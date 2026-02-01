Werbung

Die vergangene Woche stand voll im Zeichen neuer Prozessoren. So führten wir nicht nur die ersten Leistungsanalysen für den Intel Core Ultra X9 388H und Intel Core Ultra X7 358H durch, sondern testeten mit dem ASUS Zenbook Duo (2026) und dem MSI Prestige 14 Flip AI+ auch die ersten passenden Notebooks. Für den Desktop stand der neue AMD Ryzen 7 9850X3D auf dem Testprogramm. Ansonsten überprüften unsere kritischen Blicke die Sennheiser Profile Wireless, das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7, die Corsair Nautilus RS LCD und die DeepCool Spartacus 360 auf Herz und Nieren.

Donnerstag, 22.01.2026: Sennheiser Profile Wireless im Test

Drahtlose Mikrofonlösungen gehören inzwischen zur Grundausstattung vieler moderner Content-Creator, Vlogger und Interviewer. Sie bieten nicht nur mehr Bewegungsfreiheit beim Dreh, sondern auch eine deutlich professionellere Klangqualität als integrierte Mikrofone von Kameras oder Smartphones. In diesem Test werfen wir einen genauen Blick auf das Profile Wireless 2-Channel-Set von Sennheiser, eine kompakte All-in-One-Lösung, die sich gezielt an diese Zielgruppe richtet und dabei auf eine besonders einfache Handhabung ohne App-Zwang setzt... [weiterlesen]

Freitag, 23.01.2026: ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 im Test

Das neue Jahr 2026 beginnen wir bei den Mainboard-Tests mit einem Format, das viele in die Nische rücken und das dennoch von einigen PC-Usern favorisiert wird. Die Rede ist vom Micro-ATX-Format, einem Spagat zwischen dem ganz kleinen und kompakten Mini-ITX- und dem klassischen großen ATX-Format, das mehr Platz für zusätzliche Komponenten bietet. Von ASUS schauen wir uns das B850M-Plus WiFi7 aus der TUF-Gaming-Reihe an. Für die meisten Anwender reicht der B850-Chipsatz völlig aus und sie benötigen (noch) kein USB4. Kann das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für 238 Euro überzeugen? Wir klären es in diesem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 25.01.2026: Corsair Nautilus RS LCD Module im Kurztest

Corsair brachte die Nautilus-RS-Serie ursprünglich ohne Displayoption auf den Markt. Erst später folgte dann doch noch eine LCD-Variante. Doch wer ein Modell ohne Display besitzt, muss nicht gleich die ganze AiO-Kühlung wechseln: Er kann auch einfach zu einem Nachrüstmodul greifen... [weiterlesen]

Montag, 26.01.2026: ASUS Zenbook Duo (2026) im Test

Das ASUS Zenbook Duo (2026) vereint zwei hochwertige OLED-Bildschirme mit kompakter Bauweise und moderner Hardware-Ausstattung zu einem vielseitigen Kreativ-Gerät. Das 14-Zoll-Dual-Screen-Notebook mit Intel Core Ultra X9 388H und Arc B390 ist sowohl für professionelle Content-Creator als auch für produktives Multitasking eine interessante Alternative zu klassischen Ultrabooks. Wir haben die Top-Konfiguration mit 32 GB RAM und 2 TB SSD zum Test erhalten... [weiterlesen]

Montag, 26.01.2026: Erste Leistungsanalysen zum Intel Core Ultra X9 388H

Zur CES 2026 vor wenigen Tagen machte Intel mit Panther Lake seine nächste Generation an Laptop-Prozessoren offiziell und stellte zunächst 14 verschiedene Modelle in den Dienst. Mit dem ASUS Zenbook Duo (2026) haben wir nun ein erstes Gerät auf Basis der neuen Mobil-CPUs in der Redaktion, um eine erste Leistungsanalyse anzufertigen. Wie sich der Intel Core Ultra X9 388H und seine integrierte Arc-Grafik in der Praxis schlagen, das haben wir uns in den vergangenen Tagen näher anschauen können... [weiterlesen]

Dienstag, 27.01.2026: Erste Leistungsanalysen zum Intel Core Ultra X7 358H

Der Intel Core Ultra X7 358H ist ein High-End-Notebook-Prozessor der neuen Panther-Lake-Generation und repräsentiert eine spannende Positionierung zwischen dem Flaggschiff X9 388H und den günstigeren Core-Ultra-Modellen. Mit 16 Kernen (4 Performance-, 8 Efficiency- und 4 Low-Power-Efficiency-Kerne), bis zu 4,8 GHz Boost-Takt und der integrierten Arc-B390-GPU mit zwölf Xe3-Kernen bietet er eine hohe Grafikleistung bei gleichzeitig ausgezeichneter Energieeffizienz, wie unsere ersten Leistungsanalysen zeigen... [weiterlesen]

Dienstag, 27.01.2026: MSI Prestige 14 Flip AI+ im Test

Das MSI Prestige 14 Flip AI+ kombiniert ein ultraleichtes Design, ein hochwertiges OLED-Display mit hoher Farbraumabdeckung und Intels neuesten Panther-Lake-Prozessoren zu einem vielseitigen Business-Convertible. Das 14-Zoll-Flip-Notebook mit Intel Core Ultra X Series 3 und integrierter Arc-B390-Grafik bietet sich für mobile Professionals, Content-Creator und Geschäftsanwender an, die Flexibilität und Premium-Verarbeitung schätzen. Wir haben das Gerät mit Core Ultra X7 358H, 32 GB RAM und 2 TB SSD als eine der ersten Redaktionen weltweit zum Test erhalten... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.01.2026: Der Ryzen 7 9850X3D im Test

Nach Gerüchten im Herbst des vergangenen Jahres und einer offiziellen Ankündigung zur CES, erscheint nun der Ryzen 7 9850X3D als neues Gaming-Spitzenmodell von AMD. Aus technischer Perspektive tut sich im Vergleich zum ohnehin schon guten Ryzen 7 9800X3D wenig bis nichts. Es handelt sich um gut selektierte Chips, die AMD unter einem neuen Modellnamen verkaufen möchte. Wir haben uns den Achtkerner mit zusätzlichem L3-Cache alias 3D V-Cache genauer angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.01.2025: Macht der 3D V-Cache schnellen RAM überflüssig?

Auf einer Folie zum Ryzen 7 9850X3D (Test) wirbt AMD mit der Tatsache, dass der 3D V-Cache bzw. größere L3-Cache schnelleren Arbeitsspeicher überflüssig macht. Hintergrund dieses Ansatzes sind sicherlich die hohen Preise für Arbeitsspeicher, welche den ein oder anderen DIY-Gamer aktuell davon abhalten, sich ein neues System anzuschaffen... [weiterlesen]

Donnerstag, 29.01.2026: DeepCool Spartacus 360 im Test

Die Spartacus-Serie bietet aktuelle DeepCool-Technologie und richtet sich primär an Nutzer, die zwar keine bunte Beleuchtung brauchen, aber die Vorteile eines Displays auf dem Pumpendeckel schätzen. Wir haben das 360-mm-Modell getestet... [weiterlesen]