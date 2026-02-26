News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#Kingston #Fury #Renegade #8192GB #SSD #Gen5 #Test

Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 8 TB im Test

Größer aber auch langsamer

Portrait des Authors


Seite 1: Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 8 TB im Test: Größer aber auch langsamer
Seite 1: Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 8 TB im Test: Größer aber auch langsamer Seite 2: Testsystem und Methodik Seite 3: Benchmarks: Temperaturentwicklung und Drosselung Seite 4: Benchmarks: AS SSD Seite 5: Benchmarks: Iometer und PC Mark Seite 6: Fazit
3

Werbung

Auch wenn 8-TB-SSDs in der aktuellen Marktlage extrem teuer geworden sind, schauen wir uns heute Kingstons Fury Renegade G5 mit 8 TB an. Als schnelle PCIe-Gen5-SSD mit DRAM-Cache sowie einer sehr hohen TBW begrüßen wir sie gerne auf unserem Testsystem.

Mit der 8.192-GB-Variante der Fury Renegade G5 SSD sehen wir uns das neue Topmodell von Kingston im Konsumentenbereich an. Die Variante mit 4.096 GB haben wir bereits im November getestet (Link zum Artikel). Mit der doppelten Kapazität, erreicht durch beidseitige Bestückung, kommt die neue Variante ansonsten mit denselben Angaben zur maximalen Transferrate und den IOPS auf den Markt. Aufgrund der angegebenen 8 PB, welche die Haltbarkeit des NAND beim Schreiben darstellen, kann man nun guten Gewissens von PBW anstelle von TBW - Tera Byte Written - sprechen.

Kingston Fury Renegeade G5 SSD 8192 GB
Kingston Fury Renegeade G5 SSD 8192 GB

Erneut zum Einsatz kommt der bereits bekannte Silicon-Motion-Controller SM2508 mit der Aufschrift SM2508G AC. Als DRAM-Cache stehen ihm weiterhin die bekannten 4 GB LPDDR4-4266 DRAM zur Verfügung. Obwohl Kingston bei den kleineren Varianten auf 1-GB-Cache-je-TB gesetzt hat, erhielt die 8-TB-Variante nicht mehr. Dies lässt vermuten, dass die thermische Belastung und die beengten Platzverhältnisse auf einer doppelseitig belegten M.2-SSD keinen größeren Ausbau zuließen. Auch so ist der DRAM-Cache auf die Rückseite der 8.192 GB großen SSD gewandert.

Kingston Fury Renegeade G5 SSD 8192 GB
Kingston Fury Renegeade G5 SSD 8192 GB

Die verwendeten 3D-TLC-NAND sind beschriftet mit FS02T08UCT1-81 und stammen, wenig verwunderlich, von Kingston selbst. Verbaut sind jeweils zwei Module pro Seite.

Kingston Fury Renegeade G5 SSD 8192 GB
HerstellerKingston
ModellFury Renegade G5 SSD
Kapazität8192 GB
Zwischenspeicherja, 4 GB DRAM-Cache
ControllerSM2508
Verwendete Speicherzellen Kingston 3D-TLC
Bestückungsartdoppelseitig
sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben)14.800 MB/s / 14.000 MB/s
AnschlussartPCIe 5.0 x4 NVMe
Total Bytes Written (TBW)8.000 TB
Betriebstemperaturbereich0°C bis 70°C
elektrische Leistungsaufnahme lt. Hersteller1024GB – 0.27W Durchschnitt / 6,6W bei 14,2G / 6,6W (MAX) 2048 GB – 0,27W Durchschnitt / 7,0W bei 14,7G / 7,0W (MAX) 4096 GB – 0,27W Durchschnitt / 7,1W bei 14,8G / 9,5W (MAX)
8192GB – 0,27W Durchschnitt / 7,5W bei 14,8G / 9,5W (MAX
MTBF2.0 Millionen Stunden
Garantie5 Jahre Garantie
UVP1573 Euro (02.2026)

Trotz der doppelten Speichermodulmenge spezifiziert Kingston nur eine 0,4 W höhere elektrische Leistungsaufnahme für die Variante mit 8.192 GB.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Kingston
    #Fury
    #Renegade
    #8192GB
    #SSD
    #Gen5
    #Test
    KOMMENTARE (3) VGWort
    Back to top