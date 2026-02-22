News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#Thermaltake #MINECUBE-360-Ultra-ARGB-Sync #AiO-Kuehlung #Kuehlung #review #Test #RGB

Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync im Test

Vier Displays an einer AiO-Kühlung

Portrait des Authors


Seite 1: Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync im Test: Vier Displays an einer AiO-Kühlung
Seite 1: Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync im Test: Vier Displays an einer AiO-Kühlung Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage und Software Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
0

Werbung

Ein Display gehört bei vielen AiO-Kühlungen zur Featureliste - und das auch mit zunehmender Größe. Doch Thermaltake belässt es nicht bei einem Display, sondern hat die MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync gleich mit einem regelrechten Displaywürfel aus vier 3,95-Zoll-Displays gestaltet. Das eröffnet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Die ersten AiO-Kühlungen mit Display hatten kleinformatige Bildschirme, die z.B. für die Anzeige von Temperaturen oder von niedrig aufgelösten Bildern geeignet waren. Seit einiger Zeit lässt sich ein Trend hin zu größeren Displays erkennen. Eine TRYX Panorama SE ARGB 360 ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Sie hat ein 6,67 Zoll großes und gewölbtes AMOLED-Display. Durch die L-Form kann das Display von zwei Gehäuseseiten aus eingesehen werden (entsprechende Glasflächen vorausgesetzt). 

Thermaltake geht bei der MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync nun praktisch noch einen Schritt weiter. Über der Pumpe sitzt ein regelrechter Würfel, bei dem gleich an vier Seiten Displays mit je 3,95 Zoll Diagonale verbaut werden. Wer ein Showgehäuse mit Glasseitenteil, Glasfront und Glasdeckel nutzt, kann also beim Blick durch das Glas von allen drei Seiten aus auf ein Display schauen. Dabei lässt sich individuell einrichten, was jedes einzelne Display anzeigen soll. Bemerkenswert sind daneben auch die SWAFAN EX-Lüfter mit magnetischer Verbindung und mit zwei Rotorensätzen. So kann leicht vom Standard- auf einen gedrehten Rotor gewechselt werden.

Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync

Es dürfte nicht überraschen, dass eine AiO-Kühlung mit vier Displays nicht günstig wird. Im Handel wird die MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync ab 299 Euro angeboten. Dabei gibt es die von uns getestete, weiße Snow Edition und auch eine schwarze Ausführung.

Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync

Das Zubehör fällt umfangreich aus. Thermaltake legt Anleitung, Garantiehinweise, Montagematerial, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Anschlusskabel für das Display, Lüfterkabel, gedrehte Lüfterrotoren und Schmiermittel für die Lüfter bei.

Spezifikationen
KühlernameThermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync
Kaufpreis 299 Euro
Homepage www.thermaltake.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 396 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 46 cm Länge
Serienbelüftung 3x 120 mm, 500 - 2.000 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1
Intel: LGA 2066, 2011-3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150
Garantiedauerzwei Jahre
Quellen und weitere Links
#Thermaltake
#MINECUBE-360-Ultra-ARGB-Sync
#AiO-Kuehlung
#Kuehlung
#review
#Test
#RGB
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top