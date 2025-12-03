Werbung

In Zusammenarbeit mit MSI suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einen brandaktuellen Monitor des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50, welcher erstmals auf der Computex, dann auf der Gamescom gezeigt wurde und nun endlich auf den deutschen Markt ankommt. Es ist ein 26,5-Zoll-Gaming-Monitor mit QD-OLED-Panel und einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Das Display nutzt die Quantum-Dot-OLED-Technologie, die besonders für exzellente Farbdarstellung, hohe Kontraste und schnelle Reaktionszeiten bekannt ist. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 500 Hz mit einer 0,03 ms Reaktionszeit (GtG), wodurch der Monitor auf schnelle und flüssige Darstellungen bei Spielen ausgelegt ist.

Das Panel deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab, was eine präzise und lebendige Farbwiedergabe ermöglicht und den MPG-Monitor damit auch für professionelle Anwender aus der Kreativbranche interessant macht. Die maximale Helligkeit wird mit 1.000 Nits angegeben, wodurch sogar HDR-Inhalte plastisch dargestellt werden können. Der Monitor bietet VESA DisplayHDR TrueBlack 500, 1.000 Nits Peak-Modus sowie EOTF-Boost-Modus. Die True-Color-Technologie von MSI sorgt zusätzlich für eine präzise Farbkalibrierung und eine gute Farbkonsistenz.

Als waschechter Gaming-Monitor bietet der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 natürlich adaptive Synchronisationstechnologien wie AMDs FreeSync Premium Pro oder NVIDIAs G-Sync Compatible, die störende Tearing-Effekte und Ruckler minimieren. Angeschlossen wird der 27-Zöller wahlweise über HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 oder USB Typ-C mit 98 W PD, womit vielfältige Geräte unterstützt werden. Sogar ein USB-Hub ist verbaut. Die Ergonomie kommt durch eine Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Pivot-Funktion nicht zu kurz, sodass der Monitor flexibel an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann. Weiterhin gibt es einen Anschluss für Kopfhörer.

Zu den weiteren Highlights zählt das neue OLED Care 3.0. Die Technik bietet diverse Schutzmaßnahmen gegen Einbrennen, zu denen sich sogar ein KI-gestützter CMOS-Sensor gesellt. Selbiger checkt alle 0,2 Sekunden, ob sich eine Person vor dem Gerät befindet. Bei Abwesenheit wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet – und wieder eingeschaltet, sobald der Anwender zurück ist. Eine Analyse der Umgebung findet dabei nicht statt. Die AI-Personen-Erkennung erfolgt lokal, womit die Privatsphäre geschützt bleibt.

Der Monitor ist mit einem modernen Design ausgestattet, das sich an Gaming-Enthusiasten richtet, aber durch eine gewisse Zurückhaltung auch für den professionellen Einsatz geeignet ist. Mit Fuß kommt er auf Abmessungen von 609,3 x 241,9 x 416,1 mm und bringt rund 8,2 kg inklusive Standfuß auf die Waage. Sein schlankes Gehäuse mit schmalen Rändern erleichtert ein Multi-Monitor-Setup.

Regulär kostet der MPG 271QRDE QD-OLED X50 1.099 Euro. Drei unserer Leser dürfen ihn nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 14. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit MSI!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 14. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. Dezember 2025

Testzeitraum bis 18. Januar 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

