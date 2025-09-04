Werbung

MSIs MPG B850I EDGE TI WIFI ist ein kleines Mainboard im Mini-ITX-Format, das gerade für Speichertakt-Jäger interessant sein könnte. Nicht nur deswegen, weil die beiden DDR5-UDIMM-Speicherbänke platzbedingt sehr dicht am Sockel AM5 platziert sind. Viel mehr ist interessant, das MSI das MPG B850I EDGE TI WIFI bis 10.000 MT/s freigegeben hat. Wir haben das kleine Mainboard getestet und es gegen die anderen AM5-Mainboards antreten lassen.

Möchte man ein helles und zugleich kompaktes System auf die Beine stellen, kann man das MPG B850I EDGE TI WIFI durchaus in die engere Wahl nehmen. Ausgestattet mit dem AM5-Sockel und dem B850-Chipsatz ist die kleine Platine für AMDs Ryzen-Prozessoren der 7000/8000/9000-Prozessoren vorbereitet. Die beiden Speicherbänke nehmen bis zu 128 GB RAM auf und für eine dedizierte Grafikkarte steht obligatorisch ein PCIe-5.0-x16-Steckplatz bereit. Auch bei der restlichen Ausstattung vertraut MSI auf moderne Standards, wie 5 GbE, WiFi 7 und auf einen M.2-M-Key-Steckplatz bis PCIe 5.0 x4.

Bis auf einzelnen Ausnahmen wurde das MPG B850I EDGE TI WIFI in grundlegend hellen Farbtönen realisiert. Zu sehen ist auch ein kleiner Axiallüfter, der gerade beim Einsatz einer PCIe-5.0-SSD schon nicht schaden kann. Dazu später mehr.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG B850I EDGE TI WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG B850I EDGE TI WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG B850I EDGE TI WIFI Mainboard-Format Mini-ITX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 11 Phasen (8+2+1)



Spannungswandler:

8x Monolithic Power Systems M87692 (VCore, 90A)

2x Monolithic Power Systems M87692 (SoC, 90A)

1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, für Misc)



Preis

ab 248 Euro Webseite MSI MPG B850I EDGE TI WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 2x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 10.000 MT/s Speicherausbau max. 128 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

Storage-Schnittstellen 2x SATA 6GBit/s über AMD B850



1x M.2 M-Key:

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x4

Ryzen 8000: Bis PCIe 4.0 x4



1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (PCB-Rückseite) USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

2x USB 2.0 (2x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4

Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter)

1x 4-Pin System-FAN/Pump-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)

EU-Regulierungshinweise

ein SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

1-zu-3-EZ-CONN-Cable

ARGB-Verlängerungskabel

Front-Panel-Kabel

drei M.2-Schrauben

MSI-Sticker

Etwas an Zubehör gibt MSI mit an die Hand. An Kabeln wären dies ein SATA-Kabel, ein 1-zu-3-EZ-CONN-Kabel, dazu ein ARGB-Verlängerungskabel und das nützliche Front-Panel-Kabel.