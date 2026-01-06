Werbung
AMD erweitert die Ryzen-9000-Serie um den Ryzen 7 9850X3D, der bereits seit einigen Wochen in der Gerüchteküche behandelt wurde. Beim Ryzen 7 9850X3D handelt es sich genau wie beim Ryzen 7 9800X3D (Test) um einen Achtkern-Prozessor, dessen einzig verwendetes CCD mit 3D V-Cache ausgestattet wurde.
AMD wertet den schnellsten Gaming-Prozessor somit um ein abermals schnelleres Modell auf, denn der Boost-Takt wird von 5,2 auf 5,6 GHz angehoben. Die TDP verbleibt bei 120 W, was wohl für die Max Socket Power (PPT) von 162 W und den Max Current (EDC) von 180 A gilt. Somit handelt es sich um besonders gut selektierte CCDs mit dem darunter gestapelten Cache-Chiplet.
Einen direkten Leistungsvergleich zwischen dem Ryzen 7 9800X3D und 9850X3D hat AMD bei der Vorstellung nicht zur Hand. Stattdessen vergleicht man das neue Gaming-Spitzenmodell mit dem Core Ultra 9 285K und sieht sich hier je nach Spiel zwischen 5 und 60 % im Vorteil.
Die Verfügbarkeit des Ryzen 7 9850X3D soll ab dem ersten Quartal 2026 gegeben sein. Einen genauen Termin hat AMD im Vorfeld der CES im Pre-Briefing nicht verraten. Auch einen Preis kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Der Ryzen 7 9800X3D wurde für 529 Euro vorgestellt und kostet inzwischen 440 Euro.
Der ebenfalls in den Gerüchten bereits behandelte Ryzen 9 9950X3D2 fand im Rahmen der Pre-Briefings keinerlei Erwähnung.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Grund/Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|iGPU
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|668 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|516 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|4,4 / 5,5 GHz
|12x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|561 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|4,4 / 5,6 GHz
|12x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|368 Euro
|Ryzen 7 9850X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|-
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|440 Euro
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|3,8 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|279 Euro
|Ryzen 7 9700F
|8 / 16
|3,5 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Nein
|65 W
|? Euro
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|3,9 / 5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|190 Euro
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|3,8 / 5,2 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|197 Euro