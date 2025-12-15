Werbung

In diesem Jahr feierte MSI das zehnjährige Bestehen der GODLIKE-Modellreihe und hatte hierzu im August mit dem MEG X870E GODLIKE X EDITION eine limitierte Sonderausgabe angekündigt. Das MEG X870E GODLIKE X EDITION haben wir jetzt von MSI zum Test erhalten. In unserem Review wollen wir außerdem klären, ob es im Gegensatz zum regulären MEG X870E GODLIKE technische Unterschiede gibt.

Mit dem bereits getesteten MEG X870E GODLIKE (Test) und dem MEG Z890 GODLIKE (Test) stellt MSI für die modernen AM5- und LGA1851-Prozessoren jeweils ein GODLIKE-Modell bereit, die in MSIs Portfolio unangefochten an der Spitze stehen und das High-End-Segment bilden. Dies zeigt sich auch bei den derzeitigen Preisen im vierstelligen Bereich, denn während das MEG X870E GODLIKE ab 1.167 Euro den Besitzer wechselt, müssen für das MEG Z890 GODLIKE mindestens 1.119 Euro in die Hand genommen werden.

Für das zehnjährige Bestehen der GODLIKE-Modellreihe hat sich MSI für die X870E-Variante und damit für AMDs AM5-Prozessoren entschieden und nennt diese Jubiläums-Ausgabe MEG X870E GODLIKE X EDITION. Das "X" steht natürlich für die römische Zahl 10. Gleichzeitig ist das MEG X870E GODLIKE X EDITION eine auf 1.000 Stück limitierte Ausgabe. Doch die entscheidende Frage ist, inwiefern sich die X-Edition vom regulären MEG X870E GODLIKE unterscheidet.

Um das MEG X870E GODLIKE X EDITION mit dem MEG X870E GODLIKE optisch vergleichen zu können, haben wir beide Modelle nebeneinander abgebildet. Im direkten Vergleich fällt auf, dass die X EDITION mit goldenen Farbakzenten verziert wurde, die das reguläre MEG X870E GODLIKE nicht zu bieten hat. Und davon abgesehen, sehen beide Modelle identisch aus. Erneut kommt somit auch das E-ATX-Format zum Einsatz. Um es also kurz zu fassen: Technische Unterschiede gibt es zwischen dem MEG X870E GODLIKE und dem MEG X870E GODLIKE X EDITION nicht.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MEG X870E GODLIKE (X EDITION) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MEG X870E GODLIKE (X EDITION) in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MEG X870E GODLIKE (X EDITION) Mainboard-Format E-ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

2x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 27 Phasen (24+2+1)

24x Renesas R2209004 (VCore, 110A)

2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)

1x Alpha & Omega ? (Misc, ?A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229628 (max. 20 Phasen für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen für Misc) Preis

ab 1.171 Euro Webseite MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support (Clock Driver bypass mode only) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16

Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8

Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8/x4):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8



1x PCIe 4.0 x4 (x4) über X870E

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E



Onboard:

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)



M.2 XPander-Z Slider Gen5:

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4

Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



Chipsatz:

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD X870E (shared) USB CPU:

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern, 60W PD)

10x USB 3.2 Gen2 (9x extern, 1x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



ASMedia ASM1074:

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s) Grafikschnittstellen 2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 10 GBit/s-LAN (Marvell AQC113CS)

1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS9219Q Combo DAC/HPA

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 3-Pin ARGB-Header



EZ-Control-Hub:

1x 4-Pin-RGB-Header

2x 3-Pin-ARGB-Header

FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

2x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)



EZ-Control-Hub:

7x 4-Pin-System-FAN-Header

1x 3-Pin-Flow-Header

Onboard-Komfort Intern: Dynamic-Dashboard (Display), Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button, BIOS-Switch, LED-Switch, Dash-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

USB-Stick mit Treiber und Software

Shout-Out-Flyer

EU-Regulierungshinweise

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Wärmeleitpads für die M.2-Erweiterungskarte

1-zu-3-ARGB-Kabel

ARGB-Verlängerungskabel

1-zu-2-RGB-Kabel

M.2-Clips-Schraubenschlüssel

EZ-Link-Kabel

EZ-Front-Panel-Kabel

EZ-Control-Hub

EZ-Control-Hub-SATA-Stromkabel

EZ-Control-Hub-Befestigungsschrauben

M.2-XPander-Z-Slider-Gen5-Karte

M.2-XPander-Karte-Lüfterkabel

zwei Thermistorkabel

MSI-Gaming-Kabelsticker

Jubiläums-Plüschtier (Lucky)

Collectors-Stand

Auch das Zubehör fällt beim MEG X870E GODLIKE X EDITION identisch umfangreich aus. Ergänzend legt MSI der Sonderausgabe einen Collectors-Stand und ein schwarzes Jubiläums-Plüschtier (Lucky) bei. Doch auch die M.2-XPander-Z-Slider-Gen5-Erweiterungskarte sowie der EZ-Control-Hub wurde mit goldener Farbe verziert. Im Test zum MEG X870E GODLIKE haben wir uns beide Komponenten bereits genauer angeschaut.