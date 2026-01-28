News
TEST
Nachgeforscht

Macht der 3D V-Cache schnellen RAM überflüssig?

Portrait des Authors


Macht der 3D V-Cache schnellen RAM überflüssig?
28

Auf einer Folie zum Ryzen 7 9850X3D (Test) wirbt AMD mit der Tatsache, dass der 3D V-Cache bzw. größere L3-Cache schnelleren Arbeitsspeicher überflüssig macht. Hintergrund dieses Ansatzes sind sicherlich die hohen Preise für Arbeitsspeicher, welche den ein oder anderen DIY-Gamer aktuell davon abhalten, sich ein neues System anzuschaffen.

Dieses Phänomen ist aber kein Neues. Bereits bei vorherigen Tests ist aufgefallen, dass die X3D-Prozessoren vom Betrieb mit XMP-Speicher bei 6.000 MT/s und Timings von CL30-36-36-76 weniger profitieren, als dies bei anderen Modellen der Fall ist.

Wir haben aus den Benchmarks die aktuellen Ryzen-9000- und jeweils ein Modell aus der Ryzen-7000-Serie mit und ohne zusätzlichen Cache gegenübergestellt und können uns dabei anschauen, welche Modelle besonders stark von einem schnelleren Arbeitsspeicher profitieren. Dabei sei angemerkt, dass die Ryzen-9000-Prozessoren bereits mit DDR5-5600 CL40 laufen und wir dies mit DDR5-6000 CL30 vergleichen. Für die Ryzen-7000-Prozessoren sind es DDR5-5200 CL40 gegen DDR5-6000 CL30.

Gegenüberstellung der Leistung
CPU-Modell Leistungsplus mit schnellem Speicher
Ryzen 9 9950X3D (Test) + 2,6 %
Ryzen 7 9850X3D (Test) + 0,4 %
Ryzen 7 9800X3D (Test) + 0,8 %


Ryzen 9 9950X (Test) + 5,4 %
Ryzen 7 9700X (Test) + 2,4 %
Ryzen 5 9600X (Test) + 4,9 %


Ryzen 7 7800X3D (Test) + 1,5 %
Ryzen 7 7700X (Test) + 8,8 %

Die Ryzen-9000-Prozessoren profitieren vom schnelleren Speicher mehr, als dies für die Ryzen-9000X3D-Modelle der Fall ist. Deutlich wird dies auch beim Vergleich des Ryzen 7 7700X (+ 8,8 %) mit dem Ryzen 7 7800X3D (+ 1,5 %).

AMD aber vergleicht einen Betrieb mit DDR5-4800 (ohne Angabe der Timings) und führt hier eben das Argument an, dass dieser langsamere Speicher vermutlich günstiger erhältlich ist, als dies für ein Kit DDR5-6000 mit niedrigen Timings der Fall ist.

Ohne Angabe der weiteren technischen Daten oder eine Auflösung gibt AMD ein Plus von 0,2 bis 1,6 % für den Betrieb mit dem schnelleren Speicher an. Von DDR5-5600 CL40 zu DDR5-6000 CL30 sehen wir aber bereits größere Unterschiede.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Morgen werden wir eigene Benchmarks zum Ryzen 7 9850X3D mit DDR5-4800 machen und diese gegen den Einsatz mit schnellerem Arbeitsspeicher vergleichen.

2x 16 GB DDR5-4800 CL40 kosten aktuell ab 390 Euro. Solche mit DDR5-6000 ab CL36 sind bereits ab 360 Euro zu bekommen. Einen preislichen Vorteil der langsameren Kits ist demnach nicht zu erkennen. Widersprüchlich ist AMDs Marketing auch dahingehend, dass in der Vergangenheit und mit Erscheinen der AM5-Plattform durchgängig mit EXPO-Profilen für 6.000 MT/s und niedrigen Timings geworben wurde.

Update: Benchmarks mit 4.800 MT/s und Single-Channel

Wir haben den Ryzen 7 9850X3D mit DDR5-4800 und DDR5-5600 im Single-Channel-Betrieb durch einige synthetische Benchmarks sowie die Gaming-Benchmarks geschickt, um zu untersuchen, welchen Einfluss der Arbeitsspeicher auf die Leistung hat.

Synthetische Benchmarks

AIDA64

Lesedurchsatz

59041XX
57906XX
52033XX
39893XX
MB/s
Mehr ist besser

AIDA64

Schreibdurchsatz

81168XX
72889XX
63388XX
37305XX
MB/s
Mehr ist besser

AIDA64

Kopierdurchsatz

54007XX
53842XX
47851XX
35382XX
MB/s
Mehr ist besser

AIDA64

Latenz

76.2XX
86XX
86.3XX
93.6XX
ns
Weniger ist besser

Y-Chruncher

nT (500M)

8.475XX
8.51XX
9.163XX
10.684XX
Sekunden
Weniger ist besser

In den synthetischen Benchmarks sind die Unterschiede durch die unterschiedlichen Transferraten schon deutlich, der Single-Channel-Betrieb macht aber noch einmal einen größeren Unterschied. Weitere Anwendungen haben wir nur kurz angetestet. Die Rendering-Benchmarks zeigen keinerlei Unterschied, was auch für viele weitere Compute-Anwendungen gilt. Speicherintensive Anwendungen (wie eben der Y-Cruncher) sind aber von der Speicherbandbreite abhängig und hier zeigen sich eben auch Unterschiede in der Leistung.

Gaming-Benchmarks

Und wie steht es um die Spiele-Leistung?

Anno 1800

720p (sehr hoch)

248.2XX
159.5XX
245.1XX
172.8XX
221.3XX
134.5XX
214.8XX
124.1XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

ARC Raiders

720p (Hoch, DLSS: Qualität, GI: Statisch)

347.8XX
302.9XX
347.1XX
282.8XX
336.6XX
279.2XX
330.9XX
262.3XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Baldur's Gate 3

720p (Vulkan, Ultra, DLSS: Qualität)

486XX
324.8XX
484.6XX
325XX
483.8XX
303.7XX
478.4XX
225.3XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Counter-Strike 2

720p (Sehr hoch)

397.5XX
167.1XX
397.1XX
166.1XX
396.2XX
166.4XX
394.4XX
165.2XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Cyberpunk 2077

720p (RT: Niedrig, DLSS: Leistung)

229.1XX
135.9XX
227.7XX
136.1XX
226.5XX
137.4XX
224.8XX
131.4XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

F1 2025

720p (Mittel, DLSS: Qualität)

404.4XX
280.3XX
404XX
283.1XX
399.5XX
248.3XX
397.8XX
272.4XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Frostpunk 2

720p (Hoch, DLSS: Qualität)

239.5XX
172.4XX
239.2XX
162.6XX
239.1XX
156.6XX
237.9XX
170.5XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Marvels Spider-Man: Miles Morales

720p (Sehr hoch, Raytracing. Sehr Hoch, DLSS: Qualität)

195.5XX
126.1XX
192XX
149.3XX
184.6XX
121.3XX
182.7XX
122.8XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Starfield

1080p (Hoch, DLSS: Qualität)

205.5XX
167.1XX
205.5XX
167.1XX
201.8XX
162.7XX
200.1XX
159.1XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Je nach Spiel können die Auswirkungen mal weniger und mal stärker auffällig sein. Anno 1800 zeigt die größten Ausschläge, aber auch in Marvels Spider-Man: Miles Morales oder ARC Raiders sind diese deutlich. In den meisten Spielen aber sind die Unterschiede gar nicht so groß und liegen deutlich im unteren, einstelligen Prozentbereich.

Ein Ryzen-9000X3D-Prozessor lässt sich durchaus mit nur einem DDR5-Speicherriegel betreiben, ohne dabei auf das Leistungsniveau älterer AM4-Plattformen abzufallen. Dies liegt vor allem daran, dass DDR5 bereits auf Modulebene mit zwei Sub-Kanälen arbeitet. Zwar entstehen je nach Anwendung und Spieltitel durchaus Leistungseinbußen, vor allem für den Single-Channel-Betrieb, doch angesichts der deutlich gestiegenen DDR5-Preise stellt dies eine praktische Alternative dar. Besonders für Nutzer, die von älteren Plattformen wie Intel LGA1151 auf AM5 mit 3D V-Cache wechseln möchten, bietet sich diese Konfiguration als Kompromiss zwischen Leistung und Kosten an. Der Grund liegt darin, dass selbst eine aktuelle AM5-X3D-Plattform mit nur einem Speichermodul immer noch erheblich schneller arbeitet als ältere DDR4-Systeme, da die Prozessor-Generationen einfach zu große Sprünge gemacht haben.

Empfehlungen

Wer noch ein gutes DDR4-System mit 16 oder 32 GB Arbeitsspeicher hat, der sollte sich aufgrund der aktuellen Situation in Geduld üben und muss ja nicht unbedingt wechseln. Wer aber aufgrund eines Defektes oder weil die Anschaffung eines neuen Systems einfach alternativlos ist, nun sofort auf die aktuelle Plattform umsteigen möchte, für den kann der Kauf eines langsameren Kits oder der Single-Channel-Betrieb eine Alternative sein.

Eine Ausnahmesituation kann eben auch seltsame Entscheidungen rechtfertigen. Ein Ryzen 7 9800X3D ist bereits ab 440 Euro zu bekommen, ein gut ausgestattetes Mainboard kostet auch kein Vermögen, nur schlägt dann eben der sonst empfohlene Speicher mit DDR5-6000 CL30 mit mehr als 400 Euro doch eine gewisse Kerbe ins Budget. Man könnte hier nun schlicht sagen: "Na dann spar eben noch einen Monat!" Für denjenigen, der sein Geld für das Gaming-System mühsam beisammenhält, ist dieser sicherlich gut gemeinte Rat aber auch wenig hilfreich.

Preise und Verfügbarkeit
AMD Ryzen 7 9850X3D
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 549,95 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
AMD Ryzen 7 9850X3D
Verfügbar 549,95 EUR

Quellen und weitere Links

