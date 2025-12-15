Werbung
In diesem Jahr feierte MSI das zehnjährige Bestehen der GODLIKE-Modellreihe und hatte hierzu im August mit dem MEG X870E GODLIKE X EDITION eine limitierte Sonderausgabe angekündigt. Das MEG X870E GODLIKE X EDITION haben wir jetzt von MSI zum Test erhalten. In unserem Review wollen wir außerdem klären, ob es im Gegensatz zum regulären MEG X870E GODLIKE technische Unterschiede gibt.
Mit dem bereits getesteten MEG X870E GODLIKE (Test) und dem MEG Z890 GODLIKE (Test) stellt MSI für die modernen AM5- und LGA1851-Prozessoren jeweils ein GODLIKE-Modell bereit, die in MSIs Portfolio unangefochten an der Spitze stehen und das High-End-Segment bilden. Dies zeigt sich auch bei den derzeitigen Preisen im vierstelligen Bereich, denn während das MEG X870E GODLIKE ab 1.167 Euro den Besitzer wechselt, müssen für das MEG Z890 GODLIKE mindestens 1.119 Euro in die Hand genommen werden.
Für das zehnjährige Bestehen der GODLIKE-Modellreihe hat sich MSI für die X870E-Variante und damit für AMDs AM5-Prozessoren entschieden und nennt diese Jubiläums-Ausgabe MEG X870E GODLIKE X EDITION. Das "X" steht natürlich für die römische Zahl 10. Gleichzeitig ist das MEG X870E GODLIKE X EDITION eine auf 1.000 Stück limitierte Ausgabe. Doch die entscheidende Frage ist, inwiefern sich die X-Edition vom regulären MEG X870E GODLIKE unterscheidet.
Um das MEG X870E GODLIKE X EDITION mit dem MEG X870E GODLIKE optisch vergleichen zu können, haben wir beide Modelle nebeneinander abgebildet. Im direkten Vergleich fällt auf, dass die X EDITION mit goldenen Farbakzenten verziert wurde, die das reguläre MEG X870E GODLIKE nicht zu bieten hat. Und davon abgesehen, sehen beide Modelle identisch aus. Erneut kommt somit auch das E-ATX-Format zum Einsatz. Um es also kurz zu fassen: Technische Unterschiede gibt es zwischen dem MEG X870E GODLIKE und dem MEG X870E GODLIKE X EDITION nicht.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MEG X870E GODLIKE (X EDITION) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|MSI
MEG X870E GODLIKE (X EDITION)
|Mainboard-Format
|E-ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
2x 8-Pin PCIe
|VRM-Ausstattung
|27 Phasen (24+2+1)
24x Renesas R2209004 (VCore, 110A)
2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)
1x Alpha & Omega ? (Misc, ?A)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229628 (max. 20 Phasen für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen für Misc)
|Preis
|ab 1.171 Euro
|Webseite
|MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support (Clock Driver bypass mode only)
|Speicherausbau
|max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8
1x PCIe 4.0 x4 (x4) über X870E
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6GBit/s über AMD X870E
Onboard:
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
M.2 XPander-Z Slider Gen5:
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
Chipsatz:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD X870E (shared)
|USB
|CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern, 60W PD)
10x USB 3.2 Gen2 (9x extern, 1x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
ASMedia ASM1074:
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
|Grafikschnittstellen
|2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 10 GBit/s-LAN (Marvell AQC113CS)
1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4082 Codec
ESS9219Q Combo DAC/HPA
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|1x 3-Pin ARGB-Header
EZ-Control-Hub:
1x 4-Pin-RGB-Header
2x 3-Pin-ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
2x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)
EZ-Control-Hub:
7x 4-Pin-System-FAN-Header
1x 3-Pin-Flow-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Dynamic-Dashboard (Display), Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button, BIOS-Switch, LED-Switch, Dash-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- USB-Stick mit Treiber und Software
- Shout-Out-Flyer
- EU-Regulierungshinweise
- vier SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- zwei M.2-Wärmeleitpads für die M.2-Erweiterungskarte
- 1-zu-3-ARGB-Kabel
- ARGB-Verlängerungskabel
- 1-zu-2-RGB-Kabel
- M.2-Clips-Schraubenschlüssel
- EZ-Link-Kabel
- EZ-Front-Panel-Kabel
- EZ-Control-Hub
- EZ-Control-Hub-SATA-Stromkabel
- EZ-Control-Hub-Befestigungsschrauben
- M.2-XPander-Z-Slider-Gen5-Karte
- M.2-XPander-Karte-Lüfterkabel
- zwei Thermistorkabel
- MSI-Gaming-Kabelsticker
- Jubiläums-Plüschtier (Lucky)
- Collectors-Stand
Auch das Zubehör fällt beim MEG X870E GODLIKE X EDITION identisch umfangreich aus. Ergänzend legt MSI der Sonderausgabe einen Collectors-Stand und ein schwarzes Jubiläums-Plüschtier (Lucky) bei. Doch auch die M.2-XPander-Z-Slider-Gen5-Erweiterungskarte sowie der EZ-Control-Hub wurde mit goldener Farbe verziert. Im Test zum MEG X870E GODLIKE haben wir uns beide Komponenten bereits genauer angeschaut.