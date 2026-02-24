Werbung

Der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 kombiniert ein QD–OLED-Panel mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 500 Hz und schafft damit ideale Voraussetzungen für kompetitive Gamer. Wie von MSI gewohnt, gibt es darüber hinaus eine umfangreiche Ausstattung samt eines AI-Care-Sensors. Wo die Schwächen liegen, klärt unser Test.

Nachdem wir bereits den ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG und den Aorus FP27Q5P mit Samsungs aktuellem 500-Hz-Panel auf Basis der QD-OLED-Technik getestet haben, folgt mit dem MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 nun das dritte Gerät mit diesem Panel. Es verwundert also nicht, dass die grundlegenden technischen Daten übereinstimmen. Gleichzeitig versuchen aber alle Hersteller, sich durch eine möglichst umfangreiche Ausstattung voneinander abzugrenzen. MSI bietet hier erfahrungsgemäß viel, beschränkt sich aber nicht nur auf Gaming-Funktionen.

So kommt der MPG271QRDE QD-OLED X50 unter anderem mit der aktuellen OLED-Care-Version 3.0, die auch den neuen AI-Care-Sensor nutzt. Der soll explizit erkennen, ob ein Mensch vor dem System sitzt oder beispielsweise nur ein Haustier vor dem Monitor entlangläuft. Wie gut das funktioniert, werden wir testen.

Bei den grundelegenden technischen Daten sehen wir wenig Überraschendes. Das von MSI genutzte QD-OLED-Panel im 27-Zoll-Format setzt auf die QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, was dem langjährigen Standard in dieser Klasse entspricht und zu einer angenehmen Darstellungsgröße führt und die Augen nicht zu stark belastet. MSI gibt eine maximale SDR-Helligkeit von 300 cd/m² an, die HDR-Peak-Helligkeit wird mit 1.000 cd/m² beziffert. Das sind typische Werte für dieses Panel, das im SDR-Modus etwas heller ist, als wir es von den meisten QD-OLED-Geräten kennen. Kombiniert wird dies mit dem typischen, großen Kontrastumfang der OLED-Technik und einer umfangreichen Farbraum-Abdeckung.

Aktuell ist der MPG 271QRDE QD-OLED X50 zu einem Preis von rund 950 Euro im Preisvergleich gelistet. Damit ist MSIs Interpretation deutlich etwas als die Konkurrenz von ASUS, die es für rund 900 Euro gibt, während das Aorus-Modell schon für knapp 800 Euro im Preisvergleich als verfügbar gelistet wird. MSI gewährt einen Garantiezeitraum von 36 Monaten und liegt damit auf einem Niveau mit der Konkurrenz.

Spezifikationen des MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 950 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: QD OLED (4th Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms max. Wiederholfrequenz: 500 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20)

2x HDMI 2.1

1x Typ C (PD 98 W)

3x USB 3.0 (1up, 2 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,35 kg Abmessungen (B x H x T): 609,3 x 241,9 x 416,1 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -30° - 30°

Pivto: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync-zertifiziert, AI-Care-Sensor, OLED Care 3.0