Auf der CES 2026 in Las Vegas zeigt MSI einige seiner bekannten Modellserien im komplett neuen Design und frischt diese technisch sowie featuremäßig gehörig auf. So gibt es neben dem besonders schlanken und edlen Stealth 16 AI+ eine Neuauflage für die Prestige-AI+-Serie, welche in zwei verschiedenen Größenklassen jeweils als klassische Clamshell-Version oder als 2-in-1-Gerät auf den Markt kommen werden.

Während das MSI Prestige 16 AI+ und das Prestige 14 AI+ als klassische Notebooks mit einem 180-°-Display positioniert werden, erweitert man diese um eine Flip-Version, bei der sich die Displays komplett umklappen lassen, womit die Geräte auch als Tablet eingesetzt werden können. Dabei sind die Bildschirme natürlich kapazitiv und ermöglichen so die Eingabe per Fingertab oder einen Stylus.

Der passende MSI Nano Pen ist mit im Lieferumfang enthalten. Ein integrierter Steckplatz an der Unterseite des Laptops hält diesen sicher und jederzeit griffbereit. Der Stift lädt im Dock, 15 Sekunden reichen für bis zu 45 Minuten Nutzung, eine vollständige Ladung dauert nur 30 Sekunden.

Die neuen Prestige-Geräte bauen allesamt auf Intels neuesten Panther-Lake-H-Prozessoren auf, insbesondere auf dem Intel Core Ultra X9 388, und nutzen so die integrierte Grafiklösung. Die Intel Arc B390 stellt laut MSI die Performance einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop bereit, was eine bedeutende Steigerung gegenüber früheren Generationen wäre.

Während das MSI Prestige 16 (Flip) AI+ mit einem 16 Zoll großen OLED-Display mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten antritt, muss das kleinere 14-Zoll-Modell mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auskommen. Beide bieten jedoch vollständige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums, sind DisplayHDR-1000-TrueBlack-zertifiziert und arbeiten mit einer variablen Refreshrate von bis zu 120 Hz. Der Touch-Screen ist durch Corning Gorilla Glass geschützt.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Legierungen mit einem neuen "prismatic, diamond-cut finish" – eine optische Aufwertung, die wie beim Stealth 16+ stark an die Apple-MacBook-Geräte erinnert. MSI bietet das Modell in Platinum Gray an, während die Standard-Modelle teilweise auch in Beige Gold erhältlich sein werden. Der 360-°-Hinge der Flip-Versionen ermöglicht vier Betriebsmodi: Laptop-Modus, Zelt-Modus, Tisch-Modus und Tablet-Modus.

Während die 14-Zoll-Versionen auf eine Bauhöhe von jeweils 13,9 mm kommen und dabei 1,32 respektive 1,37 kg auf die Waage bringen, sind die 16-Zoll-Versionen mit 1,59 und 1,6 kg marginal schwerer, aber identisch hoch. Damit gehören die Geräte mit zu den dünnsten 2-in-1-Geräten am Markt. Die Anschluss-Vielfalt umfasst zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse (mit DisplayPort und Power Delivery 3.0), zwei USB-3.2-Gen1-Type-A Ports und einen HDMI-2.1-Ausgang. WiFi 7 und Bluetooth 6 runden die Konnektivität ab.

MSI hat die Prestige-Geräte außerdem auf Sicherheit getrimmt: Die Geräte kommen mit einem FIDO-2-konformen Fingerabdruck-Sensor, einer Infrarot-Webcam mit Privacy Shutter und TPM-2.0-Chip daher. Je nach Modellversion kommt ein 81 Wh starker Stromspeicher zum Einsatz, welcher für Laufzeiten von bis zu 24 Stunden sorgen soll und sich schnellladen lässt.