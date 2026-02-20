Werbung
Neben ASUS hat auch MSI für das Jahr 2026 neue AM5-Mainboards als Refresh-Modelle eingeplant. Aus dem Hause MSI haben wir uns bereits das MEG X870E GODLIKE X EDITION (Test) zum zehnjährigen Jubiläum der GODLIKE-Reihe angeschaut. Doch auch das MEG X870E ACE MAX sowie das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind neu ins Portfolio aufgenommen worden und um das MPG X870E CARBON MAX WIFI dreht es sich in diesem Artikel. Da stellt sich die Frage: Was ist der Unterschied zum regulären MPG X870E CARBON WIFI (Test)?
Die MAX-Modelle von MSI bilden die Refresh-Mainboards und dies schon seit den AM4-Mainboards. Das Hauptmerkmal der MAX-Modelle ist der vergrößerte BIOS-ROM-Speicher. Wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, boten die ersten AM4-Mainboards einen lediglich 16 MB großen BIOS-ROM und wurden mit dem Release der Ryzen-5000-Prozessoren (Vermeer) anfänglich zum Flaschenhals. Die schnelle Lösung war schlicht und ergreifend, die Speicherkapazität des ROMs zu steigern, auch wenn dies einen Mainboard-Neukauf bedeutete. Als Beispiel nennen wir das B450 TOMAHAWK MAX. Dieses Modell bietet im Gegensatz zum B450 TOMAHAWK einen von 16 auf 32 MB vergrößerten Speicher.
In der Gegenwart wieder eingetroffen, erfolgt bei den AM5-MAX-Mainboards von MSI eine weitere Speicherverdopplung des BIOS-ROMs, nun allerdings von 32 auf 64 MB. Nicht nur passen mehr Prozessorinformationen hinein, sondern auch weiteres, wie beispielsweise Treiber, UEFI-Erweiterungen und mehr.
Optisch gibt es fast keine Unterschiede zwischen dem MPG X870E CARBON (MAX) WIFI. Einzig der MPG-Schriftzug auf PCH-Höhe musste dem MAX-Schriftzug weichen.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|MSI
MPG X870E CARBON MAX WIFI
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
|VRM-Ausstattung
|21 Phasen (18+2+1)
Spannungswandler:
18x Renesas R2209004 (VCore, 110A)
2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229620 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc)
|Preis
|ab ? Euro
|Webseite
|MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support
|Speicherausbau
|max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 5.0 x16 (x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6GBit/s über AMD X870E
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
|USB
|CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Realtek RTS5420:
4x USB 3.2 Gen2 (extern, 1x Typ-C)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800 (QCNCM865), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125BG)
|BIOS-ROM-Größe
| 1x 64 MB
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin System-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button, Power-Button, Reset-Button, LED-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- EU-Regulierungshinweise
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Front-Panel-Kabel
- ARGB-Verlängerungskabel-Kabel
- 3-in-1-EZ-CONN-Kabel
- ein M.2-Clip II inklusive Entferner
- Shout-Out-Flyer
- MSI-Sticker
Das Zubehör fällt ähnlich aus. Allerdings hat MSI beim MAX-Modell den USB-Stick mit den Treibern und dem Software-Paket gestrichen.
Fast 1:1 identisch
Beide Modelle, das MPG X870E CARBON WIFI und das MPG X870E CARBON MAX WIFI sind im technischen Bereich im Grunde genommen identisch. Die einzigen Ausnahmen sind das auf 64 MB vergrößerte BIOS-ROM beim MAX-Modell sowie die verkleinerte Debug-LED. Wer sich daher für die technischen Details der Platine interessiert, kann gerne in den Test zum MSI MPG X870E CARBON WIFI hineinschauen.