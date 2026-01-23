Werbung
Das neue Jahr 2026 beginnen wir bei den Mainboard-Tests mit einem Format, das viele in die Nische rücken und das dennoch von einigen PC-Usern favorisiert wird. Die Rede ist vom Micro-ATX-Format, einem Spagat zwischen dem ganz kleinen und kompakten Mini-ITX- und dem klassischen großen ATX-Format, das mehr Platz für zusätzliche Komponenten bietet. Von ASUS schauen wir uns das B850M-Plus WiFi7 aus der TUF-Gaming-Reihe an. Für die meisten Anwender reicht der B850-Chipsatz völlig aus und sie benötigen (noch) kein USB4. Kann das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für 238 Euro überzeugen? Wir klären es in diesem Test.
Mit etwas unterhalb von 240 Euro dürfte das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für einige Interessenten eine gute Wahl darstellen. AMDs B850-Chipsatz - bestehend aus dem Promontory21-Chip - stellt für die meisten Nutzer eine vollkommen ausreichende Basis dar. USB4 wird von AMD auf dieser Grundlage nicht verpflichtend, und so können die 24 PCIe-5.0-Lanes der Ryzen-7000/9000-optimal verteilt werden, zumindest theoretisch. Um zum TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 zurückzukehren, kann neben einer dedizierten Grafikkarte immerhin noch eine PCIe-x1-Erweiterungskarte nachgerüstet werden. Doch schauen wir uns die Micro-ATX-Platine nun einmal im Detail an.
Farblich macht ASUS keine Experimente und vertraut zumindest bei dieser Version auf ein schwarzes PCB. Abseits der beiden grauen DDR5-UDIMM-Bänke, die sich zu den beiden schwarzen Bänken gesellen, ist auch der Rest in Schwarz gehalten. Fehlen dürfen jedoch nicht die gelben Farbakzente, passend zum TUF-Gaming-Design. Wer stattdessen eine weiße Version bevorzugt, kann beruhigt sein, denn ASUS bietet mit dem TUF Gaming B850M-Plus WiFi W die baugleiche Platine in heller Optik an.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|ASUS
TUF Gaming B850M-Plus WiFi7
|Mainboard-Format
|Micro-ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
|VRM-Ausstattung
|17 Phasen (14+2+1)
Spannungswandler:
14x Alpha & Omega AOZ53071QI (VCore, 80A)
2x Alpha & Omega AOZ53071QI (SoC, 80A)
1x Alpha & Omega AOZ53071QI (Misc, 80A)
PWM-Controller:
1x ASP2308 (max. 8 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE, max. 2 Phasen, für Misc)
|Preis
|ab 236 Euro
|Webseite
|ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC)
|Speicherausbau
|max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x1 über B850
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6GBit/s über AMD B850
Ryzen 7000/9000:
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
Ryzen 8700/8600/8400:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
Ryzen 8500/8300:
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2
AMD B850:
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850
|USB
|CPU/ASM1074:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
4x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
7x USB 2.0 (4x extern, 3x intern)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,4 GBit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125D)
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC1220P Codec
3x 3,5 mm Audio-Jacks
|LED-Beleuchtung
|3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin Chassis-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Kipp-Mechanik
Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- Sicherheitsinformationen
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- sieben Kabelbinder
- zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben
- zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
- TUF-Gaming-Sticker
Besonders umfangreich fällt das Zubehör nicht aus. ASUS legt einen Quick-Start-Guide bei, das umfangreiche Handbuch kann dagegen nur über ASUS' Webseite bezogen werden. Es liegen außerdem zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne, etwas M.2-Zubehör und einige TUF-Gaming-Sticker bei.