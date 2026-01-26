Werbung

Das ASUS Zenbook Duo (2026) vereint zwei hochwertige OLED-Bildschirme mit kompakter Bauweise und moderner Hardware-Ausstattung zu einem vielseitigen Kreativ-Gerät. Das 14-Zoll-Dual-Screen-Notebook mit Intel Core Ultra X9 388H und Arc B390 ist sowohl für professionelle Content-Creator als auch für produktives Multitasking eine interessante Alternative zu klassischen Ultrabooks. Wir haben die Top-Konfiguration mit 32 GB RAM und 2 TB SSD zum Test erhalten.

Auf der CES 2026 im Januar präsentierte ASUS mit dem Zenbook Duo (2026) eine umfassend überarbeitete Version eines seiner Dual-Screen-Ultrabooks. Das Highlight ist die neue Scharnier-Technik, die den Spalt zwischen den beiden 14-Zoll-Displays um 70 % reduziert – von 27,8 mm auf nur noch 8,28 mm. Dadurch entsteht eine nahezu nahtlose Arbeitsfläche von knapp 20 Zoll effektiver Displaygröße. In einem nur 17,2 mm dünnen Vollmetallgehäuse mit hochwertiger Ceraluminium-Beschichtung stecken ein Intel Core Ultra X9 388H und die neue integrierte Intel Arc B390. Diese bietet Gaming-Performance, die bisherigen Generationen deutlich überlegen ist. Dazu kommen 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine mit 2 TB bestückbare NVMe-Gen4-SSD.

Die beiden Bildschirme sind ASUS-Lumina-Pro-OLED-Panels mit einer 3K-Auflösung von 2.880 x 1.800 Bildpunkten pro Screen. Beide Panels arbeiten mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und erreichen Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.000 Nits für HDR-Inhalte. Die Panels sind nur leicht spiegelnd, bieten 100 % DCI-P3-Abdeckung und sind Dolby‑Vision‑zertifiziert. Das Design ist elegant und zurückhaltend mit matter schwarzer Oberfläche und minimalistischen Akzenten, nur die Tastenbeleuchtung bringt etwas Farbe ins Spiel. Zusätzlich ist ein drahtloses Tastatur-Dock mit magnetischer Ladetechnik vorhanden.

Der Dual-Screen-Ansatz erweitert das Nutzungserlebnis: im klassischen Laptop-Modus mit aufgelegter Tastatur, bei vollflächigem Dual-Screen-Betrieb, in vertikaler Desktop-Ansicht oder im flachen Sharing-Modus für Präsentationen – das Zenbook Duo lässt sich flexibel zwischen verschiedenen Szenarien umschalten. Damit wird auf dem Papier erneut eine interessante Mischung geschaffen.

Für unseren Test, aber auch die ersten Leistungsanalysen zu Panther Lake haben wir von Intel leihweise das Spitzenmodell des ASUS Zenbook Duo UX8407AA bereitgestellt bekommen, welches im Laufe des ersten Quartals verfügbar sein wird. Rund 2.600 Euro müssen dafür dann über den virtuellen Ladentresen geschoben werden, wobei günstigere Konfigurationen ab rund 2.300 Euro erhältlich sein werden.

Ob das ASUS Zenbook Duo (2026) seine Versprechungen in der Praxis erfüllt, zeigen unsere ausführlichen Messungen und Tests auf den nachfolgenden Seiten dieses Hardwareluxx-Artikels.

Preise und Verfügbarkeit ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN261X, Core Ultra X9 388H, 32GB RAM, 2TB SSD, DE Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.599,00 EUR Zeigen >>