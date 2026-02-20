Werbung

Neben ASUS hat auch MSI für das Jahr 2026 neue AM5-Mainboards als Refresh-Modelle eingeplant. Aus dem Hause MSI haben wir uns bereits das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) zum zehnjährigen Jubiläum der GODLIKE-Reihe angeschaut. Doch auch das MEG X870E ACE MAX sowie das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind neu ins Portfolio aufgenommen worden und um das MPG X870E CARBON MAX WIFI dreht es sich in diesem Artikel. Da stellt sich die Frage: Was ist der Unterschied zum regulären MPG X870E CARBON WIFI (Test)?

Die MAX-Modelle von MSI bilden die Refresh-Mainboards und dies schon seit den AM4-Mainboards. Das Hauptmerkmal der MAX-Modelle ist der vergrößerte BIOS-ROM-Speicher. Wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, boten die ersten AM4-Mainboards einen lediglich 16 MB großen BIOS-ROM und wurden mit dem Release der Ryzen-5000-Prozessoren (Vermeer) anfänglich zum Flaschenhals. Die schnelle Lösung war schlicht und ergreifend, die Speicherkapazität des ROMs zu steigern, auch wenn dies einen Mainboard-Neukauf bedeutete. Als Beispiel nennen wir das B450 TOMAHAWK MAX. Dieses Modell bietet im Gegensatz zum B450 TOMAHAWK einen von 16 auf 32 MB vergrößerten Speicher.

In der Gegenwart wieder eingetroffen, erfolgt bei den AM5-MAX-Mainboards von MSI eine weitere Speicherverdopplung des BIOS-ROMs, nun allerdings von 32 auf 64 MB. Nicht nur passen mehr Prozessorinformationen hinein, sondern auch weiteres, wie beispielsweise Treiber, UEFI-Erweiterungen und mehr.

Optisch gibt es fast keine Unterschiede zwischen dem MPG X870E CARBON (MAX) WIFI. Einzig der MPG-Schriftzug auf PCH-Höhe musste dem MAX-Schriftzug weichen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG X870E CARBON MAX WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 21 Phasen (18+2+1)



Spannungswandler:

18x Renesas R2209004 (VCore, 110A)

2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)

1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229620 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc) Preis

ab ? Euro Webseite MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16

Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8

Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 5.0 x16 (x8):

Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8



1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E



Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E USB CPU:

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s)



Realtek RTS5420:

4x USB 3.2 Gen2 (extern, 1x Typ-C) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800 (QCNCM865), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125BG) BIOS-ROM-Größe 1x 64 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button, Power-Button, Reset-Button, LED-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

EU-Regulierungshinweise

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Front-Panel-Kabel

ARGB-Verlängerungskabel-Kabel

3-in-1-EZ-CONN-Kabel

ein M.2-Clip II inklusive Entferner

Shout-Out-Flyer

MSI-Sticker

Das Zubehör fällt ähnlich aus. Allerdings hat MSI beim MAX-Modell den USB-Stick mit den Treibern und dem Software-Paket gestrichen.

Fast 1:1 identisch

Beide Modelle, das MPG X870E CARBON WIFI und das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind im technischen Bereich im Grunde genommen identisch. Die einzigen Ausnahmen sind das auf 64 MB vergrößerte BIOS-ROM beim MAX-Modell sowie die verkleinerte Debug-LED. Wer sich daher für die technischen Details der Platine interessiert, kann gerne in den Test zum MSI MPG X870E CARBON WIFI hineinschauen.