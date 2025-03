Werbung

Möchte man auf den Sockel AM5 umswitchen und in diesem Segment in die Vollen gehen, geht derzeit kein Weg um den X870E-Chipsatz herum. Durch seine beiden Promontory21-Chips werden rein auf dem Papier die höchste Anzahl an Schnittstellen bereitgestellt, wobei die Realisierung vom jeweiligen Mainboard-Hersteller und Modell abhängt. In der gehobenen Mittelklasse ist MSI mit dem MPG X870E CARBON WIFI unterwegs und bringt zahlreiche Features mit. Wir haben diese Platine für unsere Leser getestet und diese gegen die anderen AM5-Mainboards antreten lassen.

Für einen sportlichen Anschaffungspreis ab 465 Euro ist das MPG X870E CARBON WIFI Teil des Mainboard-Portfolios von MSI und ist ganz klar in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Die beiden verbauten Promontory21-Chips bilden den X870E-Chipsatz und dazu gehört im Falle der verbauten Ryzen-7000/9000-CPU die volle PCIe-5.0-Unterstützung an wichtigen Stellen sowie die von AMD verpflichtende Unterbringung des ASM4242-USB4-Controllers, der auch auf dem MPG X870E CARBON WIFI zwei USB4-Ports (bis 40 GBit/s) bereitstellt. Generell sind mehr als genug USB-Buchsen auf dem MPG X870E CARBON WIFI vorhanden.

Für den AM5-Prozessor kommt eine mehr als kräftige CPU-Spannungsversorgung zum Einsatz, welche locker für alle erhätlichen AM5-Modelle und für alle Situationen absolut ausreicht. Neben dem WiFi-7-Modul bringt das MPG X870E CARBON WIFI außerdem je einen 5- und 2,5-GBit/s-LAN-Port mit. Und jede Menge Onboard-Komfort stellt die ATX-Platine bereit, die kaum Wünsche übrig lassen werden. Also, der genauere Blick auf das MSI MPG X870E CARBON WIFI lohnt sich.

Liebhaber von dunkler Hardware kommen mit dem MSI MPG X870E CARBON WIFI definitiv auf ihre Kosten. MSI hat sowohl das PCB als auch die Kühler und fast alle Anschlüsse in Schwarz gehalten. Einzige einige helle Farbakzente mit dem MPG-Logo und dem MPG-Schriftzug wurden hinterlassen. Nicht zu vergessen den MSI-Gaming-Drachen auf dem I/O-Panel-Cover.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG X870E CARBON WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG X870E CARBON WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG X870E CARBON WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 21 Phasen (18+2+1)



Spannungswandler:

18x Renesas R2209004 (VCore, 110A)

2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)

1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229620 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc) Preis

ab 465 Euro Webseite MSI MPG X870E CARBON WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16

Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8

Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x4):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4



1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E



Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

5x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s)



Realtek RTS5420:

4x USB 3.2 Gen2 (extern, 1x Typ-C) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

1x 2,5-GBit/s-LAN (Realtek RTL8125BG)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button, LED-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

USB-Stick mit Treiber und Software

EU-Regulierungshinweise

USB-Stick mit Software und Treiber

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Front-Panel-Kabel

ARGB-Verlängerungskabel

1-auf-2-RGB-Verlängerungskabel

ein M.2-Clip II inklusive Entferner

Shout-Out-Flyer

MSI-Sticker

MSI gibt dem Käufer des MPG X870E CARBON WIFI neben der Platine auch etwas an Zubehör mit an die Hand. Dazu gehören unter anderem der Quick-Start-Guide, ein USB-Stick mit Software und Treibern, zwei SATA-Kabel und natürlich die frei positionierbare WLAN-Antenne. Doch auch etwas (A)RGB- und M.2-Zubehör liegt bei sowie der Shout-Out-Flyer und ein paar MSI-Sticker.