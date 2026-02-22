Werbung

Ein Display gehört bei vielen AiO-Kühlungen zur Featureliste - und das auch mit zunehmender Größe. Doch Thermaltake belässt es nicht bei einem Display, sondern hat die MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync gleich mit einem regelrechten Displaywürfel aus vier 3,95-Zoll-Displays gestaltet. Das eröffnet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Die ersten AiO-Kühlungen mit Display hatten kleinformatige Bildschirme, die z.B. für die Anzeige von Temperaturen oder von niedrig aufgelösten Bildern geeignet waren. Seit einiger Zeit lässt sich ein Trend hin zu größeren Displays erkennen. Eine TRYX Panorama SE ARGB 360 ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Sie hat ein 6,67 Zoll großes und gewölbtes AMOLED-Display. Durch die L-Form kann das Display von zwei Gehäuseseiten aus eingesehen werden (entsprechende Glasflächen vorausgesetzt).

Thermaltake geht bei der MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync nun praktisch noch einen Schritt weiter. Über der Pumpe sitzt ein regelrechter Würfel, bei dem gleich an vier Seiten Displays mit je 3,95 Zoll Diagonale verbaut werden. Wer ein Showgehäuse mit Glasseitenteil, Glasfront und Glasdeckel nutzt, kann also beim Blick durch das Glas von allen drei Seiten aus auf ein Display schauen. Dabei lässt sich individuell einrichten, was jedes einzelne Display anzeigen soll. Bemerkenswert sind daneben auch die SWAFAN EX-Lüfter mit magnetischer Verbindung und mit zwei Rotorensätzen. So kann leicht vom Standard- auf einen gedrehten Rotor gewechselt werden.

Es dürfte nicht überraschen, dass eine AiO-Kühlung mit vier Displays nicht günstig wird. Im Handel wird die MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync ab 299 Euro angeboten. Dabei gibt es die von uns getestete, weiße Snow Edition und auch eine schwarze Ausführung.

Das Zubehör fällt umfangreich aus. Thermaltake legt Anleitung, Garantiehinweise, Montagematerial, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Anschlusskabel für das Display, Lüfterkabel, gedrehte Lüfterrotoren und Schmiermittel für die Lüfter bei.