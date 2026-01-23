News
TEST
Gute Effizienz und ohne Lane-Sharing

ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 im Test

Portrait des Authors


9

Das neue Jahr 2026 beginnen wir bei den Mainboard-Tests mit einem Format, das viele in die Nische rücken und das dennoch von einigen PC-Usern favorisiert wird. Die Rede ist vom Micro-ATX-Format, einem Spagat zwischen dem ganz kleinen und kompakten Mini-ITX- und dem klassischen großen ATX-Format, das mehr Platz für zusätzliche Komponenten bietet. Von ASUS schauen wir uns das B850M-Plus WiFi7 aus der TUF-Gaming-Reihe an. Für die meisten Anwender reicht der B850-Chipsatz völlig aus und sie benötigen (noch) kein USB4. Kann das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für 238 Euro überzeugen? Wir klären es in diesem Test.

Mit etwas unterhalb von 240 Euro dürfte das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für einige Interessenten eine gute Wahl darstellen. AMDs B850-Chipsatz - bestehend aus dem Promontory21-Chip - stellt für die meisten Nutzer eine vollkommen ausreichende Basis dar. USB4 wird von AMD auf dieser Grundlage nicht verpflichtend, und so können die 24 PCIe-5.0-Lanes der Ryzen-7000/9000-optimal verteilt werden, zumindest theoretisch. Um zum TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 zurückzukehren, kann neben einer dedizierten Grafikkarte immerhin noch eine PCIe-x1-Erweiterungskarte nachgerüstet werden. Doch schauen wir uns die Micro-ATX-Platine nun einmal im Detail an.

ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7

Farblich macht ASUS keine Experimente und vertraut zumindest bei dieser Version auf ein schwarzes PCB. Abseits der beiden grauen DDR5-UDIMM-Bänke, die sich zu den beiden schwarzen Bänken gesellen, ist auch der Rest in Schwarz gehalten. Fehlen dürfen jedoch nicht die gelben Farbakzente, passend zum TUF-Gaming-Design. Wer stattdessen eine weiße Version bevorzugt, kann beruhigt sein, denn ASUS bietet mit dem TUF Gaming B850M-Plus WiFi W die baugleiche Platine in heller Optik an.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 ASUS
TUF Gaming B850M-Plus WiFi7
Mainboard-Format Micro-ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)

Spannungswandler:
14x Alpha & Omega AOZ53071QI (VCore, 80A)
2x Alpha & Omega AOZ53071QI (SoC, 80A)
1x Alpha & Omega AOZ53071QI (Misc, 80A)

PWM-Controller:
1x ASP2308 (max. 8 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672JE, max. 2 Phasen, für Misc)
Preis
 ab 236 Euro
Webseite ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 4.0 x1 über B850
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B850

Ryzen 7000/9000:
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

Ryzen 8700/8600/8400:
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

Ryzen 8500/8300:
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2

AMD B850:
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850
USB CPU/ASM1074:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
4x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
7x USB 2.0 (4x extern, 3x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,4 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125D)
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC1220P Codec
3x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
3x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Kipp-Mechanik

Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
oben links: CPU-OC; unten links: RAM-OC (XMP); unten rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7
Die USB-3.2-Gen2x2-Performance über den B850-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den B850-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den ASM1074 (CPU)
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den B850-Chipsatz
Die SATA-Performance über den B850-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 4.0 x4
Die M.2-Performance über den B850-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Start-Guide
  • Sicherheitsinformationen
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • sieben Kabelbinder
  • zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben
  • zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • TUF-Gaming-Sticker
ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7

Besonders umfangreich fällt das Zubehör nicht aus. ASUS legt einen Quick-Start-Guide bei, das umfangreiche Handbuch kann dagegen nur über ASUS' Webseite bezogen werden. Es liegen außerdem zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne, etwas M.2-Zubehör und einige TUF-Gaming-Sticker bei.

Quellen und weitere Links
