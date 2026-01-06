Werbung

AMD erweitert die Ryzen-9000-Serie um den Ryzen 7 9850X3D, der bereits seit einigen Wochen in der Gerüchteküche behandelt wurde. Beim Ryzen 7 9850X3D handelt es sich genau wie beim Ryzen 7 9800X3D (Test) um einen Achtkern-Prozessor, dessen einzig verwendetes CCD mit 3D V-Cache ausgestattet wurde.

AMD wertet den schnellsten Gaming-Prozessor somit um ein abermals schnelleres Modell auf, denn der Boost-Takt wird von 5,2 auf 5,6 GHz angehoben. Die TDP verbleibt bei 120 W, was wohl für die Max Socket Power (PPT) von 162 W und den Max Current (EDC) von 180 A gilt. Somit handelt es sich um besonders gut selektierte CCDs mit dem darunter gestapelten Cache-Chiplet.

Einen direkten Leistungsvergleich zwischen dem Ryzen 7 9800X3D und 9850X3D hat AMD bei der Vorstellung nicht zur Hand. Stattdessen vergleicht man das neue Gaming-Spitzenmodell mit dem Core Ultra 9 285K und sieht sich hier je nach Spiel zwischen 5 und 60 % im Vorteil.

Die Verfügbarkeit des Ryzen 7 9850X3D soll ab dem ersten Quartal 2026 gegeben sein. Einen genauen Termin hat AMD im Vorfeld der CES im Pre-Briefing nicht verraten. Auch einen Preis kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Der Ryzen 7 9800X3D wurde für 529 Euro vorgestellt und kostet inzwischen 440 Euro.

Der ebenfalls in den Gerüchten bereits behandelte Ryzen 9 9950X3D2 fand im Rahmen der Pre-Briefings keinerlei Erwähnung.