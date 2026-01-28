Werbung
Zuletzt hatten wir uns die Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher Mitte Januar 2026 angeschaut. Seitdem hat sich die Lage am Markt kaum entspannt, doch wir wollen heute – Ende Januar 2026 – einen Blick auf die jüngste Entwicklung werfen.
Den Anfang dieser Analyse machten wir am 13. November 2025 mit einem Vergleich zwischen den Preisen zum Erscheinungszeitpunkt der Tests von zwölf Speicherkits und deren späterer Preisentwicklung.
Nach einem deutlichen Preissprung im November 2025 und weiteren Anstiegen bis Anfang Dezember schien sich der Markt zunächst etwas zu beruhigen. Die Preise gingen zwar nicht zurück, doch der Anstieg flachte spürbar ab. Inzwischen sind allerdings vier der zwölf Kits weiterhin nicht erhältlich, was die angespannte Marktsituation auch zum Start ins neue Jahr widerspiegelt.
|Speicherkit
|Preis zum Test
|Preis (13.11.25)
|Preis (26.11.25)
|Preis (04.12.25)
|Preis (12.01.26)
|Preis (28.01.26)
|TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test)
|150 Euro
|320 Euro
|320 Euro
|-
|-
|-
|G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 (Test)
|445 Euro
|1.080 Euro
|1.480 Euro
|2.050 Euro
|1.900 Euro
|2.100 Euro
|Teamgroup T-Create Expert, 2x 16 GB, DDR5-7200, CL34 (Test)
|126 Euro
|330 Euro
|310 Euro
|450 Euro
|-
|650 Euro
|G.Skill Trident Z5 Neo RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000, CL26 (Test)
|210 Euro
|-
|-
|540 Euro
|-
|645 Euro
|G.Skill Trident Z5 CK CUDIMM, 2x 24 GB, DDR5-8200, CL40 (Test)
|250 Euro
|340 Euro
|430 Euro
|520 Euro
|-
|1.250 Euro
|Corsair Vengeance RGB CUDIMM 2x 24 GB, DDR5-8400 CL40 (Test)
|390 Euro
|540 Euro
|430 Euro
|1.000 Euro
|1.080 Euro
|950 Euro
|KLEVV Cras V RGB, 2x 16 GB GB, DDR5-7200 CL34 (Test)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|KLEVV URBANE V RGB, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Teamgroup T-Force XTREEM ARGB, 2x 24 GB, DDR5-8000 CL38 (Test)
|340 Euro
|360 Euro
|360 Euro
|-
|-
|-
|G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000 CL28 (Test)
|160 Euro
|330 Euro
|440 Euro
|470 Euro
|610 Euro
|600 Euro
|G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-8000 CL38 (Test)
|250 Euro
|425 Euro
|470 Euro
|520 Euro
|650 Euro
|625 Euro
|Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance 2x 24 GB, DDR5-6000 CL36 (Test)
|185 Euro
|355 Euro
|455 Euro
|510 Euro
|540 Euro
|765 Euro
Einige Kits sind nun wieder erhältlich, weisen aber auch eine deutliche Preissteigerung auf. Für einige wenige Kits geht der Preis auch leicht zurück. Der generelle Trend aber kennt weiterhin nur eine Richtung.
Laut Geizhalz-Preisvergleich finden sich in den Top10-Suchen weiterhin einige Speicherkits: