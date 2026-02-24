News
Sapphire Pure X870A WiFi 7 im Test

Weißes Board mit USB4 aber wenig Ausstattung

Das Pure X870A WiFi 7 von Sapphire mit schneeweißem PCB ist brandneu und bringt im Vergleich zum bereits getesteten Nitro+ B850A WiFi 7 (Test) den ASM4242-USB4-Controller mit. Ob das Sapphire Pure X870A WiFi 7 überzeugen kann, klären wir in diesem Test.

Wer auf ein AM5-System setzen und USB4 ohne Zusatzkarten nutzen möchte, dem bleibt nur ein X870(E)-Mainboard übrig, da AMD bei diesen Boards den ASM4242-Controller von ASMedia vorschreibt, wie er also auch beim Pure X870A WiFi 7 genutzt wird. Eines sei bereits vorweggenommen: Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 richtet sich nicht an Enthusiasten, sondern an Anwender, die keine besonders üppige Ausstattung benötigen. Dies spiegelt sich auch im Preis von mindestens 245 Euro wider.

Sapphire Pure X870A WiFi 7

Liebhaber von hellen Komponenten kommen mit dem Sapphire Pure X870A WiFi 7 voll auf ihre Kosten. Nicht nur das ATX-PCB ist weiß, auch die Kühlkörper aus Aluminium sind in Silber hell gefärbt. Etwas Kontrast bieten die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, sonstige Header und auch die SATA-Ports.

Die technischen Eigenschaften

Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Sapphire Pure X870A WiFi 7 in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 Sapphire
Pure X870A WiFi 7
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+2+1)

Spannungswandler:
16x Alpha & Omega AOZ5510QI (VCore, 55A)
2x Alpha & Omega AOZ5510QI (SoC, 55A)
1x Alpha & Omega AOZ5510QI (Misc, 55A)

PWM-Controller:
1x RichTek RT3678BE, max. 8+2 Phasen, VCore, SoC und Misc)
Preis
 ab 246 Euro
WebseiteSapphire
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870 (shared)
1x PCIe 3.0 x1 über AMD X870
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1064

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870 (1x shared)
USBCPU:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)

Chipsatz:
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)

ASMedia ASM4242:
1x USB4 (1x extern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.2
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC897 Codec
6x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs

Extern: Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
oben links: CPU-OC; unten links: RAM-OC (XMP); unten rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim Sapphire Pure X870A WiFi 7
Die USB4-Performance über den ASM4242-Controller
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870-Chipsatz
Die SATA-Performance über den ASMedia ASM1064
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Installation-Guide
  • Mainboard-Infoheft
  • WLAN-Modell-Infoheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
Sapphire Pure X870A WiFi 7

Viel Zubehör gibt es beim Kauf der Platine nicht. Sapphire legt abseits von etwas Papierkram zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne bei.

