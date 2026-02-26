Werbung

Auch wenn 8-TB-SSDs in der aktuellen Marktlage extrem teuer geworden sind, schauen wir uns heute Kingstons Fury Renegade G5 mit 8 TB an. Als schnelle PCIe-Gen5-SSD mit DRAM-Cache sowie einer sehr hohen TBW begrüßen wir sie gerne auf unserem Testsystem.

Mit der 8.192-GB-Variante der Fury Renegade G5 SSD sehen wir uns das neue Topmodell von Kingston im Konsumentenbereich an. Die Variante mit 4.096 GB haben wir bereits im November getestet (Link zum Artikel). Mit der doppelten Kapazität, erreicht durch beidseitige Bestückung, kommt die neue Variante ansonsten mit denselben Angaben zur maximalen Transferrate und den IOPS auf den Markt. Aufgrund der angegebenen 8 PB, welche die Haltbarkeit des NAND beim Schreiben darstellen, kann man nun guten Gewissens von PBW anstelle von TBW - Tera Byte Written - sprechen.

Erneut zum Einsatz kommt der bereits bekannte Silicon-Motion-Controller SM2508 mit der Aufschrift SM2508G AC. Als DRAM-Cache stehen ihm weiterhin die bekannten 4 GB LPDDR4-4266 DRAM zur Verfügung. Obwohl Kingston bei den kleineren Varianten auf 1-GB-Cache-je-TB gesetzt hat, erhielt die 8-TB-Variante nicht mehr. Dies lässt vermuten, dass die thermische Belastung und die beengten Platzverhältnisse auf einer doppelseitig belegten M.2-SSD keinen größeren Ausbau zuließen. Auch so ist der DRAM-Cache auf die Rückseite der 8.192 GB großen SSD gewandert.

Die verwendeten 3D-TLC-NAND sind beschriftet mit FS02T08UCT1-81 und stammen, wenig verwunderlich, von Kingston selbst. Verbaut sind jeweils zwei Module pro Seite.

Hersteller Kingston Modell Fury Renegade G5 SSD Kapazität 8192 GB Zwischenspeicher ja, 4 GB DRAM-Cache Controller SM2508 Verwendete Speicherzellen Kingston 3D-TLC Bestückungsart doppelseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 14.800 MB/s / 14.000 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 8.000 TB Betriebstemperaturbereich 0°C bis 70°C elektrische Leistungsaufnahme lt. Hersteller 1024GB – 0.27W Durchschnitt / 6,6W bei 14,2G / 6,6W (MAX) 2048 GB – 0,27W Durchschnitt / 7,0W bei 14,7G / 7,0W (MAX) 4096 GB – 0,27W Durchschnitt / 7,1W bei 14,8G / 9,5W (MAX)

8192GB – 0,27W Durchschnitt / 7,5W bei 14,8G / 9,5W (MAX MTBF 2.0 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP 1573 Euro (02.2026)

Trotz der doppelten Speichermodulmenge spezifiziert Kingston nur eine 0,4 W höhere elektrische Leistungsaufnahme für die Variante mit 8.192 GB.