TEST
MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 im Test

500 Hz-Monitor mit AI Care-Sensor

Portrait des Authors


Seite 1: MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 im Test: 500 Hz-Monitor mit AI Care-Sensor
Seite 1: MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 im Test: 500 Hz-Monitor mit AI Care-Sensor Seite 2: Gehäuse und Ausstattung Seite 3: Ergonomie + Bedienung Seite 4: Leistungsaufnahme, Lautstärke, OLED-Care Seite 5: Testumgebung Seite 6: Subjektive Eindrücke zur Bildqualität Seite 7: Gaming-Performance und Reaktionszeit Seite 8: SDR-Messwerte: Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis Seite 9: SDR-Messwerte: Farbdarstellung Seite 10: HDR-Messungen: Farbwiedergabe und Helligkeitsverlauf Seite 11: Fazit
Der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 kombiniert ein QD–OLED-Panel mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 500 Hz und schafft damit ideale Voraussetzungen für kompetitive Gamer. Wie von MSI gewohnt, gibt es darüber hinaus eine umfangreiche Ausstattung samt eines AI-Care-Sensors. Wo die Schwächen liegen, klärt unser Test.

Nachdem wir bereits den ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG und den Aorus FP27Q5P mit Samsungs aktuellem 500-Hz-Panel auf Basis der QD-OLED-Technik getestet haben, folgt mit dem MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 nun das dritte Gerät mit diesem Panel. Es verwundert also nicht, dass die grundlegenden technischen Daten übereinstimmen. Gleichzeitig versuchen aber alle Hersteller, sich durch eine möglichst umfangreiche Ausstattung voneinander abzugrenzen. MSI bietet hier erfahrungsgemäß viel, beschränkt sich aber nicht nur auf Gaming-Funktionen.

So kommt der MPG271QRDE QD-OLED X50 unter anderem mit der aktuellen OLED-Care-Version 3.0, die auch den neuen AI-Care-Sensor nutzt. Der soll explizit erkennen, ob ein Mensch vor dem System sitzt oder beispielsweise nur ein Haustier vor dem Monitor entlangläuft. Wie gut das funktioniert, werden wir testen.

Zugehöriges Artikelbild

Bei den grundelegenden technischen Daten sehen wir wenig Überraschendes. Das von MSI genutzte QD-OLED-Panel im 27-Zoll-Format setzt auf die QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, was dem langjährigen Standard in dieser Klasse entspricht und zu einer angenehmen Darstellungsgröße führt und die Augen nicht zu stark belastet. MSI gibt eine maximale SDR-Helligkeit von 300 cd/m² an, die HDR-Peak-Helligkeit wird mit 1.000 cd/m² beziffert. Das sind typische Werte für dieses Panel, das im SDR-Modus etwas heller ist, als wir es von den meisten QD-OLED-Geräten kennen. Kombiniert wird dies mit dem typischen, großen Kontrastumfang der OLED-Technik und einer umfangreichen Farbraum-Abdeckung.

Aktuell ist der MPG 271QRDE QD-OLED X50 zu einem Preis von rund 950 Euro im Preisvergleich gelistet. Damit ist MSIs Interpretation deutlich etwas als die Konkurrenz von ASUS, die es für rund 900 Euro gibt, während das Aorus-Modell schon für knapp 800 Euro im Preisvergleich als verfügbar gelistet wird. MSI gewährt einen Garantiezeitraum von 36 Monaten und liegt damit auf einem Niveau mit der Konkurrenz. 

Spezifikationen des MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 in der Übersicht
Straßenpreis: ca. 950 Euro
Garantie: 36 Monate
Homepage: de.msi.com
Diagonale: 27 Zoll
Krümmung -
Gehäusefarbe: Schwarz
Format: 16:9
Panel: QD OLED (4th Gen.)
Look up Table: 10 Bit
Glare-Optik: nein
Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel
Kontrastwert: 1.500.000:1
Helligkeit: SDR: 300 cd/m²
HDR: 1.000 cd/m²
Reaktionszeit: 0,03 ms
max. Wiederholfrequenz: 500 Hz
Blickwinkel: horizontal: 178°
vertikal: 178°
Anschlüsse:

1x DisplayPort 2.1a (UHBR20)
2x HDMI 2.1
1x Typ C (PD 98 W)
3x USB 3.0 (1up, 2 down)
1x 3,5 mm Klinke
HDCP: ja
Gewicht: 9,35 kg
Abmessungen (B x H x T): 609,3 x 241,9 x 416,1 mm
Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm
Neigung: -5° - 20°
Drehung: -30° - 30°
Pivto: -90° - 90°
Kensington-Lock: ja
Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter)
integrierte Lautsprecher: nein
Netzteil: intern
Sonstiges: G-Sync-zertifiziert, AI-Care-Sensor, OLED Care 3.0

Preise und Verfügbarkeit
1.075,87 Euro Nicht verfügbar Ab 949,00 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 949,00 EUR
Nicht lagernd 1.004,97 EUR
Verfügbar 1.004,98 EUR
Lagernd 1.075,87 EUR
Lagernd 1.075,87 EUR
Lagernd 1.075,99 EUR
Lagernd 1.076,00 EUR
Lagernd 1.076,00 EUR

