Zur gamescom hatte uns Nintendo zu einem Termin vor Ort eingeladen. Wir haben die Gelegenheit erhalten, drei Spiele aus dem Portfolio für die Switch 2 auszuprobieren. Nach der Switch 2 Version von Kirby und das vergessene Land standen noch Metroid Prime 4: Beyond und das brandneu vorgestellte Kirby: Air Riders auf dem Programm. Insgesamt hatten wir eine Stunde, um uns einen ersten Eindruck der Titel zu verschaffen.

Pink is Back: Kirby und das vergessene Land

Eigentlich ist Kirby und das vergessene Land bereits 2022 für die Nintendo Switch erschienen. Der Titel wurde von Fans und Kritikern gelobt und steht bei metacritic auf einem Metascore von 85 und einem User Score von 8,8. Bei den Game Awards 2022 wurde es zum besten Familienspiel gewählt.

Nun wird Kirby und das vergessene Land für die Switch 2 neu veröffentlicht. Um das Spiel auf die neue Konsole anzupassen, wurden Grafik und Bildfrequenzen dem neuen Gerät angepasst. Außerdem wurde eine brandneue Geschichte hinzugefügt, die nur in dieser Version verfügbar ist. Die Sternensplitter Welt zeigt nach dem Einschlag eines Meteoriten eine völlig veränderte Landschaft. Überall ragen blaue Kristalle aus dem Boden, die der Landschaft einen gänzlich neuen, blau eingefärbten Look geben.

Die Basis-Mechanik des Spiels ist natürlich Kirbys Fähigkeit, Gegner und Gegenstände einzusaugen, um dadurch bestimmte Fähigkeiten von ihnen zu übernehmen. Mit dem neuen Vollstopf-Modus kann Kirby auch große Objekte einsaugen und dadurch neue Mechaniken aktivieren, indem wir uns beispielsweise in ein Auto verwandeln, um kurze Zeit durch die Landschaft zu fahren. Auch als Verkehrspylon oder riesiges Segel gibt es kleine Rätsel, die wir lösen können.

Wenn wir zu zweit auf die Jagd gehen wollen, erhält Kirby Rückendeckung von seinem Waddle-Dee-Assistenten. Im lokalen Mehrspieler-Modus übernimmt der zweite Spieler dessen Rolle. Die Geschichte schickt Kirby auf die Suche nach den sogenannten Waddle-Dees. Ein ominöser Strudel hat unseren Helden in eine fremde Welt verschleppt, in der diese kleinen Kerlchen leben. Das Bestienrudel hat sie allerdings entführt und wir wollen den Frieden in der Welt, in der Natur und Zivilisation miteinander verschmolzen sind, wiederherstellen. Unsere Basis wächst mit jedem geretteten Einwohner.

Die Switch 2 Version spielt sich ebenso angenehm und intuitiv wie das Original. Dabei sieht die neue Sternensplitter-Welt wirklich gut aus und es hat uns Spaß gemacht, sie zu erkunden. Im Nintendo eShop kostet Kirby und das vergessene Land für die Switch 2 79,99 Euro. Wer das Original besitzt, kann dieses auch zur Switch 2 Version upgraden. Das Spiel wurde an 28. August 2025 veröffentlicht.