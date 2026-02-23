News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#TRYX #FLOVA-F50 #Gehaeuse #Midi-Tower #review #Test

TRYX FLOVA F50 im Test

Ein Midi-Tower mit Stoff und Cross-Flow-Lüfter

Portrait des Authors


Seite 1: TRYX FLOVA F50 im Test: Ein Midi-Tower mit Stoff und Cross-Flow-Lüfter
Seite 1: TRYX FLOVA F50 im Test: Ein Midi-Tower mit Stoff und Cross-Flow-Lüfter Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1) Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2) Seite 4: Innerer Aufbau (1) Seite 5: Innerer Aufbau (2) Seite 6: Testsystem, Belüftung und Messungen Seite 7: Fazit
1

Werbung

Während sich die meisten aktuellen Gehäuse sehr ähneln, bietet das neue TRYX-Gehäuse FLOVA F50 gleich zwei Besonderheiten: Es zeigt sich zum einen mit Stoff, zum anderen wird es von einem ungewöhnlichen Cross-Flow-Lüfter gekühlt. 

TRYX geht gerne neue Wege. Das haben schon die AiO-Kühlungen des Unternehmens wie die Panorama ARGB 360 und zuletzt die Stage ARGB 360mm bewiesen, es soll aber offenbar auch für die PC-Gehäuse des Unternehmens gelten. Das Erstlingswerk LUCA L70 war ein gläsernes Showgehäuse, das aber durchaus einige Besonderheiten wie Aluminiumbauteile und modulare Elemente bieten konnte. Mit dem FLOVA F50 folgt nun eigentlich ein klassischer Midi-Tower ohne Glasfront. Doch TRYX hat trotzdem einige bemerkenswerte Lösungen umgesetzt. 

So ersetzt man das omnipräsente Metallgitter typischer Airflow-Gehäuse an der Front und der linken Seite durch stoffbezogene Elemente mit einer völlig anderen Anmutung. Hinter der Front sitzt anstelle konventioneller Lüfter ein sogenannter TCF. Dieser TRYX Cross-Flow-Lüfter saugt die Frischluft seitlich an und lenkt den Luftstrom dann um 90 Grad in den Innenraum. Dabei soll ein regelrechter Airflow-Vorhang entstehen. Der sorgt laut TRYX für eine bessere Abdeckung und einen leiseren Betrieb. Durch den TFC sollen Nutzer die Ästhetik der Stofffront genießen können, ohne auf Performance verzichten zu müssen.

Das FLOVA F50 ist mit Blick auf seine Eckdaten zudem ziemlich flexibel nutzbar. So werden zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze geboten. Für hohe Towerkühler soll genauso großzügig Platz geboten werden wie für lange Grafikkarten (vor allem ohne TCF).

TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50
TRYX FLOVA F50

Das FLOVA F50 gibt es in den erwartbaren Farbvarianten Schwarz und Weiß. Beide kommen für eine UVP von 144,99 Euro auf den Markt. Auffälliger ist die dritte, pinkfarbene Variante. Für sie werden 5 Euro Aufpreis fällig, sodass die UVP bei 149,99 Euro liegt.

TRYX FLOVA F50

Das FLOVA F50 wird mit Anleitung, Montagematerial und einigen schwarzen Kabelbindern ausgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:

Eckdaten: 
Bezeichnung: TRYX FLOVA F50
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 240 x 501 x 481 mm (B x H x T) 
Formfaktor: ATX (auch Back Connect: , Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 4x 3,5/2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 oder 2x 140/160/180/200 mm (Front, Cross-Flow-Lüfter vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Seite, optional), 2x 120 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Seite: 240/280 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36 cm mit Cross-Flow-Lüfter, 42 cm ohne
Gewicht: etwa 8,4 kg
Preis (UVP): 144,99 Euro für schwarze und weiße Variante, 149,99 Euro für die pinkfarbene Variante
Quellen und weitere Links

Werbung

#TRYX
#FLOVA-F50
#Gehaeuse
#Midi-Tower
#review
#Test
KOMMENTARE (1) VGWort
Back to top