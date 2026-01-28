Auf einer Folie zum Ryzen 7 9850X3D (Test) wirbt AMD mit der Tatsache, dass der 3D V-Cache bzw. größere L3-Cache schnelleren Arbeitsspeicher überflüssig macht. Hintergrund dieses Ansatzes sind sicherlich die hohen Preise für Arbeitsspeicher, welche den ein oder anderen DIY-Gamer aktuell davon abhalten, sich ein neues System anzuschaffen.

Dieses Phänomen ist aber kein Neues. Bereits bei vorherigen Tests ist aufgefallen, dass die X3D-Prozessoren vom Betrieb mit XMP-Speicher bei 6.000 MT/s und Timings von CL30-36-36-76 weniger profitieren, als dies bei anderen Modellen der Fall ist.

Wir haben aus den Benchmarks die aktuellen Ryzen-9000- und jeweils ein Modell aus der Ryzen-7000-Serie mit und ohne zusätzlichen Cache gegenübergestellt und können uns dabei anschauen, welche Modelle besonders stark von einem schnelleren Arbeitsspeicher profitieren. Dabei sei angemerkt, dass die Ryzen-9000-Prozessoren bereits mit DDR5-5600 CL40 laufen und wir dies mit DDR5-6000 CL30 vergleichen. Für die Ryzen-7000-Prozessoren sind es DDR5-5200 CL40 gegen DDR5-6000 CL30.

Die Ryzen-9000-Prozessoren profitieren vom schnelleren Speicher mehr, als dies für die Ryzen-9000X3D-Modelle der Fall ist. Deutlich wird dies auch beim Vergleich des Ryzen 7 7700X (+ 8,8 %) mit dem Ryzen 7 7800X3D (+ 1,5 %).

AMD aber vergleicht einen Betrieb mit DDR5-4800 (ohne Angabe der Timings) und führt hier eben das Argument an, dass dieser langsamere Speicher vermutlich günstiger erhältlich ist, als dies für ein Kit DDR5-6000 mit niedrigen Timings der Fall ist.

Ohne Angabe der weiteren technischen Daten oder eine Auflösung gibt AMD ein Plus von 0,2 bis 1,6 % für den Betrieb mit dem schnelleren Speicher an. Von DDR5-5600 CL40 zu DDR5-6000 CL30 sehen wir aber bereits größere Unterschiede.

Morgen werden wir eigene Benchmarks zum Ryzen 7 9850X3D mit DDR5-4800 machen und diese gegen den Einsatz mit schnellerem Arbeitsspeicher vergleichen.

2x 16 GB DDR5-4800 CL40 kosten aktuell ab 390 Euro. Solche mit DDR5-6000 ab CL36 sind bereits ab 360 Euro zu bekommen. Einen preislichen Vorteil der langsameren Kits ist demnach nicht zu erkennen. Widersprüchlich ist AMDs Marketing auch dahingehend, dass in der Vergangenheit und mit Erscheinen der AM5-Plattform durchgängig mit EXPO-Profilen für 6.000 MT/s und niedrigen Timings geworben wurde.

Update: Benchmarks mit 4.800 MT/s und Single-Channel

Wir haben den Ryzen 7 9850X3D mit DDR5-4800 und DDR5-5600 im Single-Channel-Betrieb durch einige synthetische Benchmarks sowie die Gaming-Benchmarks geschickt, um zu untersuchen, welchen Einfluss der Arbeitsspeicher auf die Leistung hat.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Lesedurchsatz AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 59041XX AMD Ryzen 7 9850X3D 57906XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 52033XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 39893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 81168XX AMD Ryzen 7 9850X3D 72889XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 63388XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 37305XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 54007XX AMD Ryzen 7 9850X3D 53842XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 47851XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 35382XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Latenz AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 76.2XX AMD Ryzen 7 9850X3D 86XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 86.3XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 93.6XX ns Weniger ist besser

Y-Chruncher nT (500M) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 8.475XX AMD Ryzen 7 9850X3D 8.51XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 9.163XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 10.684XX Sekunden Weniger ist besser

In den synthetischen Benchmarks sind die Unterschiede durch die unterschiedlichen Transferraten schon deutlich, der Single-Channel-Betrieb macht aber noch einmal einen größeren Unterschied. Weitere Anwendungen haben wir nur kurz angetestet. Die Rendering-Benchmarks zeigen keinerlei Unterschied, was auch für viele weitere Compute-Anwendungen gilt. Speicherintensive Anwendungen (wie eben der Y-Cruncher) sind aber von der Speicherbandbreite abhängig und hier zeigen sich eben auch Unterschiede in der Leistung.

Gaming-Benchmarks

Und wie steht es um die Spiele-Leistung?

Anno 1800 720p (sehr hoch) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 248.2XX 159.5XX AMD Ryzen 7 9850X3D 245.1XX 172.8XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 221.3XX 134.5XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 214.8XX 124.1XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

ARC Raiders 720p (Hoch, DLSS: Qualität, GI: Statisch) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 347.8XX 302.9XX AMD Ryzen 7 9850X3D 347.1XX 282.8XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 336.6XX 279.2XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 330.9XX 262.3XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Baldur's Gate 3 720p (Vulkan, Ultra, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 7 9850X3D 486XX 324.8XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 484.6XX 325XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 483.8XX 303.7XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 478.4XX 225.3XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Counter-Strike 2 720p (Sehr hoch) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 397.5XX 167.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D 397.1XX 166.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 396.2XX 166.4XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 394.4XX 165.2XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 720p (RT: Niedrig, DLSS: Leistung) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 229.1XX 135.9XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 227.7XX 136.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D 226.5XX 137.4XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 224.8XX 131.4XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

F1 2025 720p (Mittel, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 404.4XX 280.3XX AMD Ryzen 7 9850X3D 404XX 283.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 399.5XX 248.3XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 397.8XX 272.4XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Frostpunk 2 720p (Hoch, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 239.5XX 172.4XX AMD Ryzen 7 9850X3D 239.2XX 162.6XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 239.1XX 156.6XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 237.9XX 170.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Marvels Spider-Man: Miles Morales 720p (Sehr hoch, Raytracing. Sehr Hoch, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 195.5XX 126.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D 192XX 149.3XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 184.6XX 121.3XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 182.7XX 122.8XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Starfield 1080p (Hoch, DLSS: Qualität) AMD Ryzen 7 9850X3D 205.5XX 167.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-6000) 205.5XX 167.1XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-4800) 201.8XX 162.7XX AMD Ryzen 7 9850X3D (DDR5-5600 Single-Channel) 200.1XX 159.1XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Je nach Spiel können die Auswirkungen mal weniger und mal stärker auffällig sein. Anno 1800 zeigt die größten Ausschläge, aber auch in Marvels Spider-Man: Miles Morales oder ARC Raiders sind diese deutlich. In den meisten Spielen aber sind die Unterschiede gar nicht so groß und liegen deutlich im unteren, einstelligen Prozentbereich.

Ein Ryzen-9000X3D-Prozessor lässt sich durchaus mit nur einem DDR5-Speicherriegel betreiben, ohne dabei auf das Leistungsniveau älterer AM4-Plattformen abzufallen. Dies liegt vor allem daran, dass DDR5 bereits auf Modulebene mit zwei Sub-Kanälen arbeitet. Zwar entstehen je nach Anwendung und Spieltitel durchaus Leistungseinbußen, vor allem für den Single-Channel-Betrieb, doch angesichts der deutlich gestiegenen DDR5-Preise stellt dies eine praktische Alternative dar. Besonders für Nutzer, die von älteren Plattformen wie Intel LGA1151 auf AM5 mit 3D V-Cache wechseln möchten, bietet sich diese Konfiguration als Kompromiss zwischen Leistung und Kosten an. Der Grund liegt darin, dass selbst eine aktuelle AM5-X3D-Plattform mit nur einem Speichermodul immer noch erheblich schneller arbeitet als ältere DDR4-Systeme, da die Prozessor-Generationen einfach zu große Sprünge gemacht haben.

Empfehlungen

Wer noch ein gutes DDR4-System mit 16 oder 32 GB Arbeitsspeicher hat, der sollte sich aufgrund der aktuellen Situation in Geduld üben und muss ja nicht unbedingt wechseln. Wer aber aufgrund eines Defektes oder weil die Anschaffung eines neuen Systems einfach alternativlos ist, nun sofort auf die aktuelle Plattform umsteigen möchte, für den kann der Kauf eines langsameren Kits oder der Single-Channel-Betrieb eine Alternative sein.

Eine Ausnahmesituation kann eben auch seltsame Entscheidungen rechtfertigen. Ein Ryzen 7 9800X3D ist bereits ab 440 Euro zu bekommen, ein gut ausgestattetes Mainboard kostet auch kein Vermögen, nur schlägt dann eben der sonst empfohlene Speicher mit DDR5-6000 CL30 mit mehr als 400 Euro doch eine gewisse Kerbe ins Budget. Man könnte hier nun schlicht sagen: "Na dann spar eben noch einen Monat!" Für denjenigen, der sein Geld für das Gaming-System mühsam beisammenhält, ist dieser sicherlich gut gemeinte Rat aber auch wenig hilfreich.

