM6U")

Regulär kostet der ACEMAGICIAN S3A Mini PC bei Amazon 859 Euro. Mit dem Code "CA9BVM6U" erhalten unsere Leser und Community-Mitglieder bis zum 15. September 2025 einen Rabatt in Höhe 350 Euro, bzw. 41 %. Alle drei Angebote sind bis Mitte des Monats gültig.

Advertorial / Anzeige: