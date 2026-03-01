Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben mit dem NiPoGi Hyper H2 nicht nur einem leistungsstarken Mini-PC auf den Zahn gefühlt, oder das MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI getestet, sondern auch die Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, das TRYX FLOVA F50, den MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 und das Sapphire Pure X870A WiFi 7 auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin spielten wir High On Life 2 und Styx Blades of Greed an und stellten die Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 8 TB auf den Prüfstand. Zu guter Letzt standen die Huawei FreeBuds 5 Pro und der Gigabytes R284-S93-AAL1 Server bei uns auf dem Prüfstand.

Mittwoch, 18.02.2026: NiPoGi Hyper H2 Test

Der NiPoGi Hyper H2 ist ein kompakter Mini-PC, der mit einem Intel Core i5-14450HX eine ausgewachsene Notebook-HX-CPU in ein sehr kompaktes Gehäuse packt und diesen mit 32 GB DDR4-RAM sowie einer 1 TB großen NVMe-SSD kombiniert. Damit zielt der Rechner klar auf Nutzer ab, die deutlich mehr als einfache Office‑Leistung erwarten, jedoch keinen riesigen Tower unter dem Schreibtisch haben wollen. Wir haben den regulär knapp 1.000 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 20.02.2026: MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI im Test

Neben ASUS hat auch MSI für das Jahr 2026 neue AM5-Mainboards als Refresh-Modelle eingeplant. Aus dem Hause MSI haben wir uns bereits das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) zum zehnjährigen Jubiläum der GODLIKE-Reihe angeschaut. Doch auch das MEG X870E ACE MAX sowie das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind neu ins Portfolio aufgenommen worden und um das MPG X870E CARBON MAX WIFI dreht es sich in diesem Artikel. Da stellt sich die Frage: Was ist der Unterschied zum regulären MPG X870E CARBON WIFI (Test)... [weiterlesen]

Sonntag, 22.02.2026: High On Life 2 kurz reingezockt

Vielen dürfte Justin Roiland vor allem als einer der Schöpfer von Rick and Morty bekannt sein. Im Englischen spricht er auch die beiden namensgebenden Hauptfiguren. 2016 hat Roiland mit Squanch Games sein eigenes Entwicklerstudio gegründet. Neben anderen Titeln hat das Studio 2023 auch den Ego-Shooter High On Life produziert. Das Spiel zeichnete sich durch bösen Humor und eine durchgeknallte Story aus. Ein zweiter Teil erschien am 17. Februar 2026 und soll diesen Vibe aufgreifen... [weiterlesen]

Sonntag, 22.02.2026: Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync im Test

Ein Display gehört bei vielen AiO-Kühlungen zur Featureliste - und das auch mit zunehmender Größe. Doch Thermaltake belässt es nicht bei einem Display, sondern hat die MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync gleich mit einem regelrechten Displaywürfel aus vier 3,95-Zoll-Displays gestaltet. Das eröffnet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten... [weiterlesen]

Montag, 23.02.2026: TRYX FLOVA F50 im Test

Während sich die meisten aktuellen Gehäuse sehr ähneln, bietet das neue TRYX-Gehäuse FLOVA F50 gleich zwei Besonderheiten: Es zeigt sich zum einen mit Stoff, zum anderen wird es von einem ungewöhnlichen Cross-Flow-Lüfter gekühlt... [weiterlesen]

Dienstag, 24.02.2026: MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 im Test

In Zusammenarbeit mit MSI riefen wir im Dezember unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einen brandaktuellen Monitor des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben die Ergebnisse aller Teilnehmer nun zusammengetragen... [weiterlesen]

Dienstag, 24.02.2026: Sapphire Pure X870A WiFi 7 im Test

Das Pure X870A WiFi 7 von Sapphire mit schneeweißem PCB ist brandneu und bringt im Vergleich zum bereits getesteten Nitro+ B850A WiFi 7 (Test) den ASM4242-USB4-Controller mit. Ob das Sapphire Pure X870A WiFi 7 überzeugen kann, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.02.2026: Styx Blades of Greed kurz reingezockt

Wenn es um Assassinen in Spielen geht, denkt jeder sofort an die Assassin’s-Creed-Reihe. Es gibt jedoch noch ein zweites Franchise, das von einem französischen Publisher kommt und dessen Hauptfigur den leisen Killern angehört. Goblin Styx ist allerdings das ziemliche Gegenteil von Ezio und seinen Vor- und Nachfahren... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.02.2026: Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 8 TB im Test

Auch wenn 8-TB-SSDs in der aktuellen Marktlage extrem teuer geworden sind, schauen wir uns heute Kingstons Fury Renegade G5 mit 8 TB an. Als schnelle PCIe-Gen5-SSD mit DRAM-Cache sowie einer sehr hohen TBW begrüßen wir sie gerne auf unserem Testsystem... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.02.2026: Huawei FreeBuds 5 Pro im Kurztest

Kurz vor dem Mobile World Congress 2026 schickt Huawei seine FreeBuds 5 Pro an den Start. Wir konnten die neuen High-End-In-Ears bereits ausprobieren und klären, ob die neue Dual-Engine AI Noise Cancellation eine überzeugende Arbeit macht... [weiterlesen]

Freitag, 27.02.2026: Gigabytes R284-S93-AAL1 Server im Test

Im Rahmen unseres PMXX-Projektes nutzen wir den Gigabyte R284-S93-AAL1, einen leistungsstarken 2U-Rackserver vom taiwanesischen Hersteller, der auf Intels neue Xeon-6-Prozessoren setzt. In den letzten Wochen hatten wir nun Zeit, umfassende Tests zu machen, den Server sowohl unter einer Windows Server-Umgebung wie unter Proxmox zu testen und können nun eine Einschätzung über den High-End-Server geben, der von Gigabyte für High-Performance-Computing, KI-Inferenz und Software-Defined-Storage-Anwendungen entwickelt worden ist... [weiterlesen]