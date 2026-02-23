Werbung

Während sich die meisten aktuellen Gehäuse sehr ähneln, bietet das neue TRYX-Gehäuse FLOVA F50 gleich zwei Besonderheiten: Es zeigt sich zum einen mit Stoff, zum anderen wird es von einem ungewöhnlichen Cross-Flow-Lüfter gekühlt.

TRYX geht gerne neue Wege. Das haben schon die AiO-Kühlungen des Unternehmens wie die Panorama ARGB 360 und zuletzt die Stage ARGB 360mm bewiesen, es soll aber offenbar auch für die PC-Gehäuse des Unternehmens gelten. Das Erstlingswerk LUCA L70 war ein gläsernes Showgehäuse, das aber durchaus einige Besonderheiten wie Aluminiumbauteile und modulare Elemente bieten konnte. Mit dem FLOVA F50 folgt nun eigentlich ein klassischer Midi-Tower ohne Glasfront. Doch TRYX hat trotzdem einige bemerkenswerte Lösungen umgesetzt.

So ersetzt man das omnipräsente Metallgitter typischer Airflow-Gehäuse an der Front und der linken Seite durch stoffbezogene Elemente mit einer völlig anderen Anmutung. Hinter der Front sitzt anstelle konventioneller Lüfter ein sogenannter TCF. Dieser TRYX Cross-Flow-Lüfter saugt die Frischluft seitlich an und lenkt den Luftstrom dann um 90 Grad in den Innenraum. Dabei soll ein regelrechter Airflow-Vorhang entstehen. Der sorgt laut TRYX für eine bessere Abdeckung und einen leiseren Betrieb. Durch den TFC sollen Nutzer die Ästhetik der Stofffront genießen können, ohne auf Performance verzichten zu müssen.

Das FLOVA F50 ist mit Blick auf seine Eckdaten zudem ziemlich flexibel nutzbar. So werden zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze geboten. Für hohe Towerkühler soll genauso großzügig Platz geboten werden wie für lange Grafikkarten (vor allem ohne TCF).

Das FLOVA F50 gibt es in den erwartbaren Farbvarianten Schwarz und Weiß. Beide kommen für eine UVP von 144,99 Euro auf den Markt. Auffälliger ist die dritte, pinkfarbene Variante. Für sie werden 5 Euro Aufpreis fällig, sodass die UVP bei 149,99 Euro liegt.

Das FLOVA F50 wird mit Anleitung, Montagematerial und einigen schwarzen Kabelbindern ausgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: