Das neue Jahr 2026 beginnen wir bei den Mainboard-Tests mit einem Format, das viele in die Nische rücken und das dennoch von einigen PC-Usern favorisiert wird. Die Rede ist vom Micro-ATX-Format, einem Spagat zwischen dem ganz kleinen und kompakten Mini-ITX- und dem klassischen großen ATX-Format, das mehr Platz für zusätzliche Komponenten bietet. Von ASUS schauen wir uns das B850M-Plus WiFi7 aus der TUF-Gaming-Reihe an. Für die meisten Anwender reicht der B850-Chipsatz völlig aus und sie benötigen (noch) kein USB4. Kann das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für 238 Euro überzeugen? Wir klären es in diesem Test.

Mit etwas unterhalb von 240 Euro dürfte das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für einige Interessenten eine gute Wahl darstellen. AMDs B850-Chipsatz - bestehend aus dem Promontory21-Chip - stellt für die meisten Nutzer eine vollkommen ausreichende Basis dar. USB4 wird von AMD auf dieser Grundlage nicht verpflichtend, und so können die 24 PCIe-5.0-Lanes der Ryzen-7000/9000-optimal verteilt werden, zumindest theoretisch. Um zum TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 zurückzukehren, kann neben einer dedizierten Grafikkarte immerhin noch eine PCIe-x1-Erweiterungskarte nachgerüstet werden. Doch schauen wir uns die Micro-ATX-Platine nun einmal im Detail an.

Farblich macht ASUS keine Experimente und vertraut zumindest bei dieser Version auf ein schwarzes PCB. Abseits der beiden grauen DDR5-UDIMM-Bänke, die sich zu den beiden schwarzen Bänken gesellen, ist auch der Rest in Schwarz gehalten. Fehlen dürfen jedoch nicht die gelben Farbakzente, passend zum TUF-Gaming-Design. Wer stattdessen eine weiße Version bevorzugt, kann beruhigt sein, denn ASUS bietet mit dem TUF Gaming B850M-Plus WiFi W die baugleiche Platine in heller Optik an.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)



Spannungswandler:

14x Alpha & Omega AOZ53071QI (VCore, 80A)

2x Alpha & Omega AOZ53071QI (SoC, 80A)

1x Alpha & Omega AOZ53071QI (Misc, 80A)



PWM-Controller:

1x ASP2308 (max. 8 Phasen, für VCore und SoC)

1x RichTek RT3672JE, max. 2 Phasen, für Misc) Preis

ab 236 Euro Webseite ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 4.0 x1 über B850

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B850



Ryzen 7000/9000:

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



Ryzen 8700/8600/8400:

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



Ryzen 8500/8300:

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2



AMD B850:

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 USB CPU/ASM1074:

4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

4x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

7x USB 2.0 (4x extern, 3x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,4 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125D)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220P Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Kipp-Mechanik



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

Sicherheitsinformationen

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

sieben Kabelbinder

zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben

zwei M.2-Gummi-Abstandshalter

TUF-Gaming-Sticker

Besonders umfangreich fällt das Zubehör nicht aus. ASUS legt einen Quick-Start-Guide bei, das umfangreiche Handbuch kann dagegen nur über ASUS' Webseite bezogen werden. Es liegen außerdem zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne, etwas M.2-Zubehör und einige TUF-Gaming-Sticker bei.