Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit MSI zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Tester, die einen brandaktuellen Monitor des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50, welcher erstmals auf der Computex, dann auf der Gamescom gezeigt wurde und nun endlich auf den deutschen Markt ankommt. Es ist ein 26,5-Zoll-Gaming-Monitor mit QD-OLED-Panel und einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Das Display nutzt die Quantum-Dot-OLED-Technologie, die besonders für exzellente Farbdarstellung, hohe Kontraste und schnelle Reaktionszeiten bekannt ist. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 500 Hz mit einer 0,03 ms Reaktionszeit (GtG), wodurch der Monitor auf schnelle und flüssige Darstellungen bei Spielen ausgelegt ist.

Das Panel deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab, was eine präzise und lebendige Farbwiedergabe ermöglicht und den MPG-Monitor damit auch für professionelle Anwender aus der Kreativbranche interessant macht. Die maximale Helligkeit wird mit 1.000 Nits angegeben, wodurch sogar HDR-Inhalte plastisch dargestellt werden können. Der Monitor bietet VESA DisplayHDR TrueBlack 500, 1.000 Nits Peak-Modus sowie EOTF-Boost-Modus. Die True-Color-Technologie von MSI sorgt zusätzlich für eine präzise Farbkalibrierung und eine gute Farbkonsistenz.

Als waschechter Gaming-Monitor bietet der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 natürlich adaptive Synchronisationstechnologien wie AMDs FreeSync Premium Pro oder NVIDIAs G-Sync Compatible, die störende Tearing-Effekte und Ruckler minimieren. Angeschlossen wird der 27-Zöller wahlweise über HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 oder USB Typ-C mit 98 W PD, womit vielfältige Geräte unterstützt werden. Sogar ein USB-Hub ist verbaut. Die Ergonomie kommt durch eine Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Pivot-Funktion nicht zu kurz, sodass der Monitor flexibel an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann. Weiterhin gibt es einen Anschluss für Kopfhörer.

Zu den weiteren Highlights zählt das neue OLED Care 3.0. Die Technik bietet diverse Schutzmaßnahmen gegen Einbrennen, zu denen sich sogar ein KI-gestützter CMOS-Sensor gesellt. Selbiger checkt alle 0,2 Sekunden, ob sich eine Person vor dem Gerät befindet. Bei Abwesenheit wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet – und wieder eingeschaltet, sobald der Anwender zurück ist. Eine Analyse der Umgebung findet dabei nicht statt. Die AI-Personen-Erkennung erfolgt lokal, womit die Privatsphäre geschützt bleibt.

Der Monitor ist mit einem modernen Design ausgestattet, das sich an Gaming-Enthusiasten richtet, aber durch eine gewisse Zurückhaltung auch für den professionellen Einsatz geeignet ist. Mit Fuß kommt er auf Abmessungen von 609,3 x 241,9 x 416,1 mm und bringt rund 8,2 kg inklusive Standfuß auf die Waage. Sein schlankes Gehäuse mit schmalen Rändern erleichtert ein Multi-Monitor-Setup.

Regulär kostet der MPG 271QRDE QD-OLED X50 1.099 Euro. Drei unserer Leser dürfen ihn nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Das_B", "SynergyCore" und "moods" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Monitor-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 14. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. Dezember 2025

Testzeitraum bis 18. Januar 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum