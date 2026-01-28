Werbung

Zuletzt hatten wir uns die Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher Mitte Januar 2026 angeschaut. Seitdem hat sich die Lage am Markt kaum entspannt, doch wir wollen heute – Ende Januar 2026 – einen Blick auf die jüngste Entwicklung werfen.

Den Anfang dieser Analyse machten wir am 13. November 2025 mit einem Vergleich zwischen den Preisen zum Erscheinungszeitpunkt der Tests von zwölf Speicherkits und deren späterer Preisentwicklung.

Nach einem deutlichen Preissprung im November 2025 und weiteren Anstiegen bis Anfang Dezember schien sich der Markt zunächst etwas zu beruhigen. Die Preise gingen zwar nicht zurück, doch der Anstieg flachte spürbar ab. Inzwischen sind allerdings vier der zwölf Kits weiterhin nicht erhältlich, was die angespannte Marktsituation auch zum Start ins neue Jahr widerspiegelt.

Einige Kits sind nun wieder erhältlich, weisen aber auch eine deutliche Preissteigerung auf. Für einige wenige Kits geht der Preis auch leicht zurück. Der generelle Trend aber kennt weiterhin nur eine Richtung.

Laut Geizhalz-Preisvergleich finden sich in den Top10-Suchen weiterhin einige Speicherkits: