Werbung
Das Pure X870A WiFi 7 von Sapphire mit schneeweißem PCB ist brandneu und bringt im Vergleich zum bereits getesteten Nitro+ B850A WiFi 7 (Test) den ASM4242-USB4-Controller mit. Ob das Sapphire Pure X870A WiFi 7 überzeugen kann, klären wir in diesem Test.
Wer auf ein AM5-System setzen und USB4 ohne Zusatzkarten nutzen möchte, dem bleibt nur ein X870(E)-Mainboard übrig, da AMD bei diesen Boards den ASM4242-Controller von ASMedia vorschreibt, wie er also auch beim Pure X870A WiFi 7 genutzt wird. Eines sei bereits vorweggenommen: Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 richtet sich nicht an Enthusiasten, sondern an Anwender, die keine besonders üppige Ausstattung benötigen. Dies spiegelt sich auch im Preis von mindestens 245 Euro wider.
Liebhaber von hellen Komponenten kommen mit dem Sapphire Pure X870A WiFi 7 voll auf ihre Kosten. Nicht nur das ATX-PCB ist weiß, auch die Kühlkörper aus Aluminium sind in Silber hell gefärbt. Etwas Kontrast bieten die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, sonstige Header und auch die SATA-Ports.
Die technischen Eigenschaften
Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|Sapphire
Pure X870A WiFi 7
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|19 Phasen (16+2+1)
Spannungswandler:
16x Alpha & Omega AOZ5510QI (VCore, 55A)
2x Alpha & Omega AOZ5510QI (SoC, 55A)
1x Alpha & Omega AOZ5510QI (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x RichTek RT3678BE, max. 8+2 Phasen, VCore, SoC und Misc)
|Preis
|ab 246 Euro
|Webseite
|Sapphire
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC)
|Speicherausbau
|max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870 (shared)
1x PCIe 3.0 x1 über AMD X870
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1064
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870 (1x shared)
|USB
|CPU:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Chipsatz:
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)
ASMedia ASM4242:
1x USB4 (1x extern)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.2
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
|1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|BIOS-ROM-Größe
|1x 32 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC897 Codec
6x 3,5 mm Audio-Jacks
|LED-Beleuchtung
|1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs
Extern: Flash-BIOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- Mainboard-Infoheft
- WLAN-Modell-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
Viel Zubehör gibt es beim Kauf der Platine nicht. Sapphire legt abseits von etwas Papierkram zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne bei.