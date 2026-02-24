Werbung

Das Pure X870A WiFi 7 von Sapphire mit schneeweißem PCB ist brandneu und bringt im Vergleich zum bereits getesteten Nitro+ B850A WiFi 7 (Test) den ASM4242-USB4-Controller mit. Ob das Sapphire Pure X870A WiFi 7 überzeugen kann, klären wir in diesem Test.

Wer auf ein AM5-System setzen und USB4 ohne Zusatzkarten nutzen möchte, dem bleibt nur ein X870(E)-Mainboard übrig, da AMD bei diesen Boards den ASM4242-Controller von ASMedia vorschreibt, wie er also auch beim Pure X870A WiFi 7 genutzt wird. Eines sei bereits vorweggenommen: Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 richtet sich nicht an Enthusiasten, sondern an Anwender, die keine besonders üppige Ausstattung benötigen. Dies spiegelt sich auch im Preis von mindestens 245 Euro wider.

Liebhaber von hellen Komponenten kommen mit dem Sapphire Pure X870A WiFi 7 voll auf ihre Kosten. Nicht nur das ATX-PCB ist weiß, auch die Kühlkörper aus Aluminium sind in Silber hell gefärbt. Etwas Kontrast bieten die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, sonstige Header und auch die SATA-Ports.

Die technischen Eigenschaften

Das Sapphire Pure X870A WiFi 7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Sapphire Pure X870A WiFi 7 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Sapphire

Pure X870A WiFi 7 Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+2+1)



Spannungswandler:

16x Alpha & Omega AOZ5510QI (VCore, 55A)

2x Alpha & Omega AOZ5510QI (SoC, 55A)

1x Alpha & Omega AOZ5510QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x RichTek RT3678BE, max. 8+2 Phasen, VCore, SoC und Misc)

Preis

ab 246 Euro Webseite Sapphire

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870 (shared)

1x PCIe 3.0 x1 über AMD X870 Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1064



1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870 (1x shared)

USB CPU:

4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)



ASMedia ASM4242:

1x USB4 (1x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4

1x DisplayPort 1.2

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4

Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126) BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

6x 3,5 mm Audio-Jacks LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs



Extern: Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

Mainboard-Infoheft

WLAN-Modell-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Viel Zubehör gibt es beim Kauf der Platine nicht. Sapphire legt abseits von etwas Papierkram zwei SATA-Kabel und die WLAN-Antenne bei.