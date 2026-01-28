Werbung

Nach Gerüchten im Herbst des vergangenen Jahres und einer offiziellen Ankündigung zur CES, erscheint nun der Ryzen 7 9850X3D als neues Gaming-Spitzenmodell von AMD. Aus technischer Perspektive tut sich im Vergleich zum ohnehin schon guten Ryzen 7 9800X3D wenig bis nichts. Es handelt sich um gut selektierte Chips, die AMD unter einem neuen Modellnamen verkaufen möchte. Wir haben uns den Achtkerner mit zusätzlichem L3-Cache alias 3D V-Cache genauer angeschaut.

AMD befindet sich aktuell in einer Art Zwischenphase: Die Ryzen-9000-Prozessoren auf Basis der Zen-5-Architektur bieten für alle Anwendungsbereiche ausreichende Leistung. Gegenüber dem Konkurrenten Intel hat man vor allem mit den X3D-Prozessoren ein heißes Gaming-Eisen im Eisen. Wann mit der nächsten Ryzen-Generation mit Zen-6-Architektur zu rechnen ist, lässt sich aktuell kaum abschätzen. Vor dem Jahreswechsel 2026/27 rechnen wir aber nicht damit.

Der neue Ryzen 7 9850X3D verfeinert im Grund noch einmal das, was AMD in den vergangenen Generationen bis zur Ryzen-9000-Generation entwickelt hat. Mit einem CCD und acht Zen-5-Kernen entgeht man möglichen Problemen im Scheduling. Die Verbesserungen in der Fertigung und Positionierung des Cache-Chips unter dem CCD mit den CPU-Kernen hatten wir bereits mit Erscheinen des Ryzen 7 9800X3D ausführlich beschrieben.

Der Ryzen 7 9850X3 besitzt die gleichen Vorgaben hinsichtlich der TPD, Max Socket Power (PPT) und dem Max Current (EDC) wie auch der Ryzen 7 9800X3D.

Anhand der technischen Daten lässt sich für den Ryzen 7 9850X3D primär ein höherer Boost-Takt ausmachen. 5,6 GHz anstatt wie bisher 5,2 GHz sollen es sein. In welcher Form sich dieser Unterschied in der Praxis zeigen wird, werden die Benchmarks darlegen.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 670 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 515 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 570 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 375 Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 499 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 440 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,5 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein 65 W ? Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 195 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 200 Euro

An dieser Stelle noch einmal: Zwischen dem Ryzen 7 9850X3D und 9800X3D gibt es aufseiten des Chip-Designs, Packaging und der Fertigung keinerlei Unterschiede. Der höhere Boost-Takt wird einzig und allein durch eine entsprechende Selektierung der Chips erreicht. Es ist aber auch zu erwarten, dass die Spannungen etwas höher ausfallen, was auch Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme hat.

Der Preis des Ryzen 7 9850X3D soll bei 499 Euro liegen. Damit läge der Preis etwa 60 Euro über dem aktuellen Straßenpreis des Ryzen 7 9800X3D. Ab morgen ist der Ryzen 7 9850X3D im Handel.

In einem Single- und Multi-Threaded-Test gegenübergestellt zeigt sich, dass der Ryzen 7 9850X3D auf einem Kern arbeitend eben auf 5,6 GHz kommt, während es beim Ryzen 7 9800X3D nur 5,2 GHz sind. Unter Volllast und mit einer Last auf allen Kernen dagegen unterscheiden sich die beiden Prozessoren kaum. 5.175 und ein paar Dutzend Megahertz mehr werden hier von beiden Prozessoren erreicht.

Alle Benchmarks neu erstellt

Für den Test des Ryzen 7 9850X3D und in Vorbereitung auf den Refresh von Arrow Lake haben wir uns dazu entschieden, alle Benchmarks erneut zu erstellen. Damit einher geht zudem, dass wir das BIOS aller Plattformen auf den aktuellen Stand gebracht haben. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr auf der nächsten Seite.