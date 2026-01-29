News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#DeepCool #Spartacus-360 #AiO-Kuehlung #Kuehlung #Display #review #Test

DeepCool Spartacus 360 im Test

Funktionaler Look trifft auf 3,4-Zoll-Display

Portrait des Authors


Seite 1: DeepCool Spartacus 360 im Test: Funktionaler Look trifft auf 3,4-Zoll-Display
Seite 1: DeepCool Spartacus 360 im Test: Funktionaler Look trifft auf 3,4-Zoll-Display Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
3

Werbung

Die Spartacus-Serie bietet aktuelle DeepCool-Technologie und richtet sich primär an Nutzer, die zwar keine bunte Beleuchtung brauchen, aber die Vorteile eines Displays auf dem Pumpendeckel schätzen. Wir haben das 360-mm-Modell getestet.

Der Sklavenaufstand des Spartacus wurde letztlich zwar niedergeschlagen. Eine verheerende Niederlage hatte DeepCool bei der Benennung der Spartacus-Serie aber sicher nicht vor Augen. Vielleicht wollte man eher den rebellischen Geist einfangen, der dem aufständischen Gladiatoren nachgesagt wird. In gewisser Weise stemmt man sich mit den AiO-Kühlungen der Spartacus-Serie zumindest gegen den Zeitgeist. Denn von den sonst üblichen RGB-Lüftern ist bei diesen AiO-Kühlungen nichts zu sehen. Die Optik wird vielmehr von einem wertig wirkenden Pumpendeckel mit Metallgehäuse und einem relativ großzügigen 3,4-Zoll-Display geprägt. Das IPS-Panel zeigt Statusinformationen, Grafiken, Animationen oder Videos an.

Auch bei der Montage des Kühlers bricht DeepCool mit den üblichen Lösungen. Denn die Montagebolzen werden hinter dem Mainboard verschraubt. Zudem wird mit den Spartacus-Modellen gleich ein Controller mitgeliefert, der die Steuerung der AiO-Kühlung vereinfachen soll. Innerhalb der Serie gibt es aktuell zwei Modelle: die von uns getestete Spartacus 360 und die Spartacus 420 mit großem 420-mm-Radiator.

DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360
DeepCool Spartacus 360

Die UVP der DeepCool Spartacus 360 wird mit 184,99 Euro angegeben. Im Preisvergleich wird die AiO-Kühlung zwar bereits gelistet, zum Testzeitpunkt ist sie aber noch nicht lieferbar.

DeepCool Spartacus 360

DeepCool liefert die AiO-Kühlung mit Anleitung, Garantiehinweisen, dem Montagematerial, einem Controller und diversen Kabeln aus. Auch das magnetisch haltende Displaymodul ist bei Auslieferung nicht vormontiert, sondern Teil des Zubehörs. 

Spezifikationen
KühlernameDeepCool Spartacus 360
Kaufpreis 184,99 Euro (UVP)
Homepage www.deepcool.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 402 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 41 cm lang
Serienbelüftung 3x 120 mm, 500 - 2.500 U/min (±10%)
Sockel AMD: AM4, AM5
Intel: LGA 1851, 1700
Garantiedauerfünf Jahre
Quellen und weitere Links
#DeepCool
#Spartacus-360
#AiO-Kuehlung
#Kuehlung
#Display
#review
#Test
KOMMENTARE (3) VGWort
Back to top