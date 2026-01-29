Werbung

Die Spartacus-Serie bietet aktuelle DeepCool-Technologie und richtet sich primär an Nutzer, die zwar keine bunte Beleuchtung brauchen, aber die Vorteile eines Displays auf dem Pumpendeckel schätzen. Wir haben das 360-mm-Modell getestet.

Der Sklavenaufstand des Spartacus wurde letztlich zwar niedergeschlagen. Eine verheerende Niederlage hatte DeepCool bei der Benennung der Spartacus-Serie aber sicher nicht vor Augen. Vielleicht wollte man eher den rebellischen Geist einfangen, der dem aufständischen Gladiatoren nachgesagt wird. In gewisser Weise stemmt man sich mit den AiO-Kühlungen der Spartacus-Serie zumindest gegen den Zeitgeist. Denn von den sonst üblichen RGB-Lüftern ist bei diesen AiO-Kühlungen nichts zu sehen. Die Optik wird vielmehr von einem wertig wirkenden Pumpendeckel mit Metallgehäuse und einem relativ großzügigen 3,4-Zoll-Display geprägt. Das IPS-Panel zeigt Statusinformationen, Grafiken, Animationen oder Videos an.

Auch bei der Montage des Kühlers bricht DeepCool mit den üblichen Lösungen. Denn die Montagebolzen werden hinter dem Mainboard verschraubt. Zudem wird mit den Spartacus-Modellen gleich ein Controller mitgeliefert, der die Steuerung der AiO-Kühlung vereinfachen soll. Innerhalb der Serie gibt es aktuell zwei Modelle: die von uns getestete Spartacus 360 und die Spartacus 420 mit großem 420-mm-Radiator.

Die UVP der DeepCool Spartacus 360 wird mit 184,99 Euro angegeben. Im Preisvergleich wird die AiO-Kühlung zwar bereits gelistet, zum Testzeitpunkt ist sie aber noch nicht lieferbar.

DeepCool liefert die AiO-Kühlung mit Anleitung, Garantiehinweisen, dem Montagematerial, einem Controller und diversen Kabeln aus. Auch das magnetisch haltende Displaymodul ist bei Auslieferung nicht vormontiert, sondern Teil des Zubehörs.