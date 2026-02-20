News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#MSI #MPG-X870E-CARBON-MAX-WIFI #Test #Refresh #Gaming #AMD

MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI im Test

Mit 64 MB BIOS-ROM als Hauptmerkmal

Portrait des Authors


Seite 1: MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI im Test: Mit 64 MB BIOS-ROM als Hauptmerkmal
Seite 1: MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI im Test: Mit 64 MB BIOS-ROM als Hauptmerkmal Seite 2: BIOS und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 3: Testsystem und generelle Performance Seite 4: Leistungsaufnahme Seite 5: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 6: Fazit
2

Werbung

Neben ASUS hat auch MSI für das Jahr 2026 neue AM5-Mainboards als Refresh-Modelle eingeplant. Aus dem Hause MSI haben wir uns bereits das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) zum zehnjährigen Jubiläum der GODLIKE-Reihe angeschaut. Doch auch das MEG X870E ACE MAX sowie das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind neu ins Portfolio aufgenommen worden und um das MPG X870E CARBON MAX WIFI dreht es sich in diesem Artikel. Da stellt sich die Frage: Was ist der Unterschied zum regulären MPG X870E CARBON WIFI (Test)?

Die MAX-Modelle von MSI bilden die Refresh-Mainboards und dies schon seit den AM4-Mainboards. Das Hauptmerkmal der MAX-Modelle ist der vergrößerte BIOS-ROM-Speicher. Wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, boten die ersten AM4-Mainboards einen lediglich 16 MB großen BIOS-ROM und wurden mit dem Release der Ryzen-5000-Prozessoren (Vermeer) anfänglich zum Flaschenhals. Die schnelle Lösung war schlicht und ergreifend, die Speicherkapazität des ROMs zu steigern, auch wenn dies einen Mainboard-Neukauf bedeutete. Als Beispiel nennen wir das B450 TOMAHAWK MAX. Dieses Modell bietet im Gegensatz zum B450 TOMAHAWK einen von 16 auf 32 MB vergrößerten Speicher.

In der Gegenwart wieder eingetroffen, erfolgt bei den AM5-MAX-Mainboards von MSI eine weitere Speicherverdopplung des BIOS-ROMs, nun allerdings von 32 auf 64 MB. Nicht nur passen mehr Prozessorinformationen hinein, sondern auch weiteres, wie beispielsweise Treiber, UEFI-Erweiterungen und mehr.

MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wärmebild vom VRM-Bereich beim MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
Die USB4-Performance über den ASM4242-Controller
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Realtek RTS5420
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870E-Chipsatz
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Optisch gibt es fast keine Unterschiede zwischen dem MPG X870E CARBON (MAX) WIFI. Einzig der MPG-Schriftzug auf PCH-Höhe musste dem MAX-Schriftzug weichen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 MSI
MPG X870E CARBON MAX WIFI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 21 Phasen (18+2+1)

Spannungswandler:
18x Renesas R2209004 (VCore, 110A)
2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)

PWM-Controller:
1x Renesas RAA229620 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc)
Preis
 ab ? Euro
Webseite MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
 Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 5.0 x16 (x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
USB CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)

Realtek RTS5420:
4x USB 3.2 Gen2 (extern, 1x Typ-C)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800 (QCNCM865), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125BG)
BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button, Power-Button, Reset-Button, LED-Switch

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wärmebild vom VRM-Bereich beim MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
Die USB4-Performance über den ASM4242-Controller
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Realtek RTS5420
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870E-Chipsatz
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Start-Guide
  • EU-Regulierungshinweise
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • Front-Panel-Kabel
  • ARGB-Verlängerungskabel-Kabel
  • 3-in-1-EZ-CONN-Kabel
  • ein M.2-Clip II inklusive Entferner
  • Shout-Out-Flyer
  • MSI-Sticker
MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI

Das Zubehör fällt ähnlich aus. Allerdings hat MSI beim MAX-Modell den USB-Stick mit den Treibern und dem Software-Paket gestrichen.

Fast 1:1 identisch

Beide Modelle, das MPG X870E CARBON WIFI und das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind im technischen Bereich im Grunde genommen identisch. Die einzigen Ausnahmen sind das auf 64 MB vergrößerte BIOS-ROM beim MAX-Modell sowie die verkleinerte Debug-LED. Wer sich daher für die technischen Details der Platine interessiert, kann gerne in den Test zum MSI MPG X870E CARBON WIFI hineinschauen.

Quellen und weitere Links
#MSI
#MPG-X870E-CARBON-MAX-WIFI
#Test
#Refresh
#Gaming
#AMD
KOMMENTARE (2) VGWort
Back to top